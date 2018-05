Nỗi lòng cô gái 10 năm trời chịu cảnh "ế chỏng chơ" chỉ vì trót mang hình xăm này trên ngực

Cô nàng người Anh, Adele Smith, năm nay 29 tuổi, vốn rất thương yêu chú chó Max của mình. Chính vì lẽ đó sau khi Max qua đời, Adele đã quyết định xăm dấu chân của chú chó lên người xem như là một thứ nhắc nhở cô mãi mãi nhớ về người bạn thân thiết của mình.



Bởi vì Max thuộc giống Newfoundland rất to cao nên dấu chân của chú cũng to vật vã. Vậy là Adele đã vô cùng can đảm chọn hai bên bầu ngực để làm nơi in dấu vì đơn giản là chỉ có vị trí này mới đủ lớn và đủ để thể hiện tình cảm của cô đối với Max. Hai hình xăm có chiều rộng gần 20cm, cao gần 9cm, chễm chệ ngay trước ngực Adele và là điều đập vô mắt người đối diện đầu tiên nếu như cô mặc áo cổ trễ.



Tưởng rằng hình xăm là dấu ấn kỷ niệm đẹp đẽ của mình, tuy nhiên Adele không thể ngờ được rằng cũng chính vì chúng mà cô đã vấp phải biết bao rắc rối, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Cô nhân viên xã hội đến từ Leicester cho hay, kể từ khi xăm 2 dấu chân của Max vào năm 2007 cho đến năm 2017, cô chưa từng có một mối quan hệ nào được xem là nghiêm túc.



“Mọi người không thèm nhìn tôi hoặc muốn nói chuyện với tôi. Tất cả cũng chỉ vì hình xăm này trên ngực. Đây là hình xăm để tưởng nhớ đến Max, thế nhưng mỗi lần tôi nhìn vào chúng, thay vì nghĩ đến người bạn năm xưa, tôi lại thấy đó là một sai lầm lớn khiến tôi bị dằn vặt không nguôi”, Adele tâm sự.

Trước đó Adele đã có một hình xăm khác để tưởng nhớ về chú thỏ cô từng nuôi tên Cherry. Cô nói: “Tôi có hình xăm về Cherry trên cổ, nhưng để xăm được dấu chân của Max, tôi cần một chỗ đủ rộng. Và tôi không thể nghĩ ra được vị trí nào khác hoàn hảo hơn là hai bên ngực”.



Ban đầu khi mới xăm, Adele đã vô cùng thích thú và tự hào về hình xăm của mình. Cô thường mặt áo hở cổ để khoe trọn hình xăm. Adele dần dà trở nên nổi tiếng trong trường đại học của mình vì sở hữu hình xăm rất đặc biệt như vậy. Tuy nhiên thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Adele cho biết mọi người đã đối xử với cô rất khắc nghiệt, thậm chí còn đặt cho cô những biệt danh kinh khủng, mỉa mai hình xăm trên ngực cô.

“Tôi bắt đầu nhận được những lời bình luận tiêu cực và bị gọi bằng những cái tên rất tệ. Hình xăm này là điều đầu tiên mọi người nhìn thấy ở tôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống tôi đều xoay quanh bộ ngực và hình xăm, chứ không phải là bản thân tôi”, Adele bày tỏ.

Từ tự hào biến thành nỗi xấu hổ, Adele không còn dám ăn mặc hở hang nữa mà chỉ trung thành với những chiếc áo cổ cao. Thậm chí ngay trong mùa hè nóng nực nhất, Adele cũng không dám hở ngực ra một chút nào.



“Sự tự tin về bản thân tôi hoàn toàn bị đánh đổ”, Adele nói. “Tôi chắc rằng đó là lý do mà cả 10 năm qua, tôi chưa từng có một mối quan hệ nào kéo dài hơn một tháng. Tất cả đàn ông đều nghĩ sai về tôi, họ nhìn hình xăm này và cho rằng tôi dễ dãi và hư hỏng nhưng tôi không phải như thế”.

Sau nhiều năm chịu đựng ánh mắt và thái độ của mọi người, cuối năm 2017, Adele đã quyết định sử dụng công nghệ laser để xóa hình xăm. Đó sẽ là một quá trình điều trị dài ngày và đau đớn nhưng Adele tin rằng dù thế nào cũng đều rất xứng đáng.

“Tôi ghét bộ ngực này và những thứ tôi đã làm với bản thân mình”, Adele ấm ức nói. “Tôi thật mong đến khi hai dấu chân này được xóa hoàn toàn ra khỏi cơ thể tôi”.

Chi phí dự kiến đế xóa xăm cho Adele tốn khoảng 1.000 bảng Anh và phải mất đến 18 tháng để hoàn thành.

