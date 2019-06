Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân hứng đòn trả thù tàn độc bằng axit của kẻ cuồng ghen

Tạt a-xít mù mắt người tình, trốn nã 24 năm

Sáng 14/6/1993, tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ tạt axit kinh hoàng. Nạn nhân là Phạm Văn S., SN 1961, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ.

Khi đó, Đặng Thị Đậm, SN 1957, ngụ xã An Bình mang một can a-xít tìm ông S. để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc nói chuyện, do ghen tuông, Đậm đã cầm can a-xít tạt thẳng vào người ông S., rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 97%.

Nạn nhân S. tàn phế, mù hai mắt. (Ảnh: Thanh Lâm).

Quá trình điều tra xác minh được biết, năm 1991, Đậm mở quán bán hủ tiếu tại địa phương ở xã An Bình. Trong khoảng thời gian này, Đậm có quan hệ tình cảm nam nữ với ông S. Năm 1993, Đậm và ông S. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do Đậm nghi người yêu có tình cảm với người phụ nữ khác và gây án.

Gần một tháng sau đó (ngày 5/7/1993), Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm. Sau 24 năm sống ngoài vòng pháp luật, đến ngày 20/2/2017, Đậm bị trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đậm khai trốn lên TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có chồng và thay tên đổi họ nhưng vẫn sa lưới pháp luật.

Trao đổi với PV, ông S. nhớ lại: "Vào buổi sáng định mệnh đó, bà Đậm gọi tôi sang nhà một người quen ở cùng địa phương để nói chuyện. Tin lời, tôi liền đến đó thì bị bà Đậm lấy ca a-xít thủ sẵn rồi hắt thẳng vào mặt tôi".

Theo ông S., sau khi bị người tình tạt a-xít, ông được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hơn 3 tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông S. may mắn thoát chết, nhưng 2 mắt của ông vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Vụ việc khiến ông S. tàn phế suốt đời, mất việc làm, gia đình phải bán ruộng vườn để chữa trị cho ông.

Ngày 27/11/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự phúc thẩm và tuyên phạt Đậm 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Cũng về tội danh này, trước đó, ngày 23/6/2017, TAND huyện Long Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Đậm 2 năm tù.

Ghen tuông, tạt a-xít cả bạn thân

Dù thời gian đã là quá khứ, hung thủ gây án ra tay hết sức tàn độc cũng chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng vết thương lòng và nỗi đau vẫn mãi còn tồn tại đối với thân thể và tâm hồn chị Bùi Thị L., SN 1971, ngụ khóm 6, phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Chị L. trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chị L. kể, chị là con gái út trong gia đình đông anh em và chưa một lần được đến trường cùng chúng bạn vì gia cảnh quá nghèo. Cha mất sớm, tuổi thơ của L. là chuỗi ngày theo chân mẹ đi khắp nơi trong vùng để mua bán trái cây mưu sinh.

Khi ấy, L. chỉ mong mình chóng lớn, tìm việc làm để giúp mẹ bớt đi gánh nặng lo toan cuộc sống.

Hơn 20 năm trước, theo lời giới thiệu của bạn bè cùng trang lứa, L. thoát ly gia đình sang TP.Cần Thơ làm nhân viên phục vụ. Tiền kiếm được hàng tháng, L. đều gửi về cho mẹ để trang trải cuộc sống gia đình và thuốc thang cho mẹ những khi ốm, bệnh.

Theo chị L., vào một ngày cuối năm 1997, tai họa kinh hoàng bất ngờ ập đến lại gặp nạn. Khi đó, L. nhận lời mời đi uống cà phê với một nữ sinh chơi cùng nhóm tên là Lê Đắc Linh, SN 1973, quê TP.HCM, đang học tại TP.Cần Thơ để giải quyết việc riêng. Khi gặp nhau, Linh tỏ ra ghen tức chuyện gái trai, rồi dùng axít đã được chuẩn bị sẵn tạt thẳng vào mặt L. rồi bỏ chạy.

Bị hắt a-xít bất ngờ, L. ôm mặt kêu gào thảm thiết và được nhiều người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hơn một tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), L. được xuất viện, nhưng đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Chị L. như một phế nhân, gần như toàn cơ thể bị bỏng nặng, mặt, chân tay, đều bị biến dạng.

"Từ khi chị bị nạn, gia đình rơi vào bế tắc, kinh tế suy kiệt, mọi người thân cũng dần xa lánh. Người mẹ vì không chịu nổi cú sốc lớn, qua đời ở tuổi 69. Mẹ mất, nỗi buồn lại chồng chất khi tôi đang là gánh nặng cho người thân trong gia đình. Nghĩ thế, tôi quyết phải sống, phải tự đứng lên, cố rèn cho mình ý chí, sự tự lập", chị L. nghẹn đắng nói.

Cũng theo chị L., thủ phạm Lê Đắc Linh cũng bị cơ quan công an bắt giữ sau đó và nhận mức án 16 năm tù giam. Ngoài án phạt tù, Lê Đắc Linh còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tôi với số tiền là 35 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, chị L. chưa nhận được số tiền bồi thường trên.

Bé gái bị tình địch của mẹ tạt a-xít mù mắt

Một vụ án khác, thủ phạm cũng dùng a-xít để nói chuyện khiến người dân tại ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng ngày nào. Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Yến N. (SN 2005) bị tình địch của mẹ tạt a-xít gây mù hai mắt, toàn thân biến dạng hiện đang được bà nội là Nguyễn Thị Tâm, SN 1950, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình chăm sóc.

Bé N. mong muốn được sáng mắt để đến trường cùng chúng bạn. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nói về vụ tạt a-xít vì ghen tuông, bà Tâm cho biết, đầu năm 2005, con trai út của bà là anh Lê Thanh S. (SN 1987) và chị Võ Thị Thùy L. (SN 1987), một cô gái ở cùng ấp Kinh Mới nên duyên chồng vợ và sau đó sinh bé N.. Do cuộc sống khó khăn, anh S. phải đi làm thuê ở xa, rất lâu mới về thăm vợ con được đôi lần.

Còn chị L. một mình ở nhà mở quán giải khát nhỏ phục vụ cho người dân trong vùng nhằm kiếm thêm thu nhập. Trong khoảng thời gian này, chị L. và người đàn ông đã có gia đình là Trần Hoàng K., SN 1983, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn có mối quan hệ ngoài luồng với nhau. Ban đầu, hai người "qua lại" còn lén lút, nhưng dần rồi họ cũng công khai, mặc cho hai bên gia đình ngăn cản.

Năm 2010, chị S. và anh L. chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn, bé N. được bà nội nhận về chăm sóc và cho đi học. Mỗi lần nhớ con gái, chị L. mới tìm đến nhà bà Tâm ở gần đó để thăm nom. Hai ngày trước thảm kịch xảy ra, chị L. đến nhà bà Tâm xin đón bé N. về chơi đôi ngày rồi sẽ đưa trở về.

"Khoảng hơn 7h tối ngày 17/6/2012, sau khi nhận được tin báo, mẹ con bé N. bị vợ của K. là Nguyễn Thị Ngọc Linh, SN 1984, ngụ cùng xã Hòa Bình ghen tuông tạt a xít nguy kịch. Lập tức, tôi nhanh chóng chạy đến hiện trường. Đến nơi, cả 2 mẹ con bé N. đang gào thét thảm thiết trong cơn đau đớn, nên cả hai được đến bệnh viện cấp cứu. Riêng thủ phạm gây ra vụ tạt a-xít kinh hoàng đã bị người dân tạm giữ ngay sau đó và giao cho công an", bà Tâm nhớ lại.

Theo bà Tâm, vụ tạt a xít đã khiến cháu nội của bà bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%; chị L. cũng bị bỏng, tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn. Do vết thương quá nặng, cả hai được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Suốt 13 tháng lấy bệnh viện làm nhà, bà Tâm đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo cho đứa cháu nội.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Thị Ngọc Linh sau đó đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 18 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích. Gia đình bị hại yêu cầu Linh phải bồi thường cho mẹ con chị L. hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay phía bị cáo chưa khắc phục cho bị hại hết số tiền nêu trên...