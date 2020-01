Ninh Dương Lan Ngọc: Xinh đẹp, tài năng và hành trình lắm chông gai để vươn đến thành công

Năm 20 tuổi, Lan Ngọc chân ướt chân ráo bước chân vào showbiz với vai diễn đầu tay trong phim “Cánh đồng bất tận”. Sau gần 1 thập kỷ làm nghề, Lan Ngọc của năm 30 tuổi trưởng thành, xinh đẹp và có một chỗ đứng nhất định trong Vbiz. Với thành công của hàng loạt bộ phim điện ảnh ăn khách như “Cua lại vợ bầu”, “Gái già lắm chiêu”,... Lan Ngọc được mệnh danh là “ngọc nữ trăm tỷ” của Vbiz.

Không ngoa khi cho rằng năm 2019 là năm thăng hoa trong cả sự nghiệp và nhan sắc của nữ diễn viên tài năng Ninh Dương Lan Ngọc, cô dấn thân vào nhiều lĩnh vực và đều để lại những ấn tượng nhất định. Đáng chú ý, ngoài hình ảnh một cô nàng dịu dàng nhưng đầy quyết đoán và tình cảm trên màn ảnh, Lan Ngọc khiến người hâm mộ thích thú và bất ngờ trước hình ảnh một người chơi hài hước, linh hoạt, duyên dáng và vô cùng lầy lội tại hàng loạt chương trình truyền hình: “Chạy đi chờ chi”, “7 nụ cười xuân”,...

Không chỉ thế, Lan Ngọc còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc khi cho ra mắt MV “Gái già muốn lấy chồng”, mặc dù khả năng ca hát vẫn chưa được đánh giá cao, tuy nhiên cô lại nhận rất nhiều lời khen có cánh bởi sự tự tin cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trước con đường như đã được "trải thảm hoa”, Lan Ngọc từng chia sẻ: “Thành công kiểu như vậy giống như con dao hai lưỡi nó làm mình phải đắn đo đủ điều. Sau này tôi còn thấy giận bản thân vì bỏ qua quá nhiều thứ vì lý do này kia, rồi lại than thở rằng mình không may mắn!”.

Vâng, Ninh Dương Lan Ngọc từng là cô gái trẻ bó hẹp bản thân trong một khuôn mẫu của quá khứ. Tuy nhiên, niềm đam mê cùng mong muốn cống hiến cho nghệ thuật đã khiến cô gái bé nhỏ nhưng đầy tham vọng và nhiệt huyết ấy đã có được thành công, bứt phá vượt trội như hiện tại. Sau hơn 10 năm phấn đấu, Lan Ngọc ở hiện tại đã trở thành hình tượng, ước mơ của triệu cô gái trẻ.

