Những vấn đề cần hết sức lưu ý trước khi đi bơi ở bể bơi công cộng

Đi bơi là một trong những biện pháp hạ nhiệt hiệu quả nhất trong những ngày nắng nóng ngột ngạt hoặc sau khi tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, bạn đừng nên tin vào màu nước trong xanh cũng như phải quan sát nhiều vấn đề nếu lựa chọn dùng bể bơi công cộng.

Dưới đây là một số vấn đề chúng ta nên lưu ý trước khi sử dụng bể bơi công cộng:

Kiểm tra nước

Bể bơi luôn cần một người quản lý giám sát mọi chi tiết, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nước. Hàm lượng hóa chất trong nước cần phải ở mức quy định nhằm bảo vệ sức khỏe con người. Nhiệm vụ của người quản lý là phải kiểm tra vấn đề này ít nhất 2 lần một ngày.

Nếu họ quên giám sát thường xuyên và không thực hiện điều chỉnh phù hợp, điều này có thể gây nguy hiểm cho những người sử dụng bể. Chẳng hạn, nồng độ clo trong bể vượt quá mức an toàn sẽ tạo điều kiện cho norovirus phát triển, từ đó khiến bạn nôn mửa và chuột rút trong quá trình bơi.

Nhận biết nước bẩn

Nếu bạn thấy bể không được làm sạch, đừng bao giờ xuống bơi hoặc lặn. Quá trình bảo dưỡng bể kém hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Hơn nữa, mọi người cũng nên chú ý tới các nắp đậy trong bể liệu có bị gãy hoặc mất hay không. Chúng có nhiệm vụ kiểm soát sức hút từ hệ thống nước nhằm ngăn ngừa người đi bơi mắc kẹt dưới nước.

Nếu bạn thấy bể không được làm sạch, đừng bao giờ xuống bơi hoặc lặn.

Xem có xuất hiện tảo trong nước

Tảo xanh lam tạo ra và thúc đẩy vi khuẩn độc hại phát triển trong hồ bơi, đặc biệt là những khu vực nhận được nhiều ánh nắng mặt trời. Dấu hiệu nhận biết là nước trở nên nhầy nhụa, có mùi hôi và chuyển màu. Do đó, bạn đừng nên sử dụng những bể bơi công cộng chứa tảo.

Không phải hồ bơi công cộng nào cũng sạch sẽ nên trẻ hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh nếu tiếp xúc với nước bẩn.

Kiểm tra thang



Thang là dụng cụ cần thiết để ra vào bể bơi công cộng. Tuy nhiên, nếu người giám sát hoặc nhân viên cứu hộ không có mặt, mọi người nên bỏ vật dụng này đi nhằm tránh trẻ nhỏ tiếp cận. Trẻ em có thể chơi với chiếc thang này và vô tình rơi xuống hồ nếu người lớn không chú ý.

Trẻ em có thể chơi với chiếc thang này và vô tình rơi xuống hồ nếu người lớn không chú ý.

Kiểm tra xem có hàng rào bảo vệ không

Hàng rào và rào chắn nên được đặt tại tất cả các bể bơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Do đó, bạn nên tránh những bể bơi không có rào chắn nếu mang theo con đi cùng. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm và Tiêu dùng Hoa Kỳ, hàng rào phải cao ít nhất 1,2m bao quanh hồ bơi để trẻ nhỏ không thể leo qua. Mọi người cũng nên tránh mở hàng rào nhằm ngăn ngừa trẻ em chưa biết đi bò qua mà không có sự giám sát của người lớn.

Trên thực tế, một số hồ bơi cũng có người giám sát, ngoài nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ, để giúp giảm nguy cơ đuối nước. Dù vậy, cha mẹ vẫn nên là người thường xuyên giám sát con chặt chẽ nhất từ lúc trẻ xuống nước tới khi lên bờ.

(Nguồn: Pre)