Những quy định cực kỳ khắt khe trong đám cưới của Cường Đô la - Đàm Thu Trang

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng đám cưới của Cường Đô la - Đàm Thu Trang cũng chính thức sắp sửa được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất nhì Sài Gòn. Không quá lời khi nói rằng đám cưới của Cường Đô la - Đàm Thu Trang được xem là sự kiện được trông đợi nhất tháng 7.



Chàng là doanh nhân nổi tiếng, từng sở hữu những cuộc tình "kinh thiên động địa" với loạt mỹ nhân hàng đầu showbiz. Nàng là chân dài có tiếng trong giới người mẫu. Chuyện tình của cả 2 từ khi bắt đầu đến giai đoạn kết hôn đều trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ.

Trước giờ G, người hâm mộ vô cùng tò mò về những quy định khắt khe trong đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang. Cặp đôi cũng từng tiết lộ, những quy định này đều nhằm mục đích để cho hôn lễ diễn ra một cách riêng tư và vui vẻ nhất có thể.

Quy định 1: Không tiếp trẻ em dưới 5 tuổi

Cách đây không lâu, thiệp cưới của Cường Đô la - Đàm Thu Trang chính thức được rò rỉ. Trong thiệp cưới, Cường Đô la - Đàm Thu Trang ghi rõ không tiếp trẻ em dưới 5 tuổi. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao mạng xã hội.

Có nhiều người khá bất ngờ với quy định này trong đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang và cho rằng khá khắt khe. Tuy nhiên, một số khác lại hoàn toàn tán đồng với quy định này.



Chia sẻ về quy định này, phía Đàm Thu Trang cho biết, mục đích là nhằm đảm bảo sự an toàn cho hôn lễ.

Trên thực tế, chuyện không tiếp trẻ em dưới 5 tuổi ở các tiệc cưới, sự kiện là điều hoàn toàn khá bình thường ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... Quy định này xuất phát từ mục đích muốn sự kiện được diễn ra một cách thuận lợi, không rơi vào những tình huống đáng tiếc. Tuy nhiên, tại Việt Nam, quy định này còn khá mới mẻ, chính vì thế nhiều người tỏ ra không hài lòng với điều này và cho rằng đây là quy định phân biệt đổi xử.

Quy định 2: Không sử dụng điện thoại và các thiết bị ghi hình trong đám cưới

Cũng như một số đám cưới của các sao Việt hiện nay, đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng không cho phép sử dụng điện thoại và các thiết bị ghi hình trong quá trình tổ chức tiệc cưới.

Nguồn cơn của quy định này xuất phát từ việc để tránh việc ghi hình vô tội vạ, ảnh hưởng tới khâu tổ chức đám cưới. Không chỉ thể, quy định này cũng nhằm tránh rò rỉ những hình ảnh không mong muốn ra bên ngoài.

Trong thiệp cưới, Cường Đô la - Đàm Thu Trang nhắn nhủ: "Hy vọng bạn có thể tạm thời bỏ quên các thiết bị điện tử di động để cùng chúng tôi chia sẻ một cách trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại".

Quy định 3: Khách mời đi qua 2 lớp bảo vệ

Với mong muốn bữa tiệc diễn ra thật sự riêng tư, Cường Đô la và Đàm Thu Trang quyết định tăng cường vấn đề an ninh bằng cách thuê đội ngũ vệ sĩ chất lượng cao cho bữa tiệc cưới.

Trước đó, chàng doanh nhân phố núi cũng đã chi một khoản tiền lớn để bao trọn trung tâm tiệc cưới xa hoa nhất nhì Sài Gòn. Được biết, tiêu chí để Cường Đô la lựa chọn không chỉ do đây là trung tâm tiệc cưới lớn nhất nhì Sài Gòn mà còn là do nơi đây vấn đề an ninh được kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

Được biết, đây là nơi từng diễn ra tiệc cưới của không ít nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Lan Khuê.

Khách mời sẽ chỉ có một cổng duy nhất để vào tiệc cưới và có một khoảng thời gian rất ngắn để chụp ảnh ở sảnh để đảm bảo tránh lộn xộn ở khu vực sảnh cưới. Tất nhiên, chỉ những người có giấy mời mới có thể được thông qua ở khu vực kiểm soát của vệ sĩ.