Những chế độ ăn chay đang được nhiều người ưa chuộng

Hiện nay, ăn chay đang ngày càng trở nên phổ biến và được không ít chị em ưa chuộng nhằm mục đích giảm cân. Tuy nhiên, thói quen tiêu thụ thực phẩm này lại không đơn giản như nhiều người vẫn nghỉ.

Theo Jessica Cording, chuyên gia dinh dưỡng kiêm tác giả của cuốn sách The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety cho biết, chế độ ăn chay có rất nhiều nên mọi người hay cảm thấy bối rối hoặc hiểu nhầm về vấn đề này.



Chuyên gia Jessica cũng nhấn mạnh, yếu tố linh hoạt rất quan trọng do không phải chế độ ăn nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Nếu việc tiêu thụ thực phẩm từ thực vật gây cảm giác khó chịu, bạn sẽ khó lòng duy trì chế độ ăn lành mạnh này lâu dài nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Dưới đây là tổng hợp một số kiểu ăn chay phổ biến đang được nhiều chị em phụ nữ hiện nay ưa chuộng:

Ăn chay linh hoạt

Đây là chế độ ăn chay an toàn nhất do sở hữu sự linh hoạt cao. Chế độ ăn kiêng bán chay này cũng chủ yếu dựa trên thực vật nhưng cho phép người áp dụng có thể kết hợp thịt và các sản phẩm động vật khác.

Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người chưa quen với ý tưởng ăn chay hoặc muốn giảm lượng thịt tiêu thụ mỗi ngày. Chế độ ăn chay linh hoạt cũng phù hợp với những người bận rộn, không có nhiều thời gian để lên kế hoạch và chuẩn bị món ăn.

Pescatarian (Ăn chay có hải sản)

Pescatarian là chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật và có sự kết hợp của hải sản nhằm bổ sung thêm protein. Nhiều người cũng tiêu thụ cả sữa và trứng khi áp dụng phương pháp ăn chay này.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị, mọi người nên lựa chọn loại hải sản sở hữu hàm lượng thủy ngân ít như tôm, cá hồi và cá cơm.

Lacto-ovo (Ăn chay có trứng và sữa)

Đây là một trong những hình thức ăn chay truyền thống phổ biến nhất. Người áp dụng chế độ ăn này cần tránh tiêu thụ thịt, cá, gia cầm nhưng vẫn dùng các sản phẩm làm từ động vật như sữa và trứng.

Lacto-ovo phù hợp với người ăn chay nhưng không muốn kiêng 100%. Nếu bạn nhận thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi hoặc cảm thấy không no sau bữa ăn, hãy xem xét tăng cường lượng dưỡng chất hấp thụ nhằm đảm bảo bổ sung đủ protein cần thiết.

Lacto (Ăn chay có sữa)

Thực đơn của những người ăn chay Lacto bao gồm các thực phẩm làm từ thực vật và các sản phẩm từ sữa. Họ cần tránh tiêu thụ thịt, hải sản và trứng. Tuy nhiên, chuyên gia Jessica khuyên, bạn nên đảm bảo lượng sữa hấp thụ mỗi ngày để tránh bị đầy hơi và táo bón.

Ovo

Dù không ăn thịt, hải sản hoặc sữa, những người ăn chay Ovo lại có thể tiêu thụ trứng và các sản phẩm làm từ trứng. Tuy không phổ biến như chế độ ăn Lacto-ovo và Lacto, phương pháp ăn chay này lại mang lại sự linh hoạt đáng kể.

Nếu bạn có ý định áp dụng chế độ ăn chay Ovo, hãy sử dụng các sản phẩm hữu cơ nhằm giảm sự tác động thuốc kháng sinh và thuốc trừ sâu tới cơ thể.

Pollo

Pollo có nghĩa là gà trong tiếng Tây Ban Nha và những người áp dụng chế độ ăn kiêng này thường tiêu thụ thịt gia cầm như gà, vịt kèm với các món có nguồn gốc từ thực vật. Trên thực tế, họ có thể thêm hải sản, trứng và sữa vào khẩu phần ăn tùy theo ý muốn. Do đó, Pollo có đặc điểm tương tự như chế độ ăn chay linh hoạt.

Thuần chay

Đây là chế độ ăn kém linh hoạt nhất trong số các phương pháp ăn chay. Toàn bộ thực đơn đều dựa trên sản phẩm làm từ thực vật. Người ăn thuần chay kiêng tiêu thụ 100% thực phẩm làm từ động vật, bao gồm thịt, cá, gia cầm, sữa và trứng.

Do chế độ ăn thuần chay có xu hướng tăng cường nhiều chất xơ và sở hữu ít chất béo bão hòa, chúng có thể hỗ trợ sức khỏe tim đáng kể. Tuy nhiên, phương pháp ăn chay này khá gò bó và đòi hỏi người áp dụng phải lên kế hoạch lâu dài. Ban đầu, chúng gây cảm thấy khó chịu, đặc biệt nếu bạn đã quen tiêu thụ các sản phẩm từ động vật. Nếu bạn có kế hoạch áp dụng chế độ ăn thuần chay, hãy lưu ý bổ sung đủ protein, sắt, canxi, axit béo omega-3 và vitamin D.

(Nguồn: Womenshealthmag)