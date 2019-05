Nhóm nam sinh dùng dây thừng leo từ tầng lầu xuống đất, quay clip lại để giải trí khiến người xem sợ hãi

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm nam sinh dùng dây thừng đu từ tầng lầu xuống đất để thay cho việc đi cầu thang. Video ngắn được đăng tải cùng caption: ''Giải pháp khi quá mệt mỏi với chuyện đi cầu thang''.

Hành động liều lĩnh của nam sinh này vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh cắt từ clip

Trò nghịch dại này sẽ khiến nam sinh thực hiện gặp phải những sự cố bất ngờ nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh ghi lại trong đoạn clip ngắn, trên thành lan can là một chiếc dây thừng được buộc chặt rồi thả xuống tới đất. Sau đó là khoảnh khắc nam sinh đang từ từ leo xuống phía dưới mà không có bất cứ dụng cụ bảo hộ hay che chắn nào, nhìn rất nguy hiểm.



Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Phần lớn đều lên tiếng chỉ trích nhóm nam sinh vì hành động bồng bột, quá liều lĩnh.

Thành viên H.A bình luận: ''Chẳng hiểu các em nghĩ gì mà hành động như vậy, không có bảo hộ, liều mạng như vậy nếu chẳng may dây thừng đứt hay xảy ra chuyện gì thì hối không kịp được''.

''Đi cầu thang bộ cho dẻo chân mà an toàn. Đu dây kiểu này cũng nhanh, nhưng chỉ là nhanh đi đến bệnh viện thôi. Nhìn sợ quá'', một bạn khác lên tiếng.



Theo chia sẻ của bạn Nguyễn Quốc Th. (chủ nhân clip), học sinh lớp 12 đến từ Cần Thơ, hình ảnh này chỉ quay cho vui và nhóm bạn quay đúng một lần.

Bạn Th. cho biết: ''Lớp học của em chỉ ở lầu 1 thôi và khoảng cách từ lan can xuống mặt đất là không quá xa. Đoạn dây thừng này là một bạn mang từ nhà vào lớp, chúng em cố định kĩ bằng cách buộc chặt dây vào thành lan can. Bạn thực hiện thì cũng hay tập gym, tập võ, tụi em có hỗ trợ hứng phía dưới nữa nên cũng an tâm. Các bạn xem clip chỉ để giải trí thôi chứ không nên học theo ạ''.

Sau đó, khi đứng trước những bình luận mang tính cảnh báo của cư dân mạng, nam sinh cho biết bản thân cũng có phần đồng tình và khuyến cáo người xem không nên thực hiện theo vì nguy hiểm.