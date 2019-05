Clip: Người đàn ông cố tình lao đầu vào xe khách tự tử khiến người xem phải rùng mình

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại người đàn ông lao đầu vào xe khách tự tử khiến người xem kinh hãi.

Clip: Người đàn ông cố tình lao đầu vào xe khách tự tử khiến người xem rùng mình kinh hãi. Nguồn: Facebook

Cụ thể, sự việc được camera an ninh của ngôi nhà gần đó ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đã đứng trên quốc lộ khá lâu. Người này cứ đi ra đi vào, ngóng chờ điều gì đó đang tới. Bỗng nhiên, khi thấy chiếc xe khách đang lưu thông đến gần, người đàn ông này liền chạy ra, lao thẳng vào gầm xe và bị chiếc xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 15 giờ ngày hôm qua (20/5) tại quốc lộ 14, đoạn Km số 6, đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước).

Theo như người đăng tải đoạn clip, người đàn ông này có tên là Lê Văn Q. (35 tuổi, đến từ Quảng Bình).

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Phần lớn đều tỏ ra sợ hãi và chỉ trích gay gắt về hành động dại dột của người đàn ông nói trên.

Thành viên A.T bình luận: "Ôi trời, xem clip đoạn người này lao vào xe khách mà rùng mình. Chẳng biết có chuyện gì nhưng hành động thế này là quá dại dột, chưa kể ảnh hưởng đến cả người tài xế vô tội, làm sao xử lý kịp tình huống này?".

"Xem mà sợ hãi quá, do bệnh tật hay trầm cảm mà phải tự tử không biết. Nhưng dù sao mình cũng lên án vì đã làm ảnh hưởng đến cả người vô can khác nữa. Bác tài xe khách lại bị vạ lây rồi, may còn có camera không lại oan thì khổ", tài khoản T.L bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng xôn xao bàn tán.