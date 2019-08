Nhìn viên bi lăn ra khỏi gầm giường nhà hàng xóm, con trai tôi sung sướng reo lên còn tôi thì ngã ngửa khi thấy một vật khác mắc trong đó

Tôi đang cảm thấy bị phản bội mọi người ạ. Suốt mấy năm làm vợ chồng, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ chồng lại lừa dối mình một khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi biết chồng mình đã từng yêu một người phụ nữ trong khoảng thời gian dài. Nhưng mối quan hệ ấy là khi chúng tôi chưa kết hôn. Tính tôi lại thoáng nên không muốn khơi lại chuyện cũ.

Trước kia, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Nhưng rồi chồng tôi nói muốn ra riêng nên tôi và anh đã phấn đấu rất nhiều để có thể dọn đến ở căn chung cư này. Ngày ấy đủ tiền mua nhà, tôi muốn mua một căn nhà đất cho thoải mái. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Anh cứ đòi ở chung cư và phải mua căn chung cư ngoại thành mà anh đã ngắm sẵn. Đúng là tôi thấy rất ngạc nhiên, vì ở chỗ này, chúng tôi đi làm sẽ xa hơn thường ngày.

Để vợ chấp nhận, chồng tôi đã thuyết phục bằng cách nói rằng anh thích yên tĩnh nên mới chọn khu ấy. Suốt mấy tháng trời nghe chồng thủ thỉ, cuối cùng tôi cũng đồng ý dọn về khu mới này, dù bản thân không thực sự muốn.

Để vợ chấp nhận, chồng tôi đã thuyết phục bằng cách nói rằng anh thích yên tĩnh nên mới chọn khu ấy. (Ảnh minh họa)

Từ ngày về chỗ mới, vợ chồng tôi chỉ thân với nhà ngay kế bên. Gia cảnh nhà ấy khó khăn, cô hàng xóm làm mẹ đơn thân, lại không có ai để nương tựa nên tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Nhiều khi con cô ấy ốm, tôi còn nấu cháo mang sang. Chồng tôi cũng giỏi diễn lắm, anh ít khi nói chuyện với mẹ con nhà hàng xóm. Không những vậy, anh còn bảo tôi bớt thân với người ta.

Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ thế chơi với cô ta một cách rất vô tư. Con trai tôi cũng thích cậu con nhà bên ấy. Điều kỳ lạ là mỗi khi hai đứa xuống sân chơi, người ta lại hay nhầm lẫn cho rằng đó là hai anh em. Nhiều khi ngồi ngắm bọn trẻ chơi, tôi cũng phải công nhận đúng là có nét na ná giống nhau thật. Nhưng khi ấy tôi chẳng ngờ được chúng là anh em ruột đâu, chỉ nghĩ là chơi với nhau nhiều nên mặt có nét giống cũng chẳng khó hiểu.

Thậm chí mấy hôm trước, tôi còn kể với cô hàng xóm một chuyện lạ. Chẳng biết do tôi phơi quần áo bất cẩn để bay xuống tầng dưới hay không, nhưng đột nhiên chồng tôi lại bị mất một cái quần lót. Lúc tôi kể, cô ấy tỏ rõ sự lúng túng, nhưng lại trấn an tôi và nói có lẽ do để ở góc trong tủ nên chưa tìm thấy. Riêng tôi thì vẫn làm lạ, vì tính tôi ngăn nắp, không bao giờ có chuyện để một chỗ rồi quên như thế.

Chuyện ấy chưa được giải quyết thì tôi đã thấy câu trả lời. Tối qua chồng tôi đi vắng, tôi sang hàng xóm ăn cơm với mẹ con cô ấy. Nhân lúc cô hàng xóm nấu cơm, tôi chơi với hai đứa trẻ con. Bọn trẻ chơi bi, được một lúc thì con trai tôi lay mẹ: "Mẹ, viên bi của con chạy vào gầm giường nhà cô Hạnh rồi". Tôi bảo con chơi viên khác thì thằng bé giãy đành đạch rồi khóc thét lên. Lúc ấy tôi cũng ngại, vì cô hàng xóm đang đi đổ rác, nhưng nghĩ mình cũng chẳng làm gì khuất tất nên mới đẩy cửa vào tìm cho con.

Khi vợ yêu cầu chuyển đi chỗ mới, chồng tôi đã nói con chúng tôi cần có bố thì con trai anh cũng vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi soi đèn pin điện thoại tìm một hồi, sau đó phải mượn cây phơi quần áo để khều ra. Khi viên bi lăn ra, con trai tôi sung sướng reo lên còn tôi thì chết điếng thấy chiếc quần lót đầy bụi và mạng nhện mắc trên cây phơi.

Lôi chiếc quần ấy ra, tôi chắc chắn đó là của chồng mình, vì chính tôi là người mua quần lót cho chồng và lần nào mua về tôi cũng thêu một dấu cộng nho nhỏ lên góc quần lót để đánh dấu. Khi thấy chiếc quần lót ấy, tôi sốc và bàng hoàng vô cùng, chẳng biết làm gì hơn, tôi gọi ngay chồng về nhà và kêu cả cô hàng xóm sang ba mặt một lời.

Đúng trước mặt tôi, cô ta cúi đầu thừa nhận bấy lâu nay vẫn qua lại với chồng tôi. Nhưng bất ngờ hơn là chồng tôi, khi vợ yêu cầu chuyển đi chỗ mới, chồng tôi đã nói con chúng tôi cần có bố thì con trai anh cũng vậy. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên sau đó, tôi đã đưa con về ngoại ở một thời gian. Tôi cứ tưởng họ mới qua lại, không ngờ cô ta lại là người yêu cũ của chồng tôi. Họ có con với nhau, giờ còn giấu tôi để lén lút cặp bồ nữa.

Từ bữa về nhà đến nay, tôi vẫn không thể chấp nhận được những gì mà hai con người đó nói. Tôi muốn ly hôn, nhưng nhìn con trai, tôi lại không biết phải làm thế nào. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không?