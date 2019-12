Lợi dụng vụ em họ đầu độc chị vì thích anh rể để quảng cáo đai nịt bụng gây phẫn nộ: "Béo như cối xay lúa thế kia, bảo sao chồng nó đi cặp bồ''

Những ngày qua, vụ việc em họ dùng trà sữa pha chất kịch độc để hạ sát chị vẫn đang gây rúng động dư luận ở Thái Bình. Ai ai cũng bàng hoàng, xót xa xen lẫn sợ hãi khi theo dõi từng thông tin sự việc.

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc.

Người em họ bỏ chất kịch độc vào trà sữa để hạ độc chị mình vì có tình cảm với anh rể.

Chị Trang có liên quan đến cái chết của chị N.T.H (29 tuổi) là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Trong khi vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, thì mới đây, một tài khoản có nickname N.D lại tranh thủ lợi dụng vụ việc rúng động trên để bán hàng online mà cụ thể là bán đai nịt bụng.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người phẫn nộ chính là lời quảng cáo vô cảm của chủ nhân tài khoản này.

Dòng chia sẻ của người bán hàng online này đã khiến dân mạng sục sôi phẫn nộ

Theo đó, nickname N.D không chỉ đăng tải hình ảnh cả gia đình chị Y. (người chị họ) chụp cùng nghi phạm Lại Thị Kiều Trang mà tài khoản N.D còn thản nhiên đính kèm chia sẻ: "Béo như cái cối xay lúa thế kia, eo ơi là eo... Bảo sao chồng nó đi cặp bồ. May nó gửi trà sữa nên có người chết thay không thì toi... Vậy nên các chị béo thì béo chứ cứ phải giữ lấy cái eo nha".

Lời quảng cáo vô cảm không chỉ miệt thị ngoại hình béo để mời gọi mọi người sử dụng sản phẩm đai nịt bụng mà chị này bán mà còn ác ý cho rằng, việc một người lạ tử vong trong sự việc đau lòng trên vẫn còn là 1 điều may mắn (?).

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái trên đã khiến rất đông người phẫn nộ và không ngừng chỉ trích. Thậm chí, không ít người lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng truy tìm danh tính người phụ nữ nói trên.

Trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, người phụ nữ bán hàng online trên hiện đã khóa tài khoản cá nhân và số điện thoại hiện không liên lạc được.

Trước đó, như tin tức đã đưa, Lại Thị Kiều Trang và anh rể là P.V.Q. (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian. Thời gian gần đây, người anh rể đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Do bực tức, không đồng ý nên Trang lên kế hoạch đầu độc chị họ mình (vợ anh Q.) là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Để thực hiện việc này, cô gái mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, sau đó gửi cho chị họ đang làm việc tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Do chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Thấy vậy, một số người đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. Do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị N.T.H không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ con em mình bị đột tử và từ chối giám định pháp y. Tuy nhiên, các y bác sĩ đồng nghiệp của chị H. ở Bệnh viện Phổi và đặc biệt là các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân bằng kinh nghiệm đã nghi ngờ "không loại trừ khả năng chị H. tử vong do bị ngộ độc". Bên cạnh đó, cái chết bất thường của chị H. cũng khiến cơ quan công an chú ý. Từ những nghi ngờ ban đầu trên, cơ quan Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc. Sau gần 1 tháng, vụ việc đã có những kết quả điều tra đủ để cơ quan này bắt giam Lại Thị Kiều Trang. Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Thái Bình cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra việc bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết chị họ khiến 1 người tử vong.