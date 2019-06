"Nhanh như chớp nhí": Trấn Thành hô 3 lần hết giờ, "thí sinh" vẫn chưa chịu chấp nhận mất 50 triệu trong 2 giây

Chương trình Nhanh như chớp nhí lên sóng tối qua trên kênh Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ đưa khán giả đến với nhiều cảm xúc bùng nổ khi có tới 2 thí sinh nhí chạm tới giải thưởng 50 triệu, trong khi đội trưởng Tiến Luật cũng suýt nữa là chạm tới cột mốc này, nếu không phài vì một chút đen đủi khi anh đưa ra câu trả lời muộn mất khoảng vài giây.



"Bể show" với nghiệp ca hát nhưng trong vòng đấu trí, Tiến Luật lại xuất sắc phá đảo 9 câu trả lời đúng. Đã mắt với cú lội ngược dòng ấn tượng cộng thêm phong thái điềm tĩnh, Tiến Luật "chậm mà chắc" ăn gọn từng điểm.

Chỉ ở câu số 10: "Siêu thị mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cứ 1 tiếng có 100 khách vào và 20 khách rời khỏi siêu thị. Hỏi sau 9 tiếng tính từ lúc mở cửa, còn bao nhiêu khách hàng vẫn còn ở lại mua sắm?", Tiến Luật phải mất hơn chục giây để ngẫm suy và rồi thời gian cũng không đợi chờ khi đồng hồ dừng lại ở giây số 0.

Nhanh như chớp nhí: Tiến Luật hụt mất giải thưởng 50 triệu

Chính ngay lúc này, Tiến Luật hào hứng tìm ra đáp án và nhanh nhảu trả lời: "Mở cửa chỉ có 8 tiếng thôi nên sau 9 tiếng đóng cửa là đúng rồi". Trấn Thành nhẹ nhàng đáp: "Hết giờ" nhưng Tiến Luật vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hùa theo: "Đúng rồi, hết giờ nên người ta đóng cửa". 3 lần như vậy cho đến khi xe trượt dốc, Tiến Luật mới ngậm ngùi tiếc nuối và biết rằng mình đã hết thời gian.

Đẹp trai, thông minh đúng chất "con nhà người ta", "soái ca" nhí Hàn Quốc Oh Seung Hyun chứng tỏ phong độ ngút trời với lối chơi "đánh nhanh thắng nhanh" khiến Trấn Thành gật gù thán phục. Màn đối đáp siêu chất ngất, lý lẽ rõ ràng, rành mạch của cậu bé người Hàn Quốc mang đến nhiều bất ngờ và thú vị không ai lường trước. Kiến thức tự bản thân tìm tòi, nghiên cứu và tích lũy sâu trong đầu đã giúp Oh Seung Hyun nhập cuộc tự tin và bứt phá 10 câu hỏi thần tốc. Nhận câu đố mẹo: "Vịt mẹ và vịt con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu con vịt nào trước?", Oh Seung Hyun nhanh chóng nhận định vịt biết bơi không cần phải cứu.



Hành trình chinh phục 50 triệu đâu hề dễ dàng nếu như Oh Seung Hyun không quyết đoán và bình tĩnh xử lý câu hỏi: "Nếu con thi chạy và đến vạch đích trước nhưng người bên cạnh chạy vượt qua. Ai sẽ là người thắng?", vốn dĩ đáp án đúng là "người đến vạch đích trước" nhưng Oh Seung Hyun lập tức đưa ra giả thuyết: "Con đến vạch mà chưa qua vạch, nên đối thủ chạy qua con sẽ chiến thắng". Không lời nào có thể phản biện, Trấn Thành chấp nhận đáp án đúng và không ngừng khen ngợi.

Tiếng hò reo ngày càng vang dội khi chứng kiến bé đối diện câu hỏi: "Hôm nay con đi học, bạn Tiến Luật không chào ba mẹ đi học mà sao bạn Tiến Luật không bị khiển trách?", dù khá lăn tăn và mất nhiều giây suy nghĩ nhưng Oh Seung Hyun không hề nản chí mà đưa ngay đáp án đúng là "ba mẹ còn ngủ".

Sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt khi trước đó, nhí Thiên Phúc cũng "thâu tóm" 10 câu hỏi với tốc độ ánh sáng. Đây cũng là "mầm non giải trí" khi mọi lập luận, lý lẽ của bé đều bùng nổ câu chuyện hài hước. Khi Trấn Thành đọc câu hỏi: "Mưa rào, mưa phùn, mưa rả rích, mưa nào làm con ướt nhanh nhất?", không chỉ đưa ra đáp án đúng là "mưa rào" mà Thiên Phúc còn tỉ mỉ lý giải với biểu cảm như "cụ non".

Đó là chưa kể đến câu: "Lách cách, lách tách, tí tách, từ nào dùng để chỉ tiếng mưa rơi?", drama hài tiếp tục được tái hiện trong cách tư duy của bé khi phân định rõ ý nghĩa của 3 từ này. Đặc biệt từ "lách tách" bé đào sâu vào hiện tượng thiên nhiên, nguồn điện để dẫn chứng cho Trấn Thành và 2 đội trưởng hiểu. Nghe bé "chém" kiến thức mà cả trường quay đứng ngồi không yên.

Thống trị xuất sắc loạt câu hỏi khó với tinh thần thi đấu máu lửa vậy mà đến câu số 10, Thiên Phúc đề nghị mọi người kìm nén cảm xúc cổ vũ để cậu bé bớt phân tâm và hồi hộp. Trường hợp này cũng từng xảy ra với Oh Seung Hyun, nhí cũng "bị stress" khi đồng đội khích lệ quá sung. Kết thúc thi đấu, Thiên Phúc còn hài hước chia sẻ mình không cần quà hay giải thưởng 50 triệu mà chỉ cần xin chữ ký Trấn Thành ngay lúc này.

Tập 14 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 chào đón sự xuất hiện của Khương Ngọc và Will cùng 6 nhí sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ, lúc 20h Chủ Nhật – 30/06/2019.