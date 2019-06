"Nhanh như chớp nhí": Soái ca nhí Hàn Quốc trở lại tung biệt tài mới khiến Trấn Thành ngưỡng mộ cực độ

Xuất hiện trong Tập 13 Nhanh Như Chớp Nhí – Mùa 2, Tiến Luật và Thuận Nguyễn trở thành "tội đồ" làm hỏng tai người nghe và phá hit những ca khúc bất hủ.

Sự hài hước của đội trưởng Tiến Luật tiếp tục được lan tỏa đến 3 siêu nhí Trí Tâm, Đức Anh và cậu bé Hàn Quốc Oh Seung Hyun. Trở lại lần 2, ngoài khả năng phản xạ cực nhanh và khéo léo, Oh Seung Hyun còn bộc lộ năng khiếu hài hước qua 3 ngôn ngữ Việt – Anh – Hàn. Nỗ lực phân tích sự khác nhau về cách tính tuổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhưng Tiến Luật, Trấn Thành lộ rõ "cả một bầu trời hoang mang". Chính Trấn Thành cũng khẳng định: "Có vợ tôi ở đây cũng chưa chắc hiểu đâu!". Bên cạnh đó, người xem còn cười mỏi răng khi Oh Seung Hyun khoe mình có biệt tài nói tiếng Việt rất tốt.

Oh Seung Hyun.

Chào sân với phong cách rock chất lừ, Trấn Thành tạm hài lòng về phần nhan sắc 2 đội trưởng. Chưa vội chặt chém khách mời, A Xìn thật lòng hỏi thăm cảm xúc của cả hai lần đầu tham gia chương trình. Ngờ đâu, Tiến Luật và Thuận Nguyễn chỉ khao khát ngân nga giọng hát mà không có nhu cầu trả lời câu hỏi. Dập tắt cơ hội xỉa xói từ MC Trấn Thành, bộ đôi nhanh chóng kêu gọi boyband nhí ra "cháy" cùng mình.

Tập 13 "Nhanh như chớp nhí" mùa 2: Tiến Luật, Thuận Nguyễn khiến Trấn Thành choáng váng vì thích khoe giọng trời phú

Dù biết giọng hát thuộc đẳng cấp "nghiêng nước nghiêng thùng" nhưng đồng đội nhí của Tiến Luật vẫn nhảy rất sung khiến anh phân tâm, quên luôn lời. Riêng về phía Thuận Nguyễn, trai đẹp nhảy khéo nhưng khi vừa cất giọng, vũ công nhí của team anh không thể trụ vững mà té ngay trên sân khấu. Giọng hát "khủng long" trời phú đã khiến Trấn Thành nhiệt liệt nài nỉ: "Tắt nhạc đi". Dù hoan hô tinh thần nỗ lực bất chấp hình tượng của 2 đội trưởng, nhưng cả trường quay đều "ám ảnh" với giọng hát "dở tệ" này.

Tiếng hò reo tăng lên gấp bội trước loạt tình huống đáng yêu của 3 siêu nhí Thiên Phúc, Quang Vinh và Anh Đăng của team Thuận Nguyễn. Nổi bật là cậu bé Thiên Phúc với khả năng đọc sách siêu tốc "không phải ai cũng làm được". Cụ thể, theo chia sẻ của nhí: "Con nhìn trang rồi lật, nhìn trang rồi lật thôi". Đùa vui vậy thôi, Thiên Phúc có trí siêu phàm có thể ghi nhớ các sự kiện, danh nhân nổi tiếng trên thế giới. Về phía Quang Vinh và Anh Đăng, vừa khoe mình thích đá banh là Trấn Thành chộp cơ hội "mần nhục" thể lực thể thao Tiến Luật khiến người xem cười mệt nghỉ.

Tập 13 "Nhanh như chớp nhí" mùa 2: Chết cười khi "ngày tận thế" của Trấn Thành đã tới

Tập 13 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và Vie GIẢITRÍ, lúc 20h Chủ Nhật – 23/06/2019.