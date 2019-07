Nhân chứng duy nhất trong vụ sao nữ "Vườn sao băng" bị Dispatch tố quay và phát tán video đồi trụy

Mới đây, trang Dispatch đã tung một loạt bằng chứng cho thấy, nữ diễn viên Yoon Ji Oh có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng xã hội. Theo đó, một số phương tiền truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về việc một người (gọi tắt là A) đã đệ đơn khiếu nại Yoon Ji Oh lên đòn cảnh sát Gangnam. Nữ diễn viên bị nghi ngờ đã vi phạm điều 13 trong bộ luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục, cụ thể là hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, dữ liệu phi pháp thông qua các mạng xã hội. Được biêt, Yoon Ju Oh là nhân chứng "giả" trong vụ sao nữ "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon tự tử vào 10 năm trước.

Yoon Ji Oh bị Dispatch khui chuyện phát tán văn hóa phẩm đồi trụy

Người A này cũng đưa ra một số bằng chứng cho thấy, các hoạt động trên BJ AfreecaTV của Yoon Ji Oh có chứa nội dung phản cảm. Trong số 3 tập được phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên này đã có những hành động khoe vòng 1, đồ lót một cách lộ liễu trên video.

Những hình ảnh được cho là lấy từ trong video do Yoon Ji Oh quay

Với hai đoạn video quay vào hôm 15/7/2017 của Yoon Ji Oh, người A này cho biết: "Yoon Ji Oh đã mặt đồng phục tiếp viên hàng không rồi cố tình để lộ vòng 1 và đồ lót." A cũng đưa ra bằng chứng là một video khác được quay vào ngày 17/7/2018 và cho hay: "Yoon Ji Oh đã mặt một chiếc váy hở hang và cố tính để lộ vòng 1 cũng như đồ lót khi quay video."

Trước đó, nữ diễn viên từng bị nhà văn Kim Soo Min khởi kiện vì tội lừa đảo và phỉ báng danh dự. Không những vậy, luật sư Park Hoon cũng cáo buộc cô nàng vì tội lừa đảo khi gây quỹ quyên góp tiền. 439 người quyên góp tiền đã kiện và yêu cầu Yoon Ji Oh phải bồi thường thiệt hại với lý do: "Chúng tôi đã bị Yoon Ji Oh lừa đảo. Cô ấy lợi dụng lòng tốt của chúng tôi."

Hiện, Yoon Ji Oh vẫn lấy lý do chưa thể trở về Hàn Quốc để từ chối lệnh triệu tập của phía cảnh sát. "Bây giờ thật khó để tôi trở về Hàn Quốc ngay lập tức", đồng thời khẳng định những video mặc quần áo hở hang đã được đăng tải là do có người ngụy tạo bằng phần mềm.

Nguồn: Allkpop