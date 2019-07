Nhờ được ông xã đại gia chăm sóc, tình địch một thời của Từ Hy Viên khoe giảm 6kg trong vòng 1 tuần kể từ khi sinh con

Mới đây, trên trang weibo cá nhân, nữ diễn viên An Dĩ Hiên đã có dịp khoe những hình ảnh chụp các món ăn do đích thân ông xã đại gia chuẩn bị để người đẹp "Tân ỷ thiên đồ long ký" tẩm bổ sau khi sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ, do vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, nên ông xã luôn vào bếp chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô.

Một tuần sau khi sinh con, An Dĩ Hiên khoe đã giảm được 6 kg

Bên cạnh đó, tình địch một thời của Từ Hy Viên còn tiện thể khoe luôn rằng, cô đã giảm được 6 kg trong vòng 1 tuần và thân hình hồi phục rất tốt sau khi sinh con trai. "Trong giai đoạn mang thai, tôi đã tăng 8 kg, nhưng sau khi sinh Lục Lục, được hơn 1 tuần, tôi đã giảm được 6 kg. Tôi đã lấy lại được ngoại hình cân đối như trước", nữ diễn viên chia sẻ.

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do đích thân ông xã đại gia chuẩn bị cho An Dĩ Hiên

Trước đó, hôm 18/7, nữ diễn viên An Dĩ Hiên đã hạnh phúc chia sẻ tin vui về việc cô đã sinh con trai đầu lòng. "Em luôn nhớ khoảnh khắc anh quỳ xuống và cầu hôn, khoảnh khắc trao nhẫn cưới, em tự nói với bản thân sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Sự xuất hiện của 66 (tên thân mật của con trai An Dĩ Hiên) đã khiến gia đình này trở nên ấm áp hơn. Trong tương lai hãy để ba người chúng ta tay lớn nắm tay nhỏ cùng nhau hướng tới hạnh phúc".

Cặp đôi chính thức đón con trai đầu lòng vào ngày 18/7 vừa qua

An Dĩ Hiên và doanh nhân Trần Vinh Luyện đã kết hôn vào năm 2017 và vào tháng 3 năm nay cặp đôi đã thông báo tin mừng con của họ sắp chào đời. Người đẹp "Tân ỷ thiên đồ long ký" trong thời gian mang thai cũng thường xuyên những hình ảnh hạnh phúc khi lên chức mẹ của mình, được ông xã đại gia chăm sóc yêu chiều như bà hoàng.

