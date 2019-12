Trước khi dính tin đồn yêu Dương Mịch, Ngụy Đại Huân từng "hẹn hò" mỹ nữ đẹp bậc nhất phim cổ trang

Tin tức Ngụy Đại Huân - Dương Mịch bị bắt gặp vào khách sạn cùng nhau đang làm làng giải trí Hoa ngữ xôn xao. Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, nhỏ hơn Dương Mịch đến 3 tuổi. So về danh tiếng, Ngụy Đại Huân chưa thể sánh bằng Dương Mịch. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Hoa ngữ thì gia thế của nam diễn viên này thuộc hàng "chẳng phải dạng vừa".

Ở thời điểm hiện tại, chương trình Thoát khỏi mật thất đang được xem như nơi se duyên cho Ngụy Đại Huân - Dương Mịch đến với nhau. Nhưng ít ai biết rằng, hồi năm 2016 - cách đây 3 năm, Ngụy Đại Huân cũng thử tìm hiểu "Hàm Hương" Lý Thấm khi cùng cô nàng này tham gia chương trình truyền hình We are in love 2.

Dương Mịch và Ngụy Đại Huân trong "Trốn khỏi mật thất".

Nội dung của We are in love 2 là ghi lại những khoảnh khắc thực tế trong cuộc sống của các nghệ sĩ. Chương trình ghép cặp cho các nghệ sĩ và đặt tình huống rằng họ đang tìm hiểu nhau. Phản ứng, hành động của các nghệ sĩ dành cho đối phương trong suốt thời gian tham gia chương trình chính là điểm mấu chốt thu hút người xem.

Lý Thấm và Ngụy Đại Huân.

Vào thời điểm cùng nắm tay nhau làm tình nhân ở We are in love 2, Ngụy Đại Huân - Lý Thấm được không ít fan đẩy thuyền vì quá đẹp đôi. Ngụy Đại Huân - Lý Thấm còn mang giày cặp, trên mũi đôi giày có ký tự đôi môi dành riêng cho các cặp đôi đang yêu nhau.

Trong quá trình ghi hình show thực tế này, Ngụy Đại Huân chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm và thậm chí còn muốn hôn Lý Thấm. Sự lãng mạn, ngọt ngào ấy đến giờ vẫn chưa dứt nên mới có chuyện fan liên tục đào bới, bất chấp cả chuyện Ngụy Đại Huân đang bị cho là hẹn hò với Dương Mịch ngoài đời thực.

Ngụy Đại Huân tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Anh từng tham gia các tác phẩm như Nhật kí Tô Phi, Tình yêu vượt qua ngàn năm: Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng, Thợ săn thành phố, Một và một nửa mùa hè, Dành dành nở hoa, Hạnh phúc mãn đường, Nam Yên Trai Bút Lục.