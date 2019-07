Clip: Người vợ kể lại khoảnh khắc kinh hoàng bị chồng cũ chích điện và cưỡng bức.

Liên tục nhiều ngày qua, người dân xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre xôn xao việc người chồng đột nhập vào nhà vợ cũ lúc nửa đêm rồi ra tay chích điện với ý định mưu sát. Tuy nhiên, vợ cũ bị điện giật mà không chết, Hết liền quay sang cưỡng bức vợ cũ.

Ngày 26/7, ông Cao Hoàng Khá, Trưởng Công an xã Mỹ An xác nhận thông tin trên với PV Người Đưa Tin. Ông Khá cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 23/7, sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân N.T.N. (44 tuổi) bị chồng là Ngô Văn Hết (47 tuổi), cả hai ngụ cùng xã Mỹ An chích điện vào người và cưỡng bức, cơ quan công an đã vào cuộc.

Gã chồng nghiện rượu Ngô Văn Hết.

Theo điều tra ban đầu, tháng 10/2018, Hết và vợ là bà N. đã ly hôn. Hai người đã có với nhau hai người con chung. Sau khi ly hôn Hết và bà N. không còn sống chung nhà. Khoảng 0h đêm 23/7, sau khi chuẩn bị dây điện, chui cắm điện, Hết thức dậy lấy dây điện đã gắn vào chui cắm điện rồi điều khiển xe đạp đến nhà vợ cũ là bà N..

Đến nơi, Hết mở cửa lưới rào đi vào nhà và lấy dây điện cắm chui vào ổ cắm điện, vén mùng chích điện vào lưng bà N. để điện giật bà N. chết. Bà N. bị điện giật nên giật mình thức dậy và la lên. Hết liền khống chế bà N., ép thực hiện hành vi giao cấu. Thực hiện hành vi xong, Hết năn nỉ bà N. không báo công an.

Đến sáng , sau khi Hết rời đi, bà N. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Quá trình điều tra, đã thu giữ tại hiện trường 1 ổ cắm điện và dây điện. Hết khai nhận muốn giết bà N. chết, sau đó sẽ tự tử. Việc bà N. không chết là ngoài ý muốn của Hết.

Bà N. kể lại việc bị chồng cũ chích điện và cưỡng bức.

Trước sự việc bị chồng mưu sát và cưỡng bức, bà N. vẫn còn run sợ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Bà N. kể, do nghỉ hè, con trai lớn 15 tuổi được Hết đón về chơi, nên bà N. ngủ cùng với con gái 11 tuổi bị bệnh câm điếc bẩm sinh.

Khoảng hơn 22h30 đêm đó, sau khi đóng thu dọn hàng bán tạp hóa, bà N. đóng cửa nhà để ngủ. Khi đang say giấc, bất ngờ bà N. có cảm giác tê khắp người nên bà giật mình và la lên theo bản năng.

Khi vừa mở mắt ra, bà N. phát hiện nhiều tia lửa bắn ra từ sợi dây điện được kéo đến tận mùng. Lúc này, bà N. nhìn thấy Hết đang loay hoay sửa ổ cắm điện rồi nhảy mạnh lên giường nơi bà N. cùng con gái ngủ.

Sau đó, Hết dùng vũ lực khống chế, dọa giết bà N.. Vì lo sợ đến tính mạng, bà N. nằm im, không dám phản kháng để Hết “giở trò”. Sau khi thực hiện xong hành vi cưỡng bức, Hết không về ngay mà ở lại an ủi và năn nỉ bà N. đừng báo công an.

Đợi đến sáng, Hết rời đi, bà N. đã đến Công an xã Mỹ An trình báo vụ việc và Hết bị bắt tạm giam sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nói về tính cách của chồng cũ khiến dẫn đến ly hôn, bà N. chia sẻ, gia đình vốn nghèo khó nhưng Hết lười lao động, chỉ biết làm bạn với rượu rồi về gây chuyện, đánh đập vợ vô cớ. Ngoài ra, Hết còn nhiều lần lấy trộm tiền bán tạp hóa. Hết hứa sửa đổi nhưng rồi lại "chứng nào tật nấy".

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Hết để điều tra về hành vi nêu trên.