Gã đàn ông chích điện giết vợ bất thành rồi quay sang cưỡng bức

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre hôm nay đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Hết (47 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Hết và vợ là bà N.T.T. đã ly hôn từ năm 2018. Tối 22/7, Hết mua dây và chui cắm điện rồi đấu nối với nhau.

Nghi phạm Ngô Văn Hết

Rạng sáng 23/7, Hết lấy dây đã có cắm chui điện, đạp xe đến nhà bà N. Đến nơi, gã đàn ông này bỏ xe bên ngoài, mở cửa rào lưới B40 đi vào trong nhà, lấy dây điện cắm vào ổ điện. Sau đó, Hết vén mùng nơi bà N. đang ngủ để chích điện, sát hại nạn nhân.

Người phụ nữ bị điện giật nên tỉnh giấc. Đúng lúc này, ổ cắm điện bị lỏng nên Hết quay lại sửa điện thì bà N. la lên.

Hết chạy lại bịt miệng, bóp cổ nạn nhân không cho la. Lúc bà N. giãy giụa, Hết dùng sức thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Hết năn nỉ vợ cũ cũng đừng báo công an. Sau khi gã bỏ đi, bà N. đến công an tố cáo hành vi của chồng cũ.

Tại cơ quan công an, Hết khai định giết bà N. rồi tự tử, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của gã.