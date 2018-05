Người mẹ tay bồng tay dắt hai con thơ bên bàn thờ chồng qua đời vì tai nạn khiến ai thấy cũng xót xa

Thảm kịch sau vụ tai nạn giao thông

Chị Nguyễn Thị Lam (28 tuổi, ngụ xóm 16, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đầu chít khăn tang, tay bế, tay dắt hai đứa con thơ đứng trước bàn thờ người chồng xấu số. Chị gào khóc, gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt của chị cứ vậy rớt xuống khuôn mặt thơ ngây của cậu con trai mới 7 tháng tuổi đang ngủ trên tay, khiến đứa trẻ liên tục giật mình.

Chị Lam tay dắt, tay bế hai đứa con thơ bên bàn thờ người cha xấu số.

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau, mất mát mà chúng đang phải gánh chịu. Đứng bên cạnh mẹ, cô con gái mới 3 tuổi dường như chưa hiểu được sự việc, vẫn vô tư cười nói, ngơ ngác ngó trước nhìn sau trước giờ đưa tang người cha xấu số, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Anh Cường ra đi để lại cho vợ hai đứa con thơ (đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ 7 tháng tuổi), cùng người mẹ chồng già yếu, bệnh tật.

Chị Lam nhớ lại giây phút trước khi chồng chị - anh Phạm Hùng Cường (29 tuổi, tài xế xe container) cận kề cái chết. Vào lúc 4h sáng ngày 6/5, chị đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của chồng thông báo hôm nay sẽ về thăm vợ con. Đã lâu ngày anh chưa về nên rất nhớ.

Sau khi điện thoại cho vợ, anh Cường cho xe chạy hướng Long An về Sài Gòn. Khi đến cầu Voi (thuộc địa phận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì không may gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe anh Cường điều khiển bị mất lái, đâm thẳng vào giải phân cách khiến anh bị thương rất nặng và tử vong tại bệnh viện.

Thi thể của anh Cường sau đó được người thân đưa về quê nhà Nghệ An an táng theo phong tục địa phương.

"Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi chồng gọi điện, tôi nhận được điện thoại của người lạ thông báo tin dữ rằng anh gặp tai nạn giao thông, hiện đang nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi cùng một số người thân xuống tới nơi nhưng không còn cơ hội gặp chồng nữa", chị Lam kể lại trong đau đớn.

Xót xa phận mồ côi

Sáng ngày 8/5, gia đình, họ hàng cùng bà con thôn xóm đã tổ chức tiễn đưa anh Cường về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn. Anh Cường ra đi để lại cho người vợ một nách hai đứa con thơ cùng người mẹ chồng gần 70 tuổi thường xuyên đau ốm.

Chị Lam chia sẻ nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của chồng.

Chị Lam cho biết, hai vợ chồng kết hôn được hơn 4 năm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, họ dắt díu nhau vào Sài Gòn làm thuê. Anh Cường là tài xế container đường dài. Vì đặc trưng công việc nên thỉnh thoảng mới ghé về thăm vợ con. Chị Lam là công nhân trong một công ty sản xuất giày da với mức lương 4.5 triệu đồng/ tháng.

Cô con gái lớn Phạm Nhật Linh (3 tuổi) gửi nhờ bà ngoại chăm sóc ở quê. Cậu con trai út là Phạm Đức Vinh (7 tháng tuổi) được bà nội vào chăm sóc. Không có nhà ở, họ thuê một phòng trọ nhỏ ngay gần chỗ chị Lam làm để tiện cho công việc. Cuộc sống cứ vậy bình yên trôi đi cho đến ngày tai họa ập đến.

Căn nhà của gia đình chị Lam.

"Hai đứa con thì đứa còn bồng ẵm trên tay, đứa chưa biết gì. Cuộc sống của ba mẹ con tôi sẽ như thế nào đây khi không còn chồng, còn cha bên cạnh. Chắc tôi phải nghỉ việc, ở nhà với hai con, hương khói cho chồng. Giờ ruộng đồng không có, nghề nghiệp không, con cái nhỏ dại, nhà cửa xuống cấp, mẹ chồng già yếu, tôi biết làm gì để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình đây", ôm con vào lòng, chị Lam khóc nghẹn.

Hoàn cảnh gia đình chị Lam hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi đóng góp hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Lam, xóm 16, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0972448712, hoặc số tài khoản của chị Lam: 31410001690401, ngân hàng BIDV, chi nhánh đông Sài Gòn.