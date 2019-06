Ngủ gật khi đang sử dụng điện thoại, thanh niên bị bỏng nặng ở ngực và cổ phải nhập viện khẩn cấp

Chúng ta vẫn được cảnh báo không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc hoặc khi máy quá nóng, tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có người gặp tai nạn khi sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc pin.

Mới gần đây, theo Sin Chew Daily có đưa tin, vào ngày 15/6 vừa qua, một anh chàng 21 tuổi đến từ Sarawak, Malaysia đã bị bỏng nặng khi điện thoại di động của anh bất ngờ phát nổ.

Theo thông tin nhận được, anh chàng này đã sử dụng điện thoại trong khi đang sạc pin và trong lúc anh ngủ quên mất thì chiếc điện thoại đã trượt xuống ngực của anh. Do ngủ quá say, anh không nhận ra rằng điện thoại của mình đang nóng dần và rồi cuối cùng, chiếc điện thoại trở nên nóng quá mức và phát nổ. Vụ nổ khiến chàng trai 21 tuổi bị bỏng ở ngực, cổ và tấm nệm mà anh đang ngủ cũng cháy đen thành than.

Được biết, anh chàng này có thói quen sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Nghe thấy tiếng nổ và tiếng kêu của anh chàng, mọi người trong gia đình đã chạy đến kiểm tra và lập tức đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Sarawak, các bác sĩ đã chẩn đoán anh chàng này bị bỏng trên 20%, bao gồm ở ngực, cổ và tay phải.

Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Trong khi đó, các vụ tai nạn tương tự có liên quan đến pin điện thoại hoặc phụ kiện điện thoại bị lỗi vẫn xảy ra nhưng chưa có ai nhận trách nhiệm.

(Theo Sin Chew Daily)