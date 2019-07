Ngày càng nhiều người muốn phẫu thuật thẩm mỹ, hóa ra động lực là từ một việc mà ngay cả bác sĩ thẩm mỹ cũng làm

Những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) để thay đổi diện mạo. Đương nhiên ai cũng muốn mình được xinh đẹp và hoàn hảo hơn nhưng có lẽ những bức ảnh "before–after" được đăng tải quá "vi diệu" trên mạng xã hội chính là động lực kích thích nhu cầu làm đẹp của chị em.



Một hình ảnh so sánh trước và sau khi phẫu thuật mũi.

Bằng chứng được miêu tả rõ ràng trong một cuộc khảo sát năm 2018 của Viện Hàn lâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hoa Kỳ (AAFPRS), kết quả cho thấy số bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ dưới 30 tuổi tăng 24% kể từ năm 2013 (58% năm 2013 lên 72% năm 2018).

Để có được thành quả ấy, có lẽ ngành phẫu thuật thẩm mỹ phải cảm thấy biết ơn trang mạng xã hội Instagram – nơi các bác sĩ có thể chia sẻ hình ảnh và video của bệnh nhân trước và sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc.

Tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Johnson C.Lee, làm việc tại Beverly Hills cho biết rất nhiều bệnh nhân tìm đến ông thông qua mạng xã hội và cũng chính họ yêu cầu ông chia sẻ hình ảnh trước và sau phẫu thuật của họ lên mạng để bạn bè của họ có thể theo dõi.



Nói về nguyên nhân khiến những bức hình "before-after" có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, tiến sĩ Malcolm Z.Roth (Ủy viên hiện tại và Cựu Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ) cho hay việc các bác sĩ đăng tải hình ảnh thế nào còn liên quan đến đối tượng bệnh nhân mà mình muốn tiếp cận. Trong khi tiến sĩ Roth có nguyên tắc chỉ sử dụng hình ảnh của bệnh nhân tại viện thẩm mỹ của mình thì tiến sĩ Lee lại thích đăng tải chúng lên mạng xã hội Instagram, đương nhiên nhờ cách này mà bệnh nhân tìm đến ông Lee nhiều hơn. Tuy nhiên, để cẩn thận hơn thì tiến sĩ Lee nên yêu cầu bệnh nhân ký vào một mẫu đơn cụ thể trước khi đăng tải hình ảnh của họ lên mạng.

Một bức ảnh chụp trước và sau phẫu thuật được bác sĩ chia sẻ trên Instagram.

Thành thật mà nói, Instagram chính là một con dao hai lưỡi, nó giúp bác sĩ thu hút được nhiều bệnh nhân hơn nhưng đồng thời cũng đưa bệnh nhân đến với những "cú lừa ngoạn mục". Hình ảnh trên Instagram bao giờ cũng lung linh hơn thực tế bởi nó không chỉ được tạo nên bằng tay nghề của bác sĩ mà còn phụ thuộc vào trang điểm, ánh sáng, góc chụp.

Tệ hơn, việc thường xuyên nhìn ngắm những bức ảnh này sẽ làm cho chị em cảm thấy tự ti về nhan sắc, họ tự thấy mình đang nằm trong trường hợp "before", muốn lập tức phẫu thuật để trở nên hoàn hảo như trong những bức ảnh "after" mà bác sĩ đăng tải. Càng phẫu thuật, họ càng thích xem những bức hình như vậy nhiều hơn và không ngừng so sánh, ám ảnh về những khuyết điểm trên cơ thể mình.

Video ghi lại quá trình bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trên Instagram, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể tìm kiếm khách hàng còn bệnh nhân có thể tự hào khoe diện mạo của mình sau phẫu thuật. Nhưng theo bác sĩ Roth đây là một hành động vi phạm Quy tắc đạo đức của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, có thể bị phạt hoặc thậm chí bị tước bằng.

Việc ngắm những bức ảnh "before-after" trên mạng xã hội cũng giống như tự cầm một con dao, bạn sẽ không bao giờ biết mũi mình có vấn đề gì cho đến khi nhìn thấy một cái tốt hơn. Bác sĩ Roth khuyên các bệnh nhân nên thận trọng trước khi quyết định phẫu thuật của một bác sĩ nào đó trên mạng. Nếu nhìn thấy những hình ảnh phẫu thuật mũi, hàm, thậm chí cả mông thì hãy coi chúng như một hình ảnh quảng cáo chỉ để tham khảo mà thôi.