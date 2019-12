Khi tuổi tác ngày càng cao thì lượng estrogen sẽ giảm dần, do đó nếu hormone này không được bổ sung kịp thời, nó sẽ gây ra một số vấn đề nhất định trong cơ thể phụ nữ. Rất nhiều chị em không quan tâm về estrogen cho tới khi phát hiện ra một số vùng nhạy cảm của cơ thể mình thay đổi một cách đáng báo động theo thời gian.



Nếu thiếu hụt hormone này, tử cung, âm đạo và ngực của phụ nữ là 3 bộ phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tùy theo mức độ thiếu hụt mà 3 bộ phận này sẽ bị teo lại theo cách khác nhau, đây là điều mà chị em nhất định cần chú ý.

1. Vị trí ngực

Nếu estrogen dồi dào, nó sẽ giúp ngực của phụ nữ trở nên đầy đặn hơn. Nhưng nếu thiếu estrogen sẽ gây ra tình trạng chảy xệ, ngực co lại, độ đàn hồi trở nên yếu đi.

Thiếu estrogen khiến ngực chảy xệ, teo nhỏ làm chị em trở nên kém tự tin.

Rất nhiều phụ nữ bất lực và không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Để tránh ngực teo lại, phụ nữ nên bổ sung thực phẩm chứa estrogen thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của mình.



2. Vị trí âm đạo

Thiếu estrogen có thể làm cho âm đạo của phụ nữ bị teo lại. Dưới tác động của estrogen, âm đạo sẽ tiết dịch bôi trơn nhiều hơn, không gây đau rát khi quan hệ, giúp cho phụ nữ dễ lên đỉnh hơn. Bên cạnh đó, nó còn làm dày thành âm đạo và tăng độ axit bên trong giúp giảm nhiễm khuẩn.

Nếu thiếu estrogen, dịch âm đạo tiết ra ít hơn, độ đàn hồi cũng kém đi và khả năng tự khử trùng âm đạo cũng sẽ giảm. Điều này sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh về âm đạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng.



3. Vị trí tử cung

Tử cung rất quan trọng đối với phụ nữ, do đó nếu thiếu estrogen sẽ khiến tử cung bị co lại và bước vào thời kỳ mãn kinh. Một tử cung bình thường sẽ được thụ thai theo cách tự nhiên. Thế nhưng, nếu tử cung bị co lại và yếu đi thì khả năng thụ thai sẽ rất thấp.

Nếu không muốn bị mãn kinh sớm chị em nên bổ sung estrogen sớm.

Thiếu hụt estrogen sẽ khiến 3 bộ phận của quan trọng hàng đầu của phụ nữ bị teo lại theo các mức độ khác nhau, gây ảnh hưởng tới đời sống tình dục và khiến cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm. Do đó, khi phát hiện ra cơ thể bị thiếu estrogen, chị em nhất định phải bổ sung ngay lập tức.



Thông qua việc ăn uống với một số sản phẩm giàu estrogen, phụ nữ có thể tăng hormone này một cách rất đơn giản. Chị em có thể tham khảo 2 cách sau:

- Đậu nành là loại thực phẩm hàng đầu và phổ biến nhất để bổ sung estrogen. Cách bổ sung rất đơn giản, chỉ cần chị em chăm chỉ uống sữa đậu nành và ăn các sản phẩm từ nó như đậu phụ, váng đậu… Đây là một phương pháp rất lành mạnh để bổ sung estrogen.

- Khi xào rau, chị em có thể chọn các loại dầu thực vật như dầu đậu phộng hoặc dầu ngô. Đây là những loại dầu chứa nhiều vitamin E, nó có vai trò trong việc điều chỉnh và cân bằng estrogen, hơn nữa lại rất tốt cho cơ thể.

Trên đây là chi tiết về sự ảnh hưởng của việc thiếu hụt estrogen đối với phụ nữ. Vì vậy, khi thiếu hụt estrogen, chị em cần bổ sung kịp thời để cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Theo Sohu