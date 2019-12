Đây là kiểu quan hệ tình dục tai hại khiến phụ nữ phải nhập viện cấp cứu vì vỡ tử cung

Theo Sohu, các bác sĩ phụ khoa và sản nhi nổi tiếng ở Trung Quốc đã lập ra một tài khoản có tên là "Vườn ươm Mendou" trên trang Weibo để chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc trẻ và phụ nữ sau sinh.

Trong bài viết của mình mới đây, các bác sĩ đã chia sẻ về trường hợp hy hưu của một cô gái có tên là Tiểu Duy, sống ở tỉnh Giang Tô, đây chính là một trường hợp cảnh tỉnh tất cả chị em phụ nữ đang chủ quan khi ân ái.



Năm ngoái khi Tiểu Duy vừa mới kết hôn xong, chồng cô đã đi làm xa nhà rất lâu và không có thời gian về thăm nhà. Những cặp đôi không gặp nhau trong một thời gian dài thường sẽ rất thiếu thốn tình dục, do đó khi gặp lại nhau cả 2 đã lao vào ân ái nồng cháy. Thế nhưng, sau khi quan hệ, Tiểu Duy bắt đầu bị đau ở vùng bụng dưới và cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn và buộc phải gọi xe cấp cứu ngay lúc đó.

Sau khi hỏi kỹ về chu kỳ kinh nguyệt, thời gian quan hệ, vị trí đau, các bác sĩ sản khoa ở bệnh viện Giang Tô đã cho tiến hành kiểm tra phụ khoa và các xét nghiệm khác đi kèm. Cuối cùng, các bác sĩ nhận ra hoàng thể trong buồng trứng đã bị vỡ, khiến một lượng máu chảy trong khoang bụng. Ngay lập tức, Tiểu Duy được chuyển đến khoa phụ sản và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. May mắn thay, việc cấp cứu được tiến hành kịp thời nên phẫu thuật đã thành công.



Vậy, hoàng thể là gì?

Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, những nang trứng trưởng thành không được thụ tinh sẽ bị rụng trong buồng trứng. Sau khi rụng trứng, nang trứng sụp xuống gây chảy máu và hình thành các cục máu đông. Các tế bào hạt và tế bào màng nang của nang trứng được mở rộng và các hoàng thể được hình thành từ những nang rỗng đó. Hoàng thể được tích tụ dày đặc cùng với các mao mạch.

Khoảng thời gian sau khi rụng trứng nhưng trước ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt tiếp theo được gọi là giai đoạn hoàng thể. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 2 tuần. Khi kinh nguyệt chảy ra, hoàng thể bắt đầu thoái hóa và co lại rồi biến mất từ 4 đến 6 ngày trước kỳ kinh nguyệt tiếp theo.



Vỡ hoàng thể gây ra vấn đề gì?

Việc bị vỡ hoàng thể có thể được chia thành vỡ tự nhiên và vỡ do tác dụng lực từ bên ngoài. Vỡ tự nhiên là khi có một lượng máu chảy vào hoàng thể nhiều, dẫn đến làm tăng áp lực và gây ra vỡ hoàng thể.

Vỡ hoàng thể gây ra đau bụng dữ dội.

Còn đối với vỡ hoàng thể do tác động của ngoại lực từ bên ngoài ở vùng bụng dưới, ví dụ như khi cơ thể chạy nhảy hoặc ho mạnh sẽ khiến áp lực ổ bụng tăng lên đột ngột và gây ra vỡ hoàng thể. Đặc biệt là trong quan hệ tình dục, khi cơ quan sinh dục nữ mở rộng hoặc bị sung huyết sẽ khiến cho áp lực trong hoàng thể tăng lên. Do đó, những hành động thô bạo của đàn ông khi quan hệ sẽ khiến vùng bụng dưới của phụ nữ bị tác động mạnh, dễ khiến cho hoàng thể bị vỡ. Thống kê cho thấy có hơn 70% các vụ hoàng thể bị vỡ là do sự thô bạo khi

quan hệ tình dục.

Làm thế nào để ngăn ngừa vỡ hoàng thể

Phụ nữ nên vận động đúng cách và cần chú ý đến việc tự bảo vệ mình vào cuối kỳ kinh nguyệt, ví dụ như không nên tập thể dục quá mạnh, không mang vác nặng. Bên cạnh đó, ho nặng hay bị táo bón cũng gây ra áp lực vùng bụng. Và điều quan trọng nhất là khi quan hệ tình dục cần tránh những động tác thô bạo để không gây ra ra việc vỡ hoàng thể.