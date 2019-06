Nam sinh Phú Thọ chụp đề thi môn Văn, đưa lên mạng đã có gia đình và đi thi lần 3

Ảnh minh họa.

Một nam thí sinh ở Phú Thọ đã bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn, sau đó ra ngoài đăng lên Facebook khi thời gian làm bài vẫn còn.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với PV, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong buổi thi môn Văn, tại điểm thi số 22, trường THPT Thanh Sơn một thí sinh tự do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo ông Trinh, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng thi, lực lượng Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) và lực lượng an ninh của điểm thi đã vào cuộc xác minh.

Ông Trinh nói thêm, dù thí sinh chụp ảnh đưa lên mạng đề thi khi đã quá 2/3 thời gian làm bài nhưng theo quy chế vẫn bị đình chỉ thi.

Ngoài ra, 2 cán bộ coi thi, trong đó 1 cán bộ đến từ Học viện Ngoại giao, 1 cán bộ là giáo viên trường THPT Minh Hòa (Thanh Sơn) đã bị đình chỉ coi thi. Hội đồng thi Phú Thọ nhắc nhở toàn bộ các điểm thi tăng cường công tác coi thi.Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu công an vào điều tra làm rõ xem có động cơ nào đằng sau việc phát tán đề từ phòng thi qua mạng xã hội của thí sinh này.

"Qua sự việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị tất cả các điểm thi trong cả nước, đặc biệt là các cán bộ coi thi phải nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm hơn nữa trong công tác coi thi, không để thí sinh mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi.

Đề nghị các trưởng điểm thi tăng cường chỉ đạo, tăng cường kỷ luật ở các điểm thi để bảo đảm kỳ thi được diễn ra nghiêm túc", ông Mai Văn Trinh cho biết.

Cũng trao đổi với PV, ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết, thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi là Trần Đình Xuân (là thí sinh tự do có số báo danh 15008797 tại phòng thi 0377).

Tại biên bản do Cơ quan Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lập, thí sinh này đã thừa nhận việc mang điện thoại vào phòng thi. Hiện Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Sơn, lực lượng PA03 và An ninh điểm thi vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ, bước đầu xác định, thí sinh Trần Đình Xuân đã lập gia đình và tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm nay là lần thứ 3. Cũng trong buổi thi sáng nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 19 thí sinh không tham gia dự thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tại buổi thi môn ngữ văn, tổng số thí sinh dự thi là trên 868.000, đạt tỉ lệ 99,6% thí sinh đăng ký dự thi. Tổng hợp từ các điểm thi cho thấy có tổng cộng 25 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 3 thí sinh cảnh cáo, 22 thí sinh bị đình chỉ thi.

Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung khá thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp cho các thí sinh đến dự thi. Tuy nhiên, vẫn có một số học sinh đến dự thi muộn, cá biệt có 2 thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài nên không được dự thi môn ngữ văn.