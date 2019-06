Lộ đề thi Ngữ Văn: Một nam sinh chụp ảnh đăng lên Facebook khi đang còn ngồi trong phòng thi

Theo nguồn tin riêng của Infonet, lí do đề thi xuất hiện trên mạng xã hội là do một thí sinh có số báo danh 150087XX có tên T.Đ.X tại một điểm thi của huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) mang điện thoại vào sau đó chụp đề thi và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã phát hiện và đình chỉ thí sinh này vì vi phạm quy chế thi.