Nằm ngủ trong lớp học, nữ sinh bị bạn cùng lớp “xăm trổ” miễn phí khiến ai nấy cười bò

." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Ngủ gật trong lớp là chuyện "xưa như diễm" đối với các bạn học sinh. Không ít bạn vì quá mệt khi phải học 4, 5 tiết liền nên đã trốn sau lưng bạn cùng lớp rồi gục xuống bàn nằm ngủ.

Nhiều bạn ngủ say đến mức cô giáo đến tận nơi gọi cũng không biết gì. Nhân cơ hội này, nhiều cô cậu học trò lém lỉnh, quái chiêu thường tranh thủ chụp lại ảnh bạn ngủ gật để đăng lên Facebook trêu đùa. Nhưng cũng có trường hợp, học sinh nghĩ ra trò "troll" quái chiêu hơn, khiến khổ chủ cười ra nước mắt, cạch không dám ngủ gật trong lớp nữa.

Mới đây, một hình ảnh vô cùng hài hước được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về bão like, share cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

Nhân vật chính trong bức ảnh là một nữ sinh tại trường THPT Thái Hòa, Nghệ An đang ngủ say sưa trong lớp. Điều khiến bức ảnh trở nên hài hước là bởi bàn tay phải được tô xanh như tranh sơn dầu của cô bạn. Vì ngủ quá say, ngủ không biết trời đất nên nữ sinh này đã bị các bạn trêu chọc, tô mực bút bi kín tay.

Bàn tay được "xăm trổ" kỹ lưỡng của cô bạn.

Bị các bạn troll như vậy nhưng cô bạn vẫn "khò khò" và không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Trước tình cảnh hài hước này, nhiều dân mạng phì cười lên tiếng:

"Sao có thể ngủ say như vậy nhỉ? Bạn này thức cả đêm, phượt từ Nam ra Bắc hay sao mà mệt mỏi vậy?".

"Quả tay này phải rửa cả 1 chai nước rửa tay may ra mới sạch được".

Dân mạng đưa ra những bình luận hài hước.

"Hồi trước lớp mình cũng hay troll mấy bạn ngủ gật lắm. Có lần 1 bạn đang ngủ thì bị bọn mình gọi dậy, bảo thầy gọi lên bảng xóa bảng kìa. Thế là cu cậu ngơ ngác đứng dậy xóa bảng trong khi thầy vừa chép đề bài giao cho cả lớp làm. Đợt đấy cả lớp cười như điên luôn".

"Có lần 1 bạn trong lớp mình ngủ gật. Thế là đến giờ ra về, cả lớp hùa nhau đi về hết, không ai gọi bạn đấy dậy. Nghĩ lại vẫn buồn cười".

Không biết khi tỉnh dậy, cô bạn này có hốt hoảng không khi nhìn thấy bàn tay "xăm trổ" của mình. Nhưng chắc chắn một điều, nữ sinh này sẽ chẳng dám ngủ gật trong lớp thêm lần nào nữa.