Mỹ nhân châu Á được mong lấy chồng nhất trong năm nay: Toàn tuyệt sắc nhưng sao mãi vẫn chưa "yên bề gia thất"?

Những năm trở lại đây, làng giải trí châu Á chứng kiến loạt đám cưới đẹp như mơ của các sao nữ đình đám trong độ tuổi U40, 50. Bên cạnh đó, nhiều mỹ nhân danh tiếng thuộc lứa tuổi này chưa tìm được đối tượng để hẹn hò, kết hôn, khiến người hâm mộ sốt ruột. Một năm mới lại đến, công chúng kỳ vọng những cái tên trong danh sách sẽ sớm tiếp nối Choi Ji Woo, Kim Tae Hee, Lâm Tâm Như… thoát cảnh FA ngay trong năm nay.

Jang Nara

Jang Nara vốn là con nhà nòi, từng có giai đoạn đỉnh cao tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Năm vừa qua, tác phẩm do cô đóng chính "The Last Empress" gây tiếng vang giúp sự nghiệp nữ diễn viên thăng hoa trở lại sau thời gian dài bị lép vế trước loạt gương mặt mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap News hồi năm 2017, Jang Nara chia sẻ: "Không phải là tôi không muốn kết hôn, nhưng chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Duyên phận là do trời định, khi duyên phận đến thì tôi sẽ lấy chồng còn nếu không thì biết làm sao bây giờ?

Trong quá khứ, Jang Nara từng hẹn hò với mỹ nam "lắm tài nhiều tật" Kang Sung Hoon (cựu thành viên Sechskies) nhưng mối tình chẳng kéo dài được bao lâu do tại thời điểm đó, Jang Nara nổi tiếng hơn hẳn bạn trai. Vài năm trở lại đây, "mỹ nhân không tuổi" bị đồn kết hôn với đàn em Park Bo Gum nhưng tin tức này đã bị đại diện hai bên bác bỏ.

Jang Nara từng hẹn hò với Kang Sung Hoon trong quá khứ. Sau khi chia tay, cựu thành viên Sechskies muốn quay lại song bị Jang Nara từ chối

Son Ye Jin

Hồi năm 2016, Son Ye Jin có chia sẻ trong chương trình "Section TV" rằng: "Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi 34. Nhưng vì quá mải mê với công việc mà tới giờ tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ kết hôn trong vòng 3 năm tới". Năm 2019 là thời điểm tròn 3 năm kể từ ngày Son Ye Jin chia sẻ thông tin này nên người hâm mộ có quyền hy vọng nữ diễn viên có thể sẽ yên bề gia thất ngay trong năm nay.

Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1982 liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Hyun Bin. Thậm chí, cặp đôi tin đồn còn bị phát tán ảnh hẹn hò ở siêu thị. Nhìn loạt ảnh, công chúng nhận xét họ giống như một đôi tình nhân. Tuy nhiên, Son Ye Jin - Hyun Bin vẫn một mực phủ nhận tin tức hẹn hò.

Được nhận xét giống như đôi tình nhân trong hình ảnh này nhưng hai ngôi sao vẫn kiên quyết phủ nhận tin hẹn hò

Trên thực tế, nhiều fan vẫn tin rằng giữa hai ngôi sao thực sự đang có gì đó với nhau. Trước đó, Song - Song từng liên tục bị đồn, phát tán ảnh hẹn hò trong giai đoạn 2016-2017. Cứ mỗi lần như vậy, cặp đôi lại ra sức phủ nhận nhưng rồi lại bất ngờ tuyên bố kết hôn. Không ít người chờ đợi Son Ye Jin - Hyun Bin cũng sẽ có cái kết giống Song - Song.

Song - Song từng liên tục phủ nhận tin hẹn hò nhưng bất thình lình tuyên bố kết hôn

Kim Hye Soo

Kim Hye Soo từng trải qua chuyện tình buồn với nam tài tử Yoo Hae Jin. Cặp đôi bị công chúng phản đối dữ dội chỉ vì nam diễn viên họ Yoo có ngoại hình không đẹp, được cho là không xứng với mỹ nhân sinh năm 1970. Kể từ đó đến nay, cô không công khai hẹn hò với bất kỳ ai khác, khiến nhiều người suy đoán rằng cuộc tình dang dở trong quá khứ đã ảnh hưởng tới quyết định đi tìm kiếm tình yêu mới của nữ diễn viên.

Nếu ngày đó cặp đôi đủ bản lĩnh vượt qua được áp lực dư luận, tiếp tục duy trì tình cảm dành cho nhau thì hiện nay làng giải trí Kbiz đã có thêm một cặp đôi quyền lực khác. Giờ đây, cả Yoo Hae Jin và Kim Hye Soo đều là sao hạng A. Kim Hye Soo giàu có, quyền lực, là một trong những sao nữ Kbiz được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc còn Yoo Hae Jin hiện nằm trong Top những sao nam hút khán giả nhất tại phòng vé xứ kim chi.

Ha Ji Won

Ha Ji Won rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong lần xuất hiện trên chương trình "Entertainment Weekly" hồi năm 2012, "mỹ nhân không tuổi" tiết lộ cô từng hẹn hò 2 lần. Người đẹp sinh năm 1978 có vài lần bị đồn hẹn hò với các bạn diễn nhưng cô đều nhanh chóng phủ nhận.

Ha Ji Won từng bị đồn hẹn hò với Trần Bách Lâm và mỹ nam "Hoàng hậu Ki" Jin Yi Han

Trong buổi họp báo tuyên truyền cho tác phẩm "Chronicle of a Blood Merchant" hồi năm 2014, Ha Ji Won chia sẻ việc cô bắt đầu muốn kết hôn, làm mẹ. Theo đó, nhờ việc đảm nhận vai diễn một người mẹ trong phim khiến nữ diễn viên nghĩ nhiều về gia đình và muốn kết hôn, sinh con. Ha Ji Won còn chia sẻ thêm, cô muốn sinh 3 cậu con trai. Đáng tiếc là đến nay người đẹp vẫn chưa chịu lập gia đình khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột.

Song Ji Hyo

Năm 2012, Song Ji Hyo xác nhận hẹn hò với CEO của công ty chủ quản lúc bấy giờ. Cuộc tình tan vỡ chỉ sau hơn 1 năm hẹn hò và mãi tới năm 2015, nữ diễn viên mới công khai tin tức chia tay. Tin tức Song Ji Hyo chia tay bạn trai khiến fan của cặp đôi Monday Couple (Gary - Song Ji Hyo) vui như Tết. Đáng tiếc, Gary lại kết hôn không lâu sau đó khiến nhiều người hâm mộ vỡ mộng.

Sau khi Gary lấy vợ, Song Ji Hyo bị đồn chuẩn bị kết hôn với Kim Jong Kook nhưng tin tức nhanh chóng bị chính các thành viên của "Running Man" phủ nhận, cộng thêm việc Kim Jong Kook liên tục bị gán ghép với Hong Jin Young khiến tin đồn giữa anh và Song Ji Hyo dần bị lãng quên. Sau nhiều lần "lỡ duyên", người hâm mộ thực sự hy vọng mỹ nhân sinh năm 1981 sớm tìm được ý trung nhân.

Song Ji Hyo đã trải qua vài lần "lỡ duyên"

Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân từng có một mối tình "khắc cốt ghi tâm" với Hoắc Kiến Hoa. Khi hợp tác trong "Tiếu ngạo giang hồ" (2013), cặp đôi một thời bị đồn tái hợp khiến fan mừng rỡ nhưng tin tức đã bị bác bỏ. Sau khi chia tay Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân công khai hẹn hò với bạn trai người Úc tên Michael, mối tình kéo dài được khoảng 4 năm.

Nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò Hoắc Kiến Hoa

Kể từ đó đến nay, "mỹ nhân không tuổi" vướng nghi vấn hẹn hò với các sao nam như Cổ Thiên Lạc, Khưu Trạch, Vương Khải… song không lần nào lên tiếng thừa nhận. Mới đây nhất, truyền thông Hoa ngữ loan tin Trần Kiều Ân đã bí mật kết hôn với "Tây Môn Khánh" Đỗ Thuần. Chứng kiến những hình ảnh tình tứ của cặp đôi trong 1 gameshow, người hâm mộ khấp khởi mừng thầm cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô lên tiếng xác nhận mình vẫn còn độc thân.

Trần Kiều Ân nhanh chóng lên tiếng khẳng định mình vẫn còn độc thân sau tin kết hôn với Đỗ Thuần

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh là chân dài đình đám xứ Đài. Người đẹp 45 tuổi khiến bao người ngưỡng mộ nhờ nhan sắc, học vấn, gia thế khủng. Ngôn Thừa Húc - Lâm Chí Linh chính thức hẹn hò từ năm 2001, mối tình kéo dài được 4 năm.

Cuối năm 2017, truyền thông Hoa ngữ loan tin cặp đôi đình đám một thời đã tái hợp nhưng phía Lâm Chí Linh lại lên tiếng rằng, cô và nam tài tử "Vườn sao băng" chưa tái hợp hoàn toàn, mới chỉ nối lại liên lạc với nhau. Sau đó không lâu, chân dài đình đám xứ Đài khẳng định bản thân còn độc thân, làm dập tắt hy vọng của công chúng về cuộc tái hợp thế kỷ giữa Lâm Chí Linh - Ngôn Thừa Húc.

Cách đây vài tháng, Ngôn Thừa Húc xác nhận việc anh đã có bạn gái. Truyền thông đề cập vấn đề này với Lâm Chí Linh và nhận được câu trả lời: "Có vẻ cô ấy không phải là tôi". Hiện tại, người hâm mộ vẫn nhen nhóm tia hy vọng cặp đôi đình đám một thời thực sự đã tái hợp, đang hẹn hò bí mật vì không muốn bị truyền thông làm phiền.