Ai sướng như mỹ nhân châu Á này: Xuất thân danh gia vọng tộc, tài sắc vẹn toàn lại toàn lấy được chồng như ý

Kim Tae Hee

Sở hữu vẻ ngoài sang chảnh đậm chất quý cô thanh lịch, Kim Tae Hee ngoài đời thực cũng là tiểu thư xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha cô là chủ tịch Kim Yoo Moon của Công ty Hankook Union Transportation. Được biết đây là một công ty vận tải lớn tại Ulsan và đạt doanh thu hàng năm khoảng 30 tỷ won (tương đương 619 tỷ đồng). Bản thân người đẹp cũng nắm giữ khối tài sản khổng lồ từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bất động sản.

Có trong tay tiền tài, danh vọng, Kim Tae Hee khiến chị em ghen tị hơn cả với cuộc hôn nhân với Bi Rain. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2013 trước khi chính thức trở thành vợ chồng bằng đám cưới thế kỷ cực kỳ giản dị 5 năm sau đó. Sau khi về chung một nhà, Kim Tae Hee được chồng yêu chiều, cung phụng không khác gì bà hoàng. Sau khi sinh con gái đầu lòng, nữ diễn viên vẫn chưa có ý định trở lại màn ảnh nhỏ.

Trần Khải Lâm

Công chúng sẽ chẳng bao giờ biết được gia thế khủng của Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm nếu như cô không tuyên bố kết hôn với tài tử Trịnh Gia Dĩnh bất chấp khoảng cách tuổi tác quá lớn. Được biết, bố người đẹp kinh doanh dầu mỏ, gia sản ước tính lên đến 1,5 tỷ đôla Hồng Kông (gần 4,5 ngàn tỷ đồng). Ngoài ra, nhà họ Trần còn sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi trị giá hàng chục triệu đôla Hong Kong và các công ty con rải rác khắp nơi. Ngôi nhà trước đây Trần Khải Lâm ở cùng gia đình có giá trị lên đến 300 tỷ đồng.

Chính vì xuất thân như vậy nên gia đình Trần Khải Lâm ban đầu ra sức phản đối chuyện tình của cô với Trịnh Gia Dĩnh vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Cuối cùng, nhà vợ cũng phải nhượng bộ, chấp thuận cho cặp đôi đến với nhau. Trịnh Gia Dĩnh sau này cũng nổi tiếng yêu chiều vợ, anh lập tức sắm ngay căn biệt thự ngay sau khi bà xã mang thai quý tử. Được biết, cơ ngơi của cặp đôi tọa lạc ở khu Thiên Hậu, nơi tập trung nhiều trường học tốt nhất xứ Cảng thơm. Đây chắc chắn cũng nằm trong dự tính của Trịnh Gia Dĩnh, đảm bảo cho con trai môi trường học tập tốt nhất. Trong thời kỳ vợ ốm nghén, Trịnh Gia Dĩnh cũng chủ động mời bố mẹ vợ đến nhà phụ 1 tay chăm sóc. Sự tận tụy của anh khiến không ít chị em cảm thấy ghen tị với Trần Khải Lâm.

Trần Nghiên Hy

Sự nghiệp phim ảnh khá lận đận và không mấy nổi bật nhưng Trần Nghiên Hy lại là "thiên kim tiểu thư đời thứ 2". Cha cô được khắp Đài Loan biết đến như một doanh nhân tài giỏi và giàu có. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có học vị cao. Cô là một trong 200 sinh viên điểm cao nhất khoa Quản trị của trường Đại học Nam California (Mỹ). Vậy nên khi Trần Nghiên Hy tuyên bố kết hôn, truyền thông xứ Trung đánh giá ông xã cô, tài tử Trần Hiểu, chẳng khác gì vừa trúng độc đắc, mới cưới được người vợ giỏi giang và giàu nứt vách như vậy.

Trong suốt 2 năm kết hôn, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vướng không biết bao nhiêu tin đồn ly hôn nhưng vẫn âm thầm nắm tay nhau vượt qua giông bão. Mới đây, cặp đôi hâm nóng tình cảm bằng bộ ảnh cưới lần 2 chụp tại thiên đường Maldives cực kỳ lãng mạn. Hai vợ chồng khiến người hâm mộ xuýt xoa với vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng không kém tình cảm và ngọt ngào.

An Dĩ Hiên

Dù rất ít khi nói về gia đình nhưng ai cũng biết bề thế gia đình An Dĩ Hiên không phải dạng vừa ở Đài Loan. Bà nội cô một "đại địa chủ" khu Đông, nắm trong tay khối bất động sản đồ sộ với nhiều khu biệt thự thuộc hàng siêu sang được cho thuê tại Đài Loan và nhiều nước khác. Ông nội An Dĩ Hiên cũng giữ chức vụ cao trong giới chính trị, đến đời bố cô tiếp tục phát triển và mở rộng cơ ngơi của gia đình. Chính vậy nên An Dĩ Hiên chỉ gia nhập showbiz vì đam mê chứ không đặt nặng chuyện tiền nong. Cô khá thoải mái trong chi tiêu, không ngại vung tiền sắm biệt thự hàng trăm tỷ, xe hơi cả chục tỷ.

Năm 2017, An Dĩ Hiên lên xe hoa với tỷ phú Macau Trần Vinh Luyện sau hơn 2 năm bí mật hẹn hò bất chấp việc anh từng trải qua 1 cuộc hôn nhân thất bại và có con riêng. Trần Vinh Luyện sở hữu khối bất động sản có tổng trị giá 1,5 tỷ USD. Trong đám cưới, anh đã tặng An Dĩ Hiên chiếc nhẫn cưới 10,57 cara. Từ đó đến nay, An Dĩ Hiên hầu như không có hoạt động nghệ thuật nổi bật nhưng vẫn cập nhật mạng xã hội về cuộc sống sang chảnh của 2 vợ chồng. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau, ông xã cũng dành tặng An Dĩ Hiên nhiều món quà giá trị khủng như nhẫn kim cương. Tháng 3/2018, nữ diễn viên nhập viện phẫu thuật vì mang thai ngoài tử cung.

(Nguồn: Tổng hợp)