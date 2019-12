Mỹ nam xứ Trung gặp sự cố lọt hố ngay trên sân khấu, hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra

Sự kiện Tencent Music Entertainment Awards quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Mạnh Mỹ Kỳ, Trần Lập Nông,... đã diễn ra vào tối ngày 8/12.

Tại sự kiện, Trương Nghệ Hưng bất ngờ gặp sự cố biểu diễn trên sân khấu. Sau khi hoàn thành tiết mục, nam ca sĩ cúi chào khán giả nhưng ban tổ chức lại không thấy điều này. Chính vì vậy, tổ điều chỉnh sân khấu đã hạ phần thang đẩy đặt giữa sân khấu xuống khiến Trương Nghệ Hưng suýt vấp ngã. Thế nhưng, nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vẫy tay chào người hâm mộ.

Trương Nghệ Hưng gặp sự cố lọt hố trên sân khấu.

Sự cố này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Weibo với hàng loạt bình luận lo lắng cho nam ca sĩ: “Nó quá nguy hiểm. May là anh ấy phản ứng kịp thời”, “Đây có phải là một tai nạn sân khấu không?”, “Lại có thêm một ban tổ chức không chú ý đến an toàn của nghệ sĩ”, “Mọi thứ khác có thể ở phía sau, nhưng an toàn là quan trọng nhất”, “Tencent làm việc chú ý đến nghệ sĩ chút đi”.

Cộng đồng mạng lo lắng cho sự an toàn của Trương Nghệ Hưng.

Ngoài ra, sự kiện Tencent Music Entertainment Awards còn bị khán giả chỉ trích tổ chức cẩu thả. Dù là lễ trao giải nhưng ekip sản xuất lại không bố trí khách mời công bố và đưa cúp cho nghệ sĩ. Cúp được đặt trên bục phát biểu và nghệ sĩ phải tự lên lấy mang về. Điều này vô tình tạo nên những hình ảnh khó coi, ngượng ngùng trên sân khấu.

Trương Nghệ Hưng đi loay hoay tìm cúp trên sân khấu.

Trương Nghệ Hưng tiếp tục trở thành nạn nhân của sự kiện vì lên nhận giải nhưng lại không biết cúp đặt ở đâu. Sau khi chiến thắng hạng mục Top Singer, nam ca sĩ loay hoay tìm người dẫn chương trình và khách mời trên sân khấu. Lúc nhìn thấy cúp đặt trên cục phát biểu thì Trương Nghệ Hưng chỉ biết cười xấu hổ.



Nhóm nhạc TFBOYS cũng gặp tình huống tương tự như Trương Nghệ Hưng. Sau khi phát biểu nhận giải Nhóm nhạc tốt nhất năm, Vương Tuấn Khải đã lấy cúp đang đặt trên bục đem về. Do không có khách mời trao giải báo trước về trọng lượng khá nặng của cúp nên thành viên TFBOYS suýt làm rơi cúp.

Vương Tuấn Khải suýt làm rơi cúp vì quá nặng.

Hiện tại, nhiều người đang bày tỏ sự thất vọng về khâu tổ chức của sự kiện Tencent Music Entertainment Awards. Thậm chí, một số trang giải trí còn thẳng thắn chỉ trích chương trình trên mạng xã hội Weibo.