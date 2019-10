Mùng 1 đã đến, chị em công sở nhớ kỹ 8 nguyên tắc sau để vận đỏ cả tháng, tiền vào phơi phới sự nghiệp tấn tới!

Mùng 1 là ngày khởi đầu cho tháng mới làm việc hăng say gặp nhiều niềm vui. Vì thế, từng lời nói, việc làm trong ngày này thường rất được chú trọng. Và chị em công sở nhất định phải nhớ 10 điều dưới đây trong ngày đầu tháng để tạo ra may mắn cho chính bản thân mình nhé!

1. Nên dành chút thời gian đi đền chùa

Đây là một điều quá phổ biến rồi! Việc đi đền chùa đầu tháng giúp tâm của chúng ta thanh tịnh, lòng người nhẹ nhàng an yên. Các chị em ngày này thường đi cầu may mắn cho cả một tháng làm việc hiệu quả. Công ty doanh nghiệp cũng hay đến đây để hi vọng doanh thu tháng tới sẽ cao và không gặp trục trặc gì.

2. Không vỗ vai đồng nghiệp

Hành động vỗ vai hay quàng vai người khác trong những ngày Tết, ngày mùng 1 đầu tháng thường bị kiêng kị. Mặc dù một số cho rằng cử chỉ này thể hiện tình cảm thân thiết nhưng hầu hết ai cũng khó chịu nếu bạn làm vậy đấy! Bởi ngày đầu tháng, mọi người thường quan niệm rằng tài lộc, may mắn đang đầy hai vai. Tự dưng bạn lại đập vào như cướp đi may mắn của họ vậy! Vì thế chớ có dại mà vỗ vai vô duyên đồng nghiệp nhé. Cũng cố gắng để không bị người khác làm hành động này với mình nha!

3. Chớ có rủ đồng nghiệp đi ăn bún đậu mắm tôm

Mắm tôm là thực phẩm đen đủi trong ngày mùng 1! Ăn vào vừa có mùi mà lại còn khiến cho tháng mới của bạn gặp xui xẻo. Vả lại nếu rủ đồng nghiệp đi ăn bún đậu mắm tôm, hay là mực, vịt, trứng lộn... vào ngày này, người ta sẽ từ chối bạn luôn và nghĩ bạn là người kém tinh tế trong cuộc sống đó!

4. Tuyệt đối không đề cập chuyện tiền lương với sếp, không vay mượn tiền đồng nghiệp

Chị em nào lại đi đôi co về tiền với sếp mùng 1, hay mượn tiền đồng nghiệp để đi mua đồ hàng hiệu thì quả là vô duyên hết cỡ! Mọi người quan niệm rằng nếu như người khác nói về chuyện tiền nong quá gay gắt đầu tháng thì cả tháng đó sẽ chẳng làm ăn được gì và tiền sẽ bị vơi đi nhiều. Chi bằng hãy nói chuyện này ngày cuối tháng hoặc để sau 3 ngày đầu tháng nhé các chị em!

5. Nên nói những điều tích cực, lời hay ý đẹp

Đầu tháng tích cực, chắc chắn cả tháng sẽ may mắn cho mà xem. Dù ngày bình thường các chị em có thể vui đùa nói chuyện thoải mái với nhau nhưng ngày này thì đừng nên nói mà không suy nghĩ nhé. Tốt nhất là đừng nói bậy, đừng nói những điều xui xẻo. Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể kể về những tin tốt, như là việc bạn sắp trở thành leader của một dự án ý nghĩa nào đó, hoặc về chuyện con bạn mới được học sinh giỏi cấp thành phố chẳng hạn.

6. Mang theo đồ vật hợp mệnh

Mỗi chị em công sở có một mệnh khác nhau và phù hợp với những đồ vật đem lại may mắn không giống nhau. Ví dụ như chị em mệnh mộc thì nên mang muối, mệnh kim thì mang theo đất (chậu hoa nhỏ), mệnh thủy thì mang theo bạc (đeo vòng bạc), mệnh hỏa thì mang theo gỗ (một bút chì gỗ, khung ảnh gỗ), mệnh thổ thì mang theo bật lửa hoặc bao diêm.

7. Không cắt tóc, tẩy lông, cắt móng tay, chân

Theo quan niệm dân gian, làm những hành động này sẽ khiến bạn mất lộc. Vì thế để một tháng tiền vào như nước thì các chị em tránh việc làm đẹp bản thân vào ngày này. Thôi thì cứ đợi đến sau ngày mùng 3 hẵng làm vẫn chưa muộn mà!

8. Không đi thăm bà bầu mới sinh

Từ xưa cha ông đã có quan niệm "Sinh dữ tử lành". Vì thế nếu trong cơ quan mà có đồng nghiệp mới sinh thì bạn nên tránh ngày mùng 1 đi thăm. Bởi gặp bà đẻ sẽ khiến công việc của bạn dính nhiều xui xẻo, trắc trở. Hơn nữa, trong thời gian mới sinh, trẻ em thường dễ mắc bệnh, nên các bà mẹ cũng không muốn quá nhiều người vào thăm đâu. Vì họ muốn con mình tránh phải tiếp xúc với vi khuẩn từ không khí bên ngoài đấy.

May mắn do chính mình tạo ra là thật! Chúc các chị em công sở sẽ có ngày đầu tháng thật vui vẻ và may mắn, là tiền đề cho một tháng làm việc hiệu quả và thành công mỹ mãn nha!