Mùa hè này nhất định phải đi du lịch Quy Nhơn, nơi có bãi biển được mệnh danh là Maldives của Việt Nam

Mùa hè này sẽ thật thiếu sót nếu không đi biển và nếu như bạn muốn tìm một vùng biển nào vừa có những bãi biển đẹp mê hồn, vừa có đồ ăn ngon, rẻ, đa dạng... thì chắc chắn Quy Nhơn là một sự lựa chọn đúng đắn.

Hãy cùng tìm hiểu tất tần tật những thông tin về du lịch Quy Nhơn và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình thôi!

1

VÌ SAO LẠI CHỌN ĐI QUY NHƠN?

- Tháng 2 đến tháng 8 là khoảng thời gian đẹp nhất cho mọi hoạt động du lịch tại Quy Nhơn bởi thời tiết nắng nhẹ và không có mưa.

- Đến đây bạn sẽ được hòa mình vào những bãi biển trong xanh, ghé thăm nơi được mệnh danh là Maldives tại Việt Nam.

- Thưởng thức hải sản tươi ngon ngập miệng.

- Đi lại dễ dàng bằng đủ các phương tiện.

2 QUY NHƠN CÓ GÌ THÚ VỊ?

Eo gió: Cái tên Eo Gió xuất phát từ chính hình dáng địa lý của khu vực này, từ trên các mỏm đá quanh đó bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh các rặng núi đá cao, uốn lượn và ôm trọn bãi biển tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Nét đặc trưng của Eo Gió là phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Bạn sẽ dễ dàng tham quan khung cảnh nơi đây trên cung đường ở lưng chừng núi với những bậc thang và tay vịn an toàn.



Khung cảnh đẹp thơ mộng của Eo Gió.

Kỳ Co: Được ví là Maldives của Việt Nam, Kỳ Co thu hút mọi người bởi khung cảnh biển đẹp đến lạ kỳ. Bãi tắm ở Kỳ Co có diện tích chỉ 1km2 nhưng nước biển nông, lặng sóng, nước trong xanh màu ngọc bích nằm giữa gành đá núi kỳ vĩ… tất cả tạo nên một bức tranh biển đẹp thơ mộng níu chân mọi du khách.



Nước ở Kỳ Co trong xanh không kém gì Maldives.

Cù Lao Xanh: Cù Lao Xanh là một hòn đảo nhỏ và nó mang đến màu xanh mướt chính như cái tên, đó là không gian xanh bất tận của cây cối, màu xanh trong vắt của biển và màu xanh biêng biếc của bầu trời. Nếu như biển Quy Nhơn sôi động, nhộn nhịp thì Cù Lao Xanh lại chọn phong thái điềm tĩnh và trầm lắng hơn. Đến với Cù Lao Xanh bạn không chỉ được hòa mình thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự yên bình ở cuộc sống cư dân nơi đây. Nếu đi theo nhóm, bạn có thể tổ chức đốt lửa trại, mở tiệc nướng hải sản với những món đặc sản như: ốc vú nàng, cá thu, mực nháy…



Cù Lao Xanh nhìn từ trên cao.

Hòn Khô: Hòn Khô là 1 trong 32 hòn đảo nằm gần bờ, đúng như cái tên đảo Hòn Khô ở đây chẳng có cây xanh, chẳng có những rặng dừa nhưng nét hoang sơ, mộc mạc của hòn đảo này vẫn níu giữ du khách. Tại đây có những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh và đặc biệt là những rạn san hô sặc sỡ. Hoạt động ngắm san hô ở đây được yêu thích nhất tại Quy Nhơn.



Hòn Khô mộc mạc, hoang sơ nhưng vẫn rất được yêu thích.

Tháp Đôi: Tháp Đôi còn có tên gọi khác là tháp Hưng Thạnh, đây là khu tháp của Chăm Pa nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng 6.000m2. Tháp Đôi là một trong 8 cụm tháp Chăm còn lại ở Bình Định và mang màu sắc tôn giáo, văn hóa Chăm Pa đặc sắc.



Đến đây bạn sẽ hiểu hơn về văn hóa Chăm Pa.

Khu dã ngoại Trung Lương: Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km là khu cắm trại dã ngoại Trung Lương thú vị, đây là nơi để du khách ghé thăm vui chơi, cắm trại, tận hưởng không khí thanh bình, gần gũi với thiên nhiên. Tại đây có các bãi cỏ xanh tươi, những chiếc lều canh cho du khách nghỉ ngơi hướng ngay về phía biển và rất nhiều địa điểm check in sống ảo hay ho.

Đi cắm trại cũng là một trải nghiệm thú vị tại Quy Nhơn.

3 ĂN GÌ Ở QUY NHƠN?

Ăn sáng



Bánh hỏi cháo lòng: Bánh hỏi là loại bánh có sợi như bún nhưng rất nhỏ. Mâm bánh hỏi lòng heo gồm có 1 đĩa bánh hỏi, 1 đĩa lòng thập cẩm, rau thơm ăn kèm, nước mắm ngon và một bát cháo loãng. Khi ăn bạn sẽ lấy một miếng bánh hỏi, ăn kèm với miếng lòng heo, chấm nước mắm và ăn kèm rau sống. Đừng quên ăn thêm cháo loãng để món ăn được trọn vị hơn nhé.

Bánh căn: Đến Quy Nhơn, bạn không khó để bắt gặp những quán bánh canh thơm ngon. Bạn sẽ không thể cưỡng lại được món ăn với vỏ bánh giòn rụm bên ngoài và lớp bột mềm mềm bên trong. Bánh có kích thước nhỏ vừa ăn và được ăn cùng nước mắm, trước khi ăn bạn phải rưới đều nước mắm lên bánh và thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn này.



Bánh căn và bánh hỏi lòng heo là những món nhất định phải thử khi đi đến Quy Nhơn.

Bánh hỏi cháo lòng: Giá khoảng 25.000 - 50.000VND/suất. Địa chỉ tham khảo: Bánh hỏi Lòng heo Mẫn, 76A Trần Phú, 38 Hoàng Quốc Việt, Quy Nhơn và bánh hỏi cháo lòng Hồng Thanh, 22 Phan Bội Châu, Quy Nhơn. Bánh căn: Giá khoảng 10.000VND/đĩa. Địa chỉ tham khảo: Bánh căn quán Bà Già, số 7 Ngô Quyền, Quy Nhơn.

Ăn trưa

Bánh xèo tôm nhảy: Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi bánh xèo tại đây có phần nhân là những con tôm đất đỏ au và chắc thịt vẫn còn nhảy tanh tách khi mới bắt lên. Những chiếc bánh xèo vàng ruộm, giòn thơm hòa quyện nhân tôm tươi ngon, hành lá, giá đỗ… cuốn cùng các loại rau sống chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người.

Bánh canh: Bánh canh bà O là một quán bánh canh vô cùng nổi tiếng tại Quy Nhơn. Với hơn 60 năm kinh nghiệm với nghề, bà O đã đem đến những bát bánh canh đậm đà và có hương vị độc đáo khác biệt. Bánh canh ở đây được làm từ bột mì và bột gạo, nước dùng được ninh từ xương cá. Một bát bánh canh được ăn kèm cá, chả cá, trứng cút… thêm một chút mắm ớt cay cay hay tương ớt cay nồng bạn sẽ cảm nhận được hết hương vị thơm ngon của món ăn này.



Bánh xèo vàng ruộm, bánh canh thơm ngon... liệu bạn có thể cưỡng lại được?

Bánh xèo tôm nhảy: Giá khoảng 20.000 - 40.000VND/suất. Địa chỉ tham khảo: Bánh xèo tôm nhảy cô Năm, dưới chân cầu Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Quy Nhơn. Bánh canh: Giá khoảng 15.000 - 25.000VND/bát. Địa chỉ tham khảo: Bánh canh bà O, số 384 Bạch Đằng, Quy Nhơn.

Ăn tối

Gà chỉ: Trên Quốc lộ 1D nối thị trấn Sông Cầu (Phú Yên) và Quy Nhơn có 1 đoạn đường có rất nhiều quán bán món đặc sản là gà chỉ. Quán gà chỉ đầu tiên xuất hiện ở thung lũng là quán Hữu Lai, cái tên gà chỉ ra đời từ việc khách ngắm nghía những con gà trong chuồng và chỉ để chọn con muốn ăn. Gà chỉ có đủ kiểu chế biến như: gà nướng, gà hấp gừng, gà xáo măng, gà chiên mắm… mỗi quán lại có những kiểu chế biến riêng để thu hút du khách. Điều quan trọng là đến đây bạn không chỉ được thưởng thức món ăn gà thơm ngon mà còn được tận hưởng phong cảnh hữu tình ở quanh đó.

Các loại ốc: Vì là thành phố biển nên bạn không thể bỏ qua hải sản khi đến với Quy Nhơn. Những bát ốc luộc nóng hổi, những đĩa ốc xào béo ngậy hay những đĩa hàu nướng mỡ hành thơm ngon ăn kèm với xoài chua, rau thơm và nước chấm cay cay là những món ăn mà bạn không thể bỏ qua.

Gà chỉ: Giá khoảng 280.000VND/con. Địa chỉ tham khảo: Quán gà chỉ Hữu Lai, khu vực 2 Ghềnh Ráng, Gà chỉ Sáu Cao, Phạm Thị Đào, khu vực 3, Ghềnh Ráng, Gà chỉ Đông Tảo, khu vực 3, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn. Ốc: Giá khoảng 10.000 - 20.000VND/đĩa. Địa chỉ tham khảo: Ánh ốc, Nguyễn Tất Thành nối dài, Ốc Thúy Kiều 5D, Tăng Bạt Hổ, Ốc Bà Bông, Ngọc Hân Công Chúa, Quy Nhơn.

Ăn vặt

Bánh tráng kẹp: Đây là một món ăn được biến tấu từ bánh tráng nướng nhưng lớp nhân phong phú hơn như: bánh kẹp pate, bánh kẹp bò khô, bánh kẹp mực... Bánh tráng kẹp ngoài giòn, trong mềm ăn kèm với xoài bào và nước chấm đặc biệt của quán.

Bánh tráng kẹp là một món ăn vặt độc đáo tại Quy Nhơn.

Chè nhớ: Không biết cái tên chè Nhớ có xuất phát từ câu nói đùa "chờ nhé" không nhưng thực sự quán khá đông nên mỗi khi đến quán bạn sẽ phải chờ một lúc mới được thưởng thức những cốc chè ở đây. Nhưng chờ một chút cũng đáng vì chè ở đây có hương vị thơm ngon độc đáo rất riêng.

Bánh tráng kẹp: giá khoảng 6.000 - 15.000VND/đĩa

Địa chỉ tham khảo: Bánh tráng kẹp Cô Bình, số 334 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn. Chè nhớ: giá khoảng 15.000 - 30.000VND/cốc Địa chỉ tham khảo: 134 Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn.

4 ĐẾN QUY NHƠN BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu bạn đi từ Hà Nội



Di chuyển bằng máy bay

- Hãng máy bay: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Airways (Thời gian di chuyển: 1 giờ 40 phút).

- Giá vé khứ hồi: Trung bình từ 2.500.000VND - 4.500.000VND tùy vào hãng máy bay.

Di chuyển bằng xe khách

- Hãng xe khách: Hoàng Long, Thu Trang… (Thời gian di chuyển: khoảng 22 đến 25 tiếng).

- Giá vé 1 chặng: 490.000VND - 540.000VND/người tùy vào chất lượng hãng xe.

Di chuyển bằng tàu hỏa

- Tàu dừng ở ga Diêu Trì (Quy Nhơn). Thời gian di chuyển: khoảng 22 đến 24 tiếng.

- Giá vé 1 chặng: 500.000VND - 1.300.000VND tùy hạng ghế.

Nếu bạn đi từ TP.HCM

Di chuyển bằng máy bay

- Hãng máy bay: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Airways (Thời gian di chuyển: 1 giờ 10 phút).

- Giá vé khứ hồi: Trung bình từ 1.500.000VND - 2.500.000VND tùy vào hãng máy bay.

Di chuyển bằng xe khách

- Hãng xe khách: Phương Trang, Long Nguyễn, Lộc Phát, An Phú… (Thời gian di chuyển: khoảng 12 đến 14 tiếng).

- Giá vé 1 chặng: 220.000VND - 300.000VND/người tùy vào chất lượng hãng xe.

Di chuyển bằng tàu hỏa

- Tàu dừng ở ga Diêu Trì (Quy Nhơn). Thời gian di chuyển khoảng: 11 đến 12 tiếng.

- Giá vé 1 chặng: 350.000VND - 850.000VND tùy hạng ghế.

5 Ở ĐÂU TẠI QUY NHƠN?

Những homestay xinh đẹp là một đặc sản ở Quy Nhơn và trong đó phải kể đến homestay mang tên Life's a Beach, đây một homestay đặc biệt do hai anh chàng nước ngoài đem lòng yêu Việt Nam mở. Đến đây bạn sẽ phải lòng với không gian xanh mướt, mộc mạc và gần gũi của homestay nằm ngay cạnh bờ biển này. Giá phòng ở đây khoảng 600.000 - 900.000VND/đêm. Ngoài ra tại Quy Nhơn còn có các homestay cũng dễ thương không kém như: LaRose Homestay, Home Quy Nhơn Bed & Room, Homestay Lan Anh, Daviden Homestay, Cá Home Quy Nhơn, Lặng Homestay….



Life's a Beach nằm ở ngay bên bờ biển Bãi Xép.

Dành cho các gia đình, cặp đôi muốn nghỉ dưỡng thì những resort gần biển là một lựa chọn chắc chắn tuyệt vời. AVANI Quy Nhon Resort & Spa, Resort Quy Nhơn, FLC Luxury Quy Nhơn hay Aurora Villa & Resort đều là những resort cao cấp, ở ngay gần bờ biển và mang đến cho bạn một không gian nghỉ dưỡng thư thái cùng đầy đủ các dịch vụ đi kèm. Giá phòng ở các resort này vào khoảng 2.000.000VND đến 5.000.000VND/đêm.

AVANI Quy Nhon Resort & Spa là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Quy Nhơn.

6 ĐI QUY NHƠN HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Ở Quy Nhơn, bạn có thể tự thuê xe máy để đi lại và khám phá các địa điểm du lịch. Tuy nhiên khi đi tham quan các đảo, bạn có thể tham khảo các tour đi trong ngày, các tour này thường sẽ bao gồm nhiều hoạt động và kèm ăn trưa nên cũng khá hợp lý.

Hãy cùng tham khảo chí phí đi Quy Nhơn dành cho 2 người lớn trong thời gian 3 ngày 2 đêm xuất phát từ TP.HCM nhé!