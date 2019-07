Tất tần tật về điểm đến, chi phí đi Buôn Mê Thuột - Khám phá vùng đất không chỉ hợp du lịch, mà còn cực hot để chụp ảnh cưới

Vì sao lại chọn đi Buôn Mê Thuột?



- Khám phá cảnh đẹp ở vùng đất không có biển trong xanh, chẳng có những dãy núi hùng vĩ.



- Tìm hiểu về văn hóa vùng đất Tây Nguyên kỳ bí.



- Thưởng thức cà phê thật ngon và nhiều đồ ăn mới lạ.



- Có nhiều phương tiện đi lại thuận tiện.

Khung cảnh thiên nhiên ở Buôn Mê Thuột.

Buôn Mê Thuột có gì thú vị?



Cụm thác Gia Long, Dray Nur, Dray Sap: Hệ thống 3 thác Gia Long, Dray Nur, Dray Sap đều là những ngọn thác hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Đắk Lắk. Dray Nur nghĩa là thác cái (hay còn gọi là thác vợ), Dray Nur nằm ngay cạnh Dray Sap (hay còn gọi là thác chồng), cả hai thác đều rất đẹp và thơ mộng. Còn thác Gia Long thì thu hút du khách bởi vẻ đẹp thuần khiết và hoang sơ hiếm có, gần như chưa có bàn tay con người chạm vào.

Đến Buôn Mê Thuột, bạn không thể không ghé thăm các thác nước hùng vĩ.

Buôn Đôn: Buôn Đôn là một làng trên cao nguyên nằm ở xã Krông Na, đến đây bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục tập quán của người dân tộc nơi đây. Ngoài ra, từ Buôn Đôn, bạn có thể đi thuyền độc mộc xuôi dòng Serepôk đi thăm thác 7 nhánh.

Đá Voi Mẹ: Sở dĩ nơi đây có tên như vậy bởi khi nhìn từ trên cao núi đá này trông giống như lưng của một con voi to lớn, cũng là biểu tượng của tỉnh Đắk Lắk. Đá Voi Mẹ cũng được mệnh danh là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam với chiều dài 200m, chiều cao khoảng 30m. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rộng lớn ở nơi núi rừng Tây Nguyên.



Từ núi Đá Voi Mẹ bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Buôn Mê Thuột.

Bảo tàng các dân tộc Việt Nam: Bảo tàng được thiết kế theo mô phỏng kiến trúc nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê - dân tộc chiếm số lượng đông nhất Đắk Lắk. Bảo tàng được bố trí thành 3 không gian trưng bày với 3 phần nội dung lớn, gồm đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Tại đây trưng bày rất nhiều hiện vật, hình ảnh có giá trị.



Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk sẽ giúp bạn hiểu thêm về văn hóa nơi đây.

Bảo tàng thế giới cà phê: Bảo tàng đặc biệt này nằm trong khuôn viên dự án Thành phố Cà phê rộng hơn 45ha tại thành phố Buôn Mê Thuột. Bảo tàng thế giới cà phê được xây dựng dựa trên kiến thúc nhà đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Bên trong bảo tàng có 10.000 hiện vật về cà phê được lấy từ bảo tàng cà phê của Jens Burg - một bảo tàng được xây dựng trong 20 năm tại Đức. Bạn cũng có thể thưởng thức cà phê thơm ngon tại đây.



Bảo tàng thế giới cà phê có kiến trúc rất đẹp và có nhiều góc chụp ảnh cực ảo.

Hồ Lắk: Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, lớn thứ 2 Việt Nam chỉ sau hồ Ba Bể. Xung quanh hồ là những dãy núi lớn và các cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Để thưởng thức khung cảnh cảnh đẹp tự nhiên, không khí trong lành thì bạn nên trải nghiệm đi thuyền gỗ trên hồ. Ngoài ra khi lên bờ bạn cũng có thể tham gia những cuộc dã ngoại hoặc đi sâu vào rừng để khám phá cuộc sống quanh đây.



Hồ Lắk lấp lánh dưới nắng.

Hồ Ea Kao: Tuy là hồ nước nhân tạo nhưng Ea Kao vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Tây Nguyên. Xung quanh hồ là núi non trùng điệp, rừng cây xanh tươi tạo nên một bức tranh thiên nhiên bình yên. Những dải đất đỏ, thảm cỏ xanh rì xung quanh hồ là nơi bạn có thể thảnh thơi tận hưởng vẻ đẹp ở nơi đây.



Ngắm hoàng hôn ở hồ Ea Kao cũng là một trải nghiệm hay ho.

Ăn gì ở Buôn Mê Thuột?



Ăn sáng

Bún đỏ: Món ăn với những sợi bún làm bằng bột gạo, to như sợi bánh canh đầy bắt mắt được ăn kèm với nước dùng được nấu từ cua đồng giã nhuyễn là một món ăn đặc trưng ở Buôn Mê Thuột. Điểm nhấn ở món ăn này chính là màu đỏ đặc trưng được làm từ màu hạt điều và dầu ăn, cái tên bún đỏ cũng ra đời từ đây. Bún đỏ ăn kèm với cải ngọt luộc cắt khúc và giá sống. Ngoài ra bún có thể ăn kèm với hành phi và tóp mỡ. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa cho món bún đỏ.



Một bát bún đỏ cực kỳ hấp dẫn.

Bún chìa: Bún chìa còn được gọi là bún giò chìa, món ăn này có nước dùng khá giống bún bò Huế nhưng lại khác nhau ở phần nguyên liệu. Thay vì sử dụng thịt bò, bún chìa dùng phần tảng thịt phía chân sau của con lợn. Thịt được ninh nhừ trong nồi nước dùng, khi nào khách ăn thì chủ quán lại lấy từng khúc giò chìa thả lại vào nồi nước dùng cho nóng, sau đó cho thịt vào bát bún đã có sẵn mắm ruốc, thả một chút hành lá, hành tây và chan nước dùng.

Bánh canh cá dầm cũng ngon không kém.

Bánh canh cá dầm: Sở dĩ món ăn này có cái tên là bánh canh cá dầm là vì khi ăn bạn sẽ phải dầm nát cá ra. Cá ở đây thường là cá thu thịt chắc và được chế hết mùi tanh. Bánh canh dai và mềm được ăn cùng nước dùng chua cay ngọt sẽ làm hài lòng bất cứ ai. Ngoài ra bạn còn có thể gọi thêm chả cá, bao tử cá tùy ý thích.



Bún đỏ

Giá khoảng 15.000 - 20.000VND/bát. Địa chỉ tham khảo: Bún đỏ bà Mai, số 31 Lê Hồng Phong, Thống Nhất, Buôn Mê Thuột. Bún chìa Giá khoảng 30.000 - 40.000VND/bát. Địa chỉ tham khảo: Bún chìa cô Cúc, số 232 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Buôn Mê Thuột. Bánh canh cá dầm Giá khoảng 15.000 - 35.000VND/bát. Địa chỉ tham khảo: Quán Hương, số 57 Hai Bà Trưng và quán Kim Phương, số 293 Phan Chu Trinh.

Ăn trưa

Gà nướng Bản Đôn: Gà nướng ở đây là gà thả vườn, mới lớn, mỗi con chỉ khoảng hơn 1kg nên thịt rất chắc và thơm. Gà được để nguyên con, mổ dọc, ướp muối, sả, mật ong rừng rồi nướng trên lửa than. Gà nướng Bản Đôn ngon nhất là khi ăn kèm muốt ớt hoặc muối sả giã với ớt rừng xanh.

Cá bống kho tiêu và gà nướng Bản Đôn.

Cá bống kho riềng: Cá bống ở Tây Nguyên thường sống ở các ngọn thác, tuy nhỏ nhưng thịt rất chắc và thơm ngon. Cá được ướp với muối để thịt cứng hơi sau đó trộn với riềng giã nhỏ. Cuối cùng cá được đem kho trong nồi đất ở lửa nhỏ. Cá bống kho riềng được ăn kèm với cơm trắng hoặc cơm lam nóng hổi.



Gà nướng Bản Đôn

Giá khoảng 300.000 - 350.000VND/con. Địa chỉ tham khảo: Khu du lịch Buôn Đôn, Buôn Mê Thuột. Cá bống kho riềng Giá khoảng 60.000 - 100.000VND/đĩa. Địa chỉ tham khảo: Các quán ăn ở trung tâm thành phố, quán ở thác Krông Kmar - Krông Bông. Buôn Mê Thuột.

Ăn tối

Bánh ướt thịt nướng: Bánh ướt ở Buôn Mê Thuột là những lát bánh mỏng trắng tinh nhưng lại rất dai. Khi ăn bạn sẽ lấy đĩa bánh ướt đã tráng sẵn, gắp dưa chuột, xoài, dưa chua, rau thơm và cuối cùng là giò và thịt nướng rồi gói lại. Bạn có thể lựa chọn chấm mắm hoặc mắm nêm.



Với món bánh ướt thịt nướng, bạn sẽ tự cuốn bánh ướt với thịt nướng, giò, dưa, xoài... và chấm với mắm nêm.

Bò nhúng me: Đây là một món ăn đặc biệt với sốt me được làm từ 52 loại gia vị còn thịt bò ướp với 9 loại gia vị. Tất cả sẽ được cho lên một chảo nóng xào chín với bơ và ăn kèm với rau rừng. Bạn sẽ không thể nào cưỡng lại sốt me chua ngọt và béo ngậy và thịt bò mềm vừa chín tới.

Bò sốt me béo ngậy, thơm lừng.

Bánh ướt thịt nướng

Giá khoảng 1.000VND/đĩa bánh ướt, 20.000VND/đĩa thịt nướng, 1.000VND/đĩa dưa chua, 1.000VND/đĩa xoài... Địa chỉ tham khảo: Quán bánh ướt Ban Mê, số 43 Trần Nhật Duật, Buôn Mê Thuột. Bò nhúng me

Giá khoảng 130.000 - 150.000VND/phần. Địa chỉ tham khảo: Cà Te Quán ở 158 Lê Thánh Tông, Buôn Mê Thuột.

Buôn Mê Thuột cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh cưới đẹp mê hồn.

Đi đến Buôn Mê Thuột như thế nào?



Nếu bạn đi từ Hà Nội

Di chuyển bằng máy bay

- Hãng máy bay: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Airways (Thời gian di chuyển: 1 giờ 45 phút).



- Giá vé khứ hồi: trung bình từ 2.500.000VND - 3.500.000VND tùy vào hãng máy bay.



Di chuyển bằng xe khách



- Hãng xe khách: Thiên Trung, Minh Vương, Loan Hay, Hoàng Quý… (Thời gian di chuyển: khoảng 25 đến 29 tiếng).



- Giá vé: 600.000VND - 700.000VND/người tùy vào chất lượng hãng xe.



Nếu bạn đi từ TP.HCM



Di chuyển bằng máy bay

- Hãng máy bay: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Airways (Thời gian di chuyển: 55 phút).



- Giá vé khứ hồi: trung bình từ 1.500.000VND - 2.500.000VND tùy vào hãng máy bay.



Di chuyển bằng xe khách



- Hãng xe khách: Phương Trang, Tiến Oanh, Loan Sáng, Thảo Lan… (Thời gian di chuyển: khoảng 7 đến 9 tiếng).



- Giá vé: 220.000VND - 250.000VND/người tùy vào chất lượng hãng xe.



Khung cảnh đẹp như tranh ở Buôn Mê Thuột.

Đến Buôn Mê Thuột thì ở đâu?



Tại Buôn Mê Thuột có những homestay kiểu nhà sàn đặc trưng của người Tây Nguyên, đây là một cách để du khách được hòa mình vào với văn hóa truyền thống của những con người nơi đây. Một số địa chỉ homestay cho du khách nghỉ ở nhà sàn như: K'pan House Homestay, Cư H' Lăm Restaurant & Homestay, Đại Thanh Guesthouse… Giá phòng ở đây chỉ khoảng 200.000 - 600.000VND/đêm.

Ở homestay nhà sàn là một cách để bạn hòa mình và văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.

Còn nếu muốn ở những homestay hay khách sạn xinh đẹp và dễ thương thì có một số cái tên gợi ý cho bạn như: Zan Homestay, The Highland House, Coffee Homestay Garden, Lys Hotel… Giá phòng trung bình khoảng 300.000 - 700.000VND/đêm.



Một sự lựa chọn thú vị không kém đó là Lak Tented Camp, đây là một khu nghỉ dưỡng nằm ở huyện Lak, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 50km. Lak Tented Camp nằm riêng biệt ở một ngọn đồi nhỏ và được bao quanh bởi hồ Lak thơ mộng. Ở đây bạn sẽ đắm chìm vào không gian thiên nhiên của núi rừng. Giá phòng ở Lak Tented Camp khoảng 2.000.000 - 4.000.000VND/đêm.

Lak Tented Camp là một lựa chọn cho ai muốn được gần thiên nhiên.

Đi Buôn Mê Thuột bao tiền thì đủ?



Dưới đây là chi phí tham khảo đi Buôn Mê Thuột cho 2 người đi từ TP.HCM trong thời gian 3 ngày 2 đêm.