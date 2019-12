Một ngày trở về nhà, nhìn chồng cặm cụi lau nhà, nấu ăn rồi nhìn tờ đơn ly hôn vẫn nằm trên bàn, tôi bật khóc trong đau đớn, xót xa

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Xin chào Hướng Dương,

Tôi kết hôn được 2 năm rồi Hướng Dương ạ. Tình hình kinh tế của vợ chồng tôi ổn định nhưng tôi vẫn đang kế hoạch vì còn muốn dành thời gian phấn đấu cho công việc. Chồng tôi là nhân viên nhà nước, lương tháng tuy ít nhưng nhàn, thời gian rảnh nhiều.

Tôi hay bảo chồng tìm việc khác lương cao hơn mà làm, cũng để khẳng định năng lực. Nhưng anh bảo anh không thích bon chen ngoài xã hội, chỉ cần tôi sinh con, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Anh nói nếu tôi không thích thì có thể ly hôn để tìm người đàn ông khác phù hợp hơn. Những lời của anh đã khẳng định chắc chắn anh sẽ không nhảy việc. Nhưng tôi rất chán, thật sự rất chán khi thấy chồng suốt ngày chỉ biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa, trồng hoa trồng rau. Tôi thích một người đàn ông biết xông pha bên ngoài, có thể làm chỗ dựa cho tôi những khi tôi mệt mỏi, áp lực.

Ảnh minh họa.

Cứ thế, tình yêu của chúng tôi cạn dần dù chẳng hề có người thứ ba chen ngang. Tôi đi về quá trễ thì chồng điện, hỏi khi nào về rồi thôi. Còn bản thân anh, anh chẳng bước ra khỏi nhà, chẳng nhậu nhẹt, bạn bè, suốt ngày chỉ đọc sách, ngắm hoa. Cái kiểu an dưỡng tuổi già đó không phù hợp với một người đàn ông mới hơn 30 tuổi như anh.

Có lẽ quá mệt mỏi và cũng chán chường nên chồng tôi chủ động viết đơn ly hôn. Anh để sẵn trên bàn, bảo tôi nếu không chấp nhận được con người thật của anh thì có thể kí tên. Anh sẵn sàng buông tay để tôi tự do tìm kiếm người khác.

Mỗi ngày đi làm về, nhìn chồng cặm cụi lau dọn, nấu nướng rồi lại nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, tôi đau đớn xót xa đến bật khóc. Tình yêu của chúng tôi đi đâu mất rồi? Giai đoạn này khó khăn với tôi quá. Tôi phải làm sao để quyết định đúng đây Hướng Dương ơi? (ngochtanh...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn.

Hướng Dương chào bạn,

Đọc thư, Hướng Dương cảm thấy bạn là một người phụ nữ rất cá tính, độc lập và giỏi giang. Có lẽ cũng chính bạn là trụ cột gia đình, kiếm tiền nhiều hơn chồng mình. Nhưng bạn ạ, điều đó không có nghĩa là bạn được quyền thay đổi bản chất con người của anh ấy.

Hướng Dương không hề cảm thấy chồng bạn thiếu chí tiến thủ. Chỉ là anh ấy suy nghĩ và hành động khác đi so với số đông đàn ông khác. Anh ấy thích một cuộc sống an yên, bình dị, tự do. Điều đó không có gì là sai cả và anh ấy cũng rất thẳng thắn, cương quyết khi chấp nhận ly hôn nếu bạn không chấp nhận được "con người thật" của anh ấy.

Bạn thân mến, đã là vợ chồng thì nên chấp nhận những mặt tốt lẫn xấu của nhau. Đừng để ý quá đến những điều mình không thích rồi tự đánh rơi tình yêu theo thời gian. Tại sao bạn không nhìn vào những điểm tốt của chồng và không tự hỏi mình yêu chồng nhờ đâu?

Hướng Dương nghĩ bạn nên cân nhắc thật kĩ chuyện ly hôn. Bởi kiếm được một người chồng tốt như vậy không phải dễ dàng gì. Bạn nên dành thêm thời gian cho gia đình, vun vén tổ ấm, giữ lửa hôn nhân. Bạn cũng nên sinh con để gia đình đầm ấm, vui vầy hơn. Hướng Dương tin chắc rằng chồng bạn sẽ là một người cha tuyệt vời, một chỗ dựa vững chắc cho vợ con đấy.

Hơn hết, mong bạn hãy sống và hài lòng với hiện tại. Có như thế, bản thân ta mới an yên, hạnh phúc.

Thân gửi bạn.

Hướng Dương.

