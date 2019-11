Hậu ly hôn, tôi quay lại với chồng cũ rồi nhận lấy kết quả thảm thương mà chẳng dám kêu ai

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Chào chị Hướng Dương!

Em lấy chồng và đã có một bé trai 4 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng em chỉ hạnh phúc thời gian đầu, sau đó anh đi làm xa và bắt đầu ngoại tình. Tuy vậy em hoàn toàn không biết được anh đi với ai bởi anh giấu rất giỏi, mọi tin nhắn anh đều xóa sạch trước khi về nhà.

Vì theo dõi anh nhiều nên em cũng mệt mỏi, hơn nữa có lần em còn bị anh tát giữa đường vì bắt gặp em theo anh. Lần đó về vợ chồng em đã giận nhau gần 1 tháng sau đó mọi việc trở lại bình thường. Đến khi sau này cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt thì em muốn ly hôn, anh ban đầu nói đồng ý nhưng sau đó thì không ký vào đơn ly hôn.

Lúc này em bắt đầu mặc kệ anh vì xác định cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, em quan tâm bản thân, mua sắm và làm đẹp, em trở thành người khác hẳn, yêu đời và rạng rỡ hơn. Lúc này chồng em lại ghen ngược, cho rằng em có người khác, em cũng không hề thanh minh với anh, em cứ lặng lẽ sống theo cách khiến em và con hạnh phúc.

Anh ta lén cài định vị máy em, rồi tra hỏi em đi đâu về, thậm chí giả mạo một người con trai khác để vào làm quen nhắn tin với em, em không trả lời anh ta cũng về chửi bới em này nọ. Em có nói anh ly hôn đi thì anh không ký, anh nói không bao giờ anh để cho em có cơ hội đến với người khác, còn đánh em nữa.

Ảnh minh họa.

Chịu hết nổi, em ôm con ra ngoài ở, em thuê một căn nhà, sau một thời gian anh lại tỏ ra thay đổi, anh nói hối hận vì anh đã đối xử tồi tệ, đến khi em ra ngoài anh mới thấy điều mình làm thật sai trái. Em vẫn không nói gì, anh vẫn qua thăm con, chăm sóc con, nhiều lúc nhà cửa gặp hỏng hóc anh sửa rồi về, không tỏ ra nóng vội hay gì, chỉ nhắc em giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân cho thật tốt để con hạnh phúc.

Cứ thế hơn một năm trôi qua, anh trở lại thành người đàn ông dịu dàng như xưa, điều đó khiến em cũng rung động trở lại chị ạ, bởi trong sâu thẳm em vẫn yêu anh ấy. Nhất là khi em còn trẻ và nhiều lúc cũng thấy trống vắng, em đã quyết định quay lại với chồng cũ mặc cho bố mẹ em phản đối, thậm chí nói em quay lại sẽ từ em, nhưng em vẫn quyết tâm quay lại với anh.

Quay lại sống với nhau được vài tháng, anh lại quen thói côn đồ như trước, đánh vợ và kiểm soát em. Lúc này bố mẹ tôi biết nhưng vì quá giận nên bố mẹ em hoàn toàn im lặng nói mọi thứ là do em lựa chọn nên tự chịu trách nhiệm.

Em phải làm sao đây chị? Giờ bố mẹ em không tin em nữa rồi! (Giấu tên)

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Bố mẹ bạn có thể không tin bạn, người thân của bạn có thể không tin bạn, mọi người có thể không tin bạn, vậy còn bạn thì sao? Bạn có tin vào bản thân, tin vào sự mạnh mẽ, tin rằng mình có thể thay đổi không?

Bạn đã tin anh ấy, và anh ấy đã làm cho bạn thất vọng bởi cách cư xử của mình, có thể việc anh ấy kiên nhẫn hay tỏ ra ăn năn hối hận chỉ nhằm mục đích khiến cho bạn quay về mà thôi. Phần lớn phụ nữ đều có tình yêu vào chồng và tin rằng chồng mình sẽ thay đổi sau những lần ăn năn hối hận, và tất nhiên là cũng có nhiều nam giới đã thay đổi, nhưng không phải là tất cả. Anh ấy đã quay trở lại thành một người đàn ông vũ phu và kiểm soát bạn, vậy còn điều gì khiến bạn không thay đổi lựa chọn của mình?

Con đường của mình đi có thể sai, nhưng không có nghĩa là mình sẽ phải đứng ở lại đó, thời gian trước bạn đã từng ở ngoài và đã có đủ trải nghiệm khó khăn cho mình rồi, vậy thì không có lý do gì bạn không thể làm điều đó thêm lần nữa. Hãy cân nhắc đến sự an toàn của bản thân và luôn phải có kế hoạch ứng phó khi anh ấy gây bạo lực với bạn, vì bạn có an toàn bạn mới có thể bảo vệ được con mình bạn ạ.

Chúc bạn mọi điều tốt lành.

Hướng Dương.