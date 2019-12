Mỗi năm, các nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards lại đem đến rất nhiều “điều phi thường nhỏ bé”!

WeChoice Awards - giải thưởng tôn vinh những nguồn cảm hứng đã đi qua 5 mùa thành công và để lại nhiều dấu ấn. Vẫn với sứ mệnh lan toả và tôn vinh những điều tích cực, tử tế, đẹp đẽ, thông điệp năm nay chương trình mang đến là "Điều phi thường nhỏ bé". Với thông điệp này, chúng tôi muốn kể câu chuyện về những điều phi thường được tạo nên từ những người bình thường nhất, những diệu kỳ được thắp lên từ chính những đôi bàn tay giản dị nhất.



Hãy cùng chúng tôi điểm lại hành trình “Điều phi thường nhỏ bé” đến từ các Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 5 mùa vừa qua. Họ không phải những người sinh ra đã sở hữu siêu năng lực hay bất kỳ một điều đặc biệt nào đó. Họ chỉ là những người bình thường, thậm chí dưới cả bình thường. Họ đã từng bị kỳ thị, đã từng sợ hãi… Nhưng sau tất cả, với khát khao tìm kiếm và chinh phục những thử thách mới, với một trái tim rực rỡ và một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, những con người nhỏ bé, những cái tên từ vô danh đi lên thành những biểu tượng, trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực cho cả cộng đồng.

Châu Bùi - Hành trình thay đổi từ cô người mẫu hạt tiêu 39kg đến biểu tượng của thế hệ cá tính

Một Fashionista có nhất thiết chỉ khiến bạn muốn và biết cách mặc đẹp? Không! Sức ảnh hưởng của Châu tới giới trẻ mạnh mẽ và rực rỡ không thua kém những ca sĩ, diễn viên hàng đầu. Cô nàng sinh năm 1997 còn truyền đến những người hơn cô nàng cả chục tuổi nguồn cảm hứng đầy tích cực về một lối sống lành mạnh, lạc quan và luôn chuyển mình cho những đỉnh cao mới.

Nhưng ít ai biết rằng, để thành công như hôm nay, đó là cả một hành trình nỗ lực thay đổi không ngừng của cô gái nhỏ.

1. Làm nghề mẫu từ khi học cấp 3 bị nhận xét là “đẹp nhưng nhạt"

“Tôi đã từng tự ti vào bản thân mình, vào ngoại hình quá nhỏ bé và thiếu sức sống. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thời trang”.

2. 16 tuổi biến hình bằng khoa học, lành mạnh và sự tự tin.

“Tôi muốn mọi người nhìn thấy ở mình không chỉ là một ngoại hình đẹp, một body sexy - mà còn hiểu nếu bạn yêu bản thân đúng cách, bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày".

3. Hết năm nhất, bảo lưu đại học, dấn thân với đam mê.

“Nhưng điều quan trọng là bạn muốn mình ra sao, bạn có tin vào ước mơ của mình không thì bạn sẽ tự ý thức rèn luyện để trở thành như vậy".

4. Một bước tiến xa vạn dặm với Reebok, Hermes, Coach, Louis Vuitton và chưa dừng lại.

“Khi những cơ hội tìm đến, tôi hiểu sâu sắc rằng, không có gì là không thể - khi bạn cố gắng hết sức và tự tạo ra một con đường cho riêng mình".

5. Bà cụ non nhí nhố, nhưng bao đồng

“Nếu ai đó nói rằng họ béo và không tự tin, tôi sẽ ngồi nói đến lúc họ cảm thấy có động lực ngùn ngụt như lắp tên lửa sau lưng để hôm sau đi tập gym - thì mới dừng lại".

6. Cá tính, nổi loạn, điên rồ, nhưng sẽ luôn... lành và ngoan.

“Tôi không can đảm để đánh đổi thật con người của mình. Thứ gì đến quá đột ngột đều không bền, nếu bạn dùng tin giật gân hay scandal để đánh bóng tên tuổi, sau này hình ảnh của bạn chỉ gắn với những thứ đó".

Bé Hải An và mẹ - khi đau thương trở thành hy vọng

Bé Hải An.

Cuộc sống luôn mang đến cho ta những điều kì diệu. Hiện tại dù có buồn bã, khó khăn đến đâu, chỉ cần vững tin, yêu thương, suy nghĩ tích cực, bạn cũng sẽ vượt qua. Đó là ý nghĩa mà câu chuyện của bé Hải An và mẹ đã lan tỏa tới tất cả mọi người trong năm 2018.

Liệu chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2, ngay cả khi chết.

1. Một em bé phi thường chống chọi với u thần kinh bạch cầu não

“Con muốn sau này, khi mất đi, những bộ phận vẫn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể người khác".

2. Một người mẹ cao cả muốn nhìn con

“Chị không phải anh hùng, chị là mẹ em An, thế thôi. Được nhìn An trong đôi mắt của những người khác, họ cười với mình, thế là quá đủ, quá hạnh phúc".

3. Một đôi mắt cho hai người

Sau khi An ra đi, nhờ đôi mắt của cô bé, đã có hai người tìm được ánh sáng và niềm vui sống trong những năm tháng phía trước.

4. Một kỷ lục trong thời gian ngắn

Số người đăng ký hiến tạng tính đến ngày 6/3/2018 đã tăng gấp 100 lần, tất cả nhờ nghĩa cử nhỏ bé, cao đẹp của Hải An.

5. Tiếp thêm ngọn lửa nhỏ bé diệu kỳ

Giờ đây, những người đăng ký hiến tạng sẽ không chỉ trao đi cơ hội hạnh phúc cho một người bất kỳ nào đó, mà còn hạnh phúc trong chính hiện tại ngay lúc này.

6. Hy vọng còn mãi

Liệu chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ hai, ngay cả khi chết? Câu trả lời là: “Có thể, chắc chắn có thể!”.

Huỳnh Lập - hành trình thay đổi nhỏ bé của chàng diễn viên trẻ vay tiền làm phim chiếu miễn phí

Đằng sau một Huỳnh Lập thành công như hiện tại, đã từng là một Huỳnh Lập đầy rẫy mặc cảm, khó khăn, có đủ những vấn đề rất đời thường, vất vả và trăn trở giống với tất cả người trẻ khác đang trầy trật trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.

Đằng nào cũng chẳng có sự lựa chọn khác, vậy tại sao mình không bình tĩnh mà đối mặt với khó khăn?

Có một chàng nghệ sĩ trẻ hoạt ngôn từng đối mặt với trầm cảm suốt những năm tháng tuổi dậy thì.

1. 10 tuổi - thoát chết chẳng đẹp đẽ như trên phim

“Tưởng tượng coi, một đứa nhỏ đang ở tuổi dậy thì mà không có phần răng cửa. Mỗi lần mở miệng là như thấy một lỗ đen sâu hoắm vậy nè. Ai dám chơi cùng?”

2. Vào cấp 3, nhiệm vụ lớp trưởng dành cho cậu bé thoát trầm cảm

Chẳng còn sự lựa chọn, một kẻ không bao giờ lên tiếng bắt buộc phải nói và diễn thuyết trước đám đông, dần trở thành kẻ hoạt ngôn, nói nhiều, trung tâm của các cuộc tụ họp.

3. Trượt ĐH Sân khấu điện ảnh - đam mê còn cần cả rèn giũa và trau dồi

Chuyển qua học mỹ thuật đa phương tiện tại FPT Arena, nơi các thành viên của DAMTV gặp nhau, thử lại mối duyên với điện ảnh.

4. 22 tuổi - quán quân Cười xuyên Việt trong sự nể phục của Nghệ sĩ gạo gội Hoài Linh

“Con không những đem đến tiếng cười, mà còn đem lại niềm tin cho tất cả những anh em nghệ sĩ trẻ giống như mình”.

5. 24 tuổi - hết mình với “Tấm Cám, chuyện Huỳnh Lập kể” và “Em gái mưa Parody”.

“Làm phim, thà làm dở chứ không làm ẩu. Bởi bản thân mình có sự chỉn chu trong sản phẩm thì chắc chắn sẽ mang đến điều tích cực cho khán giả”.

6. 26 tuổi - cuộc rong chơi Youtube, có phải đã đến lúc dừng lại.

“ Có một dạo, tôi gắn liền với gameshow, sau sang Parody, rồi sang web drama, cứ mỗi khoảng thời gian, tôi lại muốn học hỏi điều gì đó, sau điện ảnh, có thể sẽ là sân khấu".

Hoa hậu H’Hen Niê - hành trình thay đổi nhỏ bé của hoa hậu đẹp “lệch chuẩn" làm nên kì tích “độc nhất vô nhị"

Nếu mọi người xung quanh đều nói bạn phải làm cái này, bạn cần theo cái kia?

1. “I can do it, you can do it"

“Tôi là H'Hen Niê, tôi là người dân tộc thiểu số, phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không. Tôi chọn theo con đường giáo dục. Tôi đã đến được đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được!”.

2. Thay đổi tương lai

Sinh ra tại vùng đất Tây Nguyên nắng gió, Hen hiểu, chỉ có việc học mới giúp cô thay đổi tương lai, thay đổi những suy nghĩ xưa cũ của người đồng bào mình thôi.

3. Toả sáng từ những hoài nghi

Đăng quang năm 2017, Hen đứng trước làn sóng chê bai từ dư luận. Họ nghĩ H'Hen Niê không xứng đáng có chiếc vương miện khi xung quanh cô có rất nhiều bông hoa rực rỡ.

4. Một năm bỏ phí

Thay vì đầu tư cho vẻ ngoài cũng như sự nổi tiếng. H’Hen Niê lại chọn lối đi riêng: dùng toàn bộ tiền thưởng của mình để xây trường, mở thư viện cho các em nhỏ.

5. Khác biệt tạo nên bản sắc Việt

Ở nơi xứ người dự thi Miss Universe 2018, H'Hen Niê đã không khiến khán giả nhà thất vọng khi liên tục tạo được dấu ấn riêng, lan toả nguồn năng lượng tích cực đến bạn bè quốc tế.

6. Điều phi thường

Danh vị một trong năm người đẹp xuất sắc nhất hành tinh là câu trả lời cho tất cả những ai ngoài kia đã từng hoài nghi về Hen. Và đó cũng là tuyên ngôn của cô gái này, để từ nay quan điểm về một chuẩn mực của Hoa hậu cũng vì thế mà thay đổi.

Những con người được nhắc đến ở trên chỉ là số ít trong số rất nhiều những con người nhỏ bé đã và đang nỗ lực mỗi ngày, để thay đổi và tạo nên những diệu kỳ, những phi thường đẹp đẽ. Chúng tôi tin rằng, câu chuyện về hành trình “Điều phi thường nhỏ bé” sẽ giúp bạn nhìn cuộc sống bằng một nụ cười và niềm cảm hứng, để tiếp tục giữ lấy sự lạc quan về niềm tin, về một thế giới đang dần tốt đẹp hơn mỗi ngày.