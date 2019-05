Mỗi đêm vào phòng ngủ đã trở thành ám ảnh, sợ hãi của tôi vì những chiêu trò quái đản của chồng

Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Nhưng hơn 30 năm nay, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình viết những dòng tâm sự lên đây. Cho đến khi vô tình đọc bài viết "Hãi hùng với những sở thích kì quái của chồng, tôi đã ly hôn ngay sau đêm đầu tiên gần gũi". Dù không biết tác giả bài viết là ai, nhưng tôi vẫn khâm phục sự mạnh mẽ của bạn. Bạn đã dám từ bỏ chỉ sau một đêm chịu đựng, còn tôi thì đã cố gắng chịu đựng tới 6 năm ròng mà vẫn không dám buông tay.

Nhìn bên ngoài vào, gia đình tôi được khen ngợi là hạnh phúc, kiểu mẫu. Chồng tôi trong mắt mọi người là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Không chỉ kiếm tiền giỏi, anh còn chăm sóc, yêu chiều vợ con hết mực.

Tôi thích gì anh cũng chiều. Nửa đêm thèm bún riêu, anh sẵn sàng chạy đi tìm mua cho vợ dù tôi chẳng có bầu bì gì. Đi đâu anh cũng hãnh diện ôm eo tôi. Ăn tiệc, anh luôn gắp những món ngon nhất bỏ vào bát tôi. Tôi sinh con, anh vệ sinh cơ thể, nghỉ làm cả tuần để bám trụ bệnh viện chăm sóc tôi.

Trong chuyện chăn gối, anh chẳng khác nào một tên điên bị nghiện sex cả. (Ảnh minh họa)

Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm, chồng tôi như biến thành một con người khác. Quái đản, bệnh hoạn, dơ bẩn là những từ tôi nghĩ được khi nói về chồng mình. Trong chuyện chăn gối, anh chẳng khác nào một tên điên bị nghiện sex cả.

Trong nhà tôi có một ngăn tủ nhỏ luôn khóa kín. Trong ngăn tủ ấy là những món đồ chơi tình dục mà chồng tôi sưu tập được sau những chuyến công tác nước ngoài. Và một lần anh đi công tác về, người đau đớn nhất chính là tôi. Thậm chí anh còn gọi điện trước, bảo tôi gửi con đi và đừng mặc gì cả, cứ quấn cái khăn tắm đợi anh là đủ. Sau đó là những màn ân ái chẳng khác nào tra tấn suốt cả đêm dài.

Khi tôi sinh con được một tháng, mới tròn tháng thôi, chồng tôi đã lao vào tôi như con thú hoang. Tôi đau đớn vẫn phải cắn răng, tự lau nước mắt để chiều chồng.

Một mặt là một người tử tế, thương vợ con ban ngày và một mặt hoang dại đến ám ảnh mỗi đêm. (Ảnh minh họa)

Kể ra chắc chẳng ai tin nổi, nhưng tôi sinh non ở tuần thai 38 cũng là do chiều chồng. Bụng to vượt mặt, tôi vẫn phải hầu hạ chồng mỗi đêm cho tới khi bị vỡ ối sau một trận cuồng nhiệt. Thậm chí những ngày "đèn đỏ", tôi vẫn phải chiều anh, nếu không sẽ bị anh mắng chửi, chiến tranh lạnh.

Tôi giấu kín hết mọi chuyện, âm thầm chịu đựng con người hai mặt của chồng. Một mặt là một người tử tế, thương vợ con ban ngày và một mặt hoang dại đến ám ảnh mỗi đêm. Mà đâu chỉ làm những động tác thông thường, chồng tôi còn có nhiều chiêu trò khủng khiếp mà anh học hỏi trên những trang mạng đen.

Nhiều người vẫn hay hỏi sao tôi được chồng chiều, chồng thương, ăn uống chẳng thiếu gì mà vẫn ốm tong teo. Nếu biết ra đêm nào tôi cũng thức gần như trắng đêm, chắc ai cũng bất ngờ.

Tôi chỉ lo, giờ tôi còn trẻ, khỏe, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như tôi lớn tuổi, tôi không đáp ứng được nữa thì chồng tôi sẽ như thế nào? Liệu anh có chịu đựng nổi hay sẽ phả bội tôi đây? Mỗi đêm vào phòng ngủ đã trở thành sự ám ảnh của tôi vì những chiêu trò quái đản của chồng rồi.