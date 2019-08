Mẹ bé trai 12 tuổi nghi bị bố ruột, mẹ kế bạo hành: "Thằng bé khóc lóc cầu xin tôi cứu nó nếu không sẽ tự tử"

Gặp chị H. tại TP Việt Trì, Phú Thọ, mẹ của bé trai 12 tuổi nghi bị bố ruột và mẹ kế bạo hành trong suốt 7 năm chung sống, chị như chết lặng khi nghe những lời cầu cứu từ con trai.

Chiều 13/8, sau khi làm việc với cơ quan Công an TP. Việt Trì, Phú Thọ, trao đổi với PV, chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bức xúc cho biết chị đã nhận được thông báo kết luận giám định thương tật của cháu Kh. từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Việt Trì. Tuy nhiên chị chưa thấy thỏa đáng với kết quả giám định từ phía cơ quan công an.



"Với những thương tích trên người con tôi như vậy mà cơ quan công an giám định chỉ có 12% tôi thấy không thỏa đáng. Đặc biệt vết thương ở dương vật của cháu đến nay đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo dài chứng tỏ khi đó vết thương này rất sâu và nặng. Tôi lo con tôi sau này sẽ bị ảnh hưởng đến việc con cái", chị H. bức xúc.

Chị H. (mẹ bé Kh.) kể lại sự việc.

Kết luận giám định từ cơ quan điều tra.

Kể lại sự việc con bị bạo hành, chị H. cho biết chị vô cùng đau xót khi tận mắt chứng kiến những vết sẹo trên người con.

"Hôm đón con về trên nhà chơi, nếu không đưa con đi bơi có lẽ tôi không bao giờ biết được suốt những năm sống với bố và dì con đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Ban đầu cháu xuống tắm tôi chỉ phát hiện trên mông cháu có một chỗ lồi ra, hỏi cháu thì cháu không dám nói, rồi trả lời vòng vo chứ không nói là bị bố bạo hành.

Cháu hứa là tối về sẽ kể lại với mẹ vì lúc đó ở hồ bơi đông người cháu ngại. Những ngày gặp con, thấy con thường hay hỏi những câu hỏi rất lạ như "mẹ ơi, trên nhà mình vui mẹ nhỉ", "mẹ có thương con không"... lần đầu tiên nghe con hỏi những câu đó khiến tôi ngỡ ngàng", chị H. cho biết.

Vết thương trên người cháu Kh. được mẹ cháu phát hiện khi đưa con đi bơi.

Theo lời của chị H. cháu Kh. tỏ ra vô cùng sợ sệt khi kể lại quá trình bị bố và dì bạo hành trong một khoảng thời gian dài. Hỏi con về lý do bị bố và dì đánh, Kh. nói với mẹ vì nhiều lý do như chuyện học hành không tốt, hoặc giành lấy điều khiển ti vi với con của dì.

Chị H. cho biết, theo lời con trai chị kể lại những trận đòn thường xảy ra vào buổi tối và cháu Kh. bị đánh trong phòng kín. Như lời cháu Kh., người mẹ kế (tên V.) đã từng lột hết quần áo rồi trói con vào cột dùng dây điện đánh liên tục.



"Khi kết quả học tập của cháu không tốt, Kh. đã bị bố dùng thắt lưng đánh, thậm chí cháu kể lại còn bị bố dùng túi nylon đốt xong nhỏ vào mông. Có lần Kh. còn bị dì (vợ sau của bố) bắt lột hết quần áo, nằm trên sàn nhà chứa đồ xây dựng một tiếng rồi mới mở cửa cho vào.

Phần mông của bé K. vẫn để lại sẹo do bị bỏng.

Có lần thì giành điều khiển ti vi với con gái của dì mà con tôi cũng bị đánh. Con kể, có lần dì dùng băng dính trói tay chân lại, úp 2 cái bát rồi bắt bắt quỳ trên đó, phía trước để thùng nước tiểu của nhà dùng tưới rau, phía sau bắt Kh. co chân lên và cắm cây kim hoặc đinh ở phía bên dưới nếu cháu hạ chân xuống sẽ đâm trúng.

Có lần Kh. còn bị dì bắt quỳ trên viên gạch được đập nát ra, cháu quỳ đến khi hai đầu gối ứa máu ra thì mới thôi. Nghe con kể mà tôi rớt nước mắt", chị H. xót xa.

Chưa dừng lại ở đó, chị H cho biết, cháu Kh. kể có lần bà nội và dì tắm gội cho cháu, khi cháu kêu cay mắt thì bà và dì dùng hai tay dìm cháu vào chậu nước khiến cháu bị sặc nước.

"Cháu kể, lần bị bố đánh vì kết quả học tập không tốt, dì V. không những không can ngăn mà còn buông lời chửi "mày thấy khổ chưa, mày ngu thì mày phải chịu thôi". Còn những lần con mà bị dì đánh thì bố nó nói mỗi một câu "đánh cho chết mẹ mày đi chứ cũng không bênh con.

Trên người bé Kh. để lại nhiều sẹo.

Năm lớp bốn, V. còn dùng chân dẫm thẳng vào bộ phận sinh dục của cháu rồi dập mạnh, làm cháu bị đứt ở phần cuối dương vật, máu bắn ra rất nhiều, đến giờ vết thương của con đã lành nhưng vẫn để lại sẹo dài", chị H. tâm sự.

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc với mẹ, cháu Kh. mong muốn chị H. đưa về ở cùng và không muốn về lại ngôi nhà của bố và dì nữa.

"Kể xong chuyện con nói mẹ ơi cứu con, mẹ phải cứu con, con không muốn về ở với bố nữa, nếu mẹ không cứu con thì con chỉ còn biết đi tự tử thôi. Giờ thì tôi chỉ biết động viên con đợi một thời gian để mọi việc sáng tỏ tôi mới xin đón cháu về nuôi nấng", chị H. xót xa.