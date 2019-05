Bé trai 12 tuổi nguy kịch vì tai nạn hy hữu khi đang phơi đồ và bài học cảnh giác cho những người sống ở chung cư cao tầng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 21/5 mới đây tại tòa nhà chung cư cao tầng nằm trên phố Chuen Lung ở Tsuen Wan, Hong Kong.

Theo cảnh sát địa phương, cậu bé sống cùng bố mẹ và em trai trong căn hộ ở tầng 3. Buổi sáng hôm đó, người mẹ dẫn con trai út đến trường và bỏ mặc con lớn ở nhà một mình. Trong lúc loay hoay phơi quần áo ở cửa sổ, cậu bé đã bị ngã từ trên xuống.

Nhân viên cấp cứu đã được gọi tới hiện trường vào khoảng 8h sáng. Khi họ đến, đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung. Bác sĩ cho biết cậu bé bị chấn thương lưng và vỡ đầu gối. Hiện vẫn đang hôn mê nguy kịch.

Hiện trường vụ việc trên con phố Chuen Lung ở Tsuen Wan, Hong Kong.

Cảnh sát cho biết cậu bé đã mất thăng bằng và rơi ra khỏi cửa sổ. Người mẹ 42 tuổi của cậu bé sau đó đã bị bắt vì nghi ngờ đối xử tệ bạc hoặc bỏ bê một đứa trẻ.

"Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cha cậu bé đã đi làm và mẹ cậu bé đưa em trai đến trường để đứa trẻ ở nhà một mình", nguồn tin cảnh sát cho biết.



Tính đến 3 giờ chiều ngày 21/5, người phụ nữ vẫn bị giam giữ để thẩm vấn và vẫn chưa bị buộc tội chính thức.

Theo luật của Hong Kong, tội cố tình tấn công, đối xử tệ bạc hoặc bỏ bê một đứa trẻ dưới 16 tuổi phải chịu hình phạt tối đa là 10 năm tù.

Nhiều tai nạn xảy ra với trẻ em ở chung cư cao tầng - Ảnh minh họa.

Trước đó, vào năm 2016, cũng tại Hồng Kông, bé trai 4 tuổi bị ngã từ tầng 3 chung cư ở khu Du Ma Địa. Cậu bé may mắn sống sót vì rơi xuống một mái che hiên bên dưới trước khi rơi xuống đất. Đứa trẻ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth. Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra khi người mẹ 36 tuổi bỏ con ở nhà một mình.

Ảnh minh họa.

Đã có rất nhiều vụ việc bất ngờ xảy ra ở các chung cư cao tầng, khi đó, cửa sổ, lan can chính là "những cái bẫy" làm chết trẻ nhỏ. Vậy nên, để đảm bảo tính mạng của con mình, các bậc phụ huynh nên đảm bảo lan can, cửa sổ của các căn hộ đều phải có chấn song hay lưới an toàn. Các cạnh trống của sàn, ban công, lô gia, mái, giếng trời và các lỗ mở (bao gồm cả các cửa sổ) phải có lan can chắn và đảm bảo; phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang và đảm bảo khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100 mm; không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.



(Nguồn: Asiaone)