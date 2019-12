Mẹ Á hậu Huyền My vô tình để lộ chuyện con gái chưa có bạn trai chỉ với câu nói này

Trên trang cá nhân mới đây, mẹ của Á hậu Huyền My đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc con gái đón tuổi mới bên bánh kem và cây thông noel đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng.

Trong clip một người bạn chia sẻ, nàng Á hậu mặc đồ ngủ giản dị, thổi nến đón tuổi mới tại nhà riêng. Bên cạnh những lời chúc từ người thân, bạn bè, mẹ Huyền My cũng nhắn nhủ đến con gái trong ngày sinh nhật. Trong đó, mẹ của nàng Á hậu tiết lộ từng sinh non, khi ấy Huyền My phải nằm lồng kính nửa tháng: "24 năm trước, một cô bé sinh thiếu tháng, thiếu cân chuẩn bị ra đời. Lần đầu được làm mẹ vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Cô bé đó đã làm bố mẹ thót tim khi phải nằm lồng kính nửa tháng trời, và khi bác sĩ trả về cho mẹ cô bé còn có 2,2kg làm cho mẹ khóc oà lên vì sợ còn bố thì nổi cáu với cả bác sĩ nhi...

Vậy mà sau 24 năm cô bé ấy đã trưởng thành, vẫn làm cho bố mẹ lo như khi mới sinh nhưng con làm bố mẹ tự hào nhiều lắm. Dẫu biết rằng cô bé đó còn rất trẻ, không thể tránh được những thiêu sót, và cả những trải nghiệm của những người đi trước, nhưng lúc nào bố mẹ và em Be cũng yêu con rất nhiều. Tuổi mới mẹ chúc con mạnh khoẻ, xinh đẹp, đạt được những hoài bão mà con hàng mong muốn. Và đặc biệt mẹ chúc con tìm được 1 người bạn trai bạn đời luôn hiểu và yêu thương con. Yêu My nhìu nhìu nhìu lắm".

Á hậu Huyền My đón sinh nhật bên gia đình.

Trước đó, Á hậu Huyền My cũng đăng tải hình ảnh cùng những chia sẻ đầy cảm xúc về ngày sinh nhật của mình lên trang cá nhân: "11/12 - Vậy là 1 năm nữa qua đi, bé Mỳ lại thêm 1 tuổi...

Tự chúc bản thân sang tuổi 24 sẽ không còn ngốc nghếch nữa, sẽ chín chắn hơn, không hay ốm vặt khóc nhè nữa, tuổi mới sẽ có nhiều thứ mới, không ốm vặt nữa nhaa, mạnh mẽ hơn nữa nè...

Happy birthday to me.

Năm nay cả nước chúc mừng sinh nhật tui nhé!!!"