Suốt ngày bị hỏi chuyện lập gia đình, Á hậu Huyền My bất ngờ đăng ảnh mặc váy cưới cùng câu trả lời "giờ tui đi lấy thật đây"

Mới đây, Huyền My đăng ảnh cưới và chia sẻ: "Đừng ai hỏi bao giờ tui lấy chồng nữa nhaa, giờ tui đi lấy thật đây". Chưa dừng lại ở đó, vài giờ đồng hồ sau, Huyền My lại đăng tải một bức hình mặc váy cưới kèm một câu "ngày mai e là cô dâu mới".

Ngay lập tức, hàng loạt cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Huyền My. Bên cạnh đó, có người không tin Huyền My sắp cưới nên hỏi chú rể đâu. Trong khi đó Lan Khuê mong Huyền My đừng cưới năm nay. Bởi năm nay vì mang bầu nên Lan Khuê đã không được tham gia đám cưới của những người em thân thiết. "Có lấy thì chừa năm nay nha, để chị còn được đi đám cưới em nữa", Lan Khuê nhắn nhủ Huyền My.

Huyền My là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Người đẹp sinh năm 1995 này luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ phía cộng đồng khi chia sẻ những hoạt động đời thường, tham gia sự kiện đến cuộc sống riêng tư.

Gần đây, Huyền My bất ngờ đăng tải loạt câu trả lời trên trang Instagram nhằm giải đáp những băn khoăn từ phía người hâm mộ. Đáng chú ý khi fan "hỏi khó" chuyện bao giờ lấy chồng liền được Huyền My đưa ra câu trả lời không thể "đắng" hơn: "Đây là câu hỏi chị còn không tự trả lời bản thân được". Đi kèm với câu trả lời này Huyền My thêm biểu tượng mặt buồn khiến fan thích thú.