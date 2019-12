Mẹ 9x kể về hành trình nuôi con sinh non ở tuần 29: Đêm không dám ngủ, thức để xem con... thở

Mang thai và sinh con là niềm hạnh phúc của nhiều phụ nữ, nhưng không phải mẹ nào cũng may mắn có một thai kỳ suôn sẻ và họ phải trải qua biết bao khó khăn, thậm chí cả nguy hiểm tính mạng để sinh con. Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 26 tuổi (sống tại Bình Dương) cũng có hành trình làm mẹ vất vả vô cùng khi con trai chị bị sinh non ở tuần 29 và nặng có 1,3kg. Trong suốt thời gian nằm viện để chăm sóc đặc biệt, bé đã 2 lần trải qua sinh tử do bị sặc sữa, người tím tái không thể thở được.

Chị Thảo Nguyên trong thời gian mang thai.

Bà mẹ trẻ tâm sự: "Lúc có thai khoảng 3 tháng mình thấy đau bụng và đi khám thì bác sĩ cho biết có dấu hiệu dọa sảy nhưng nếu chú ý sức khỏe và dùng thuốc theo chỉ định sẽ ổn. Do mình cứ nghĩ bản thân khỏe thì em bé cũng khỏe, nên vẫn làm việc và hoạt động như bình thường. Đến tuần 28, mình bị ra huyết nhưng nghĩ không sao và vẫn đi làm. Không ngờ đến trưa tình trạng ra huyết vẫn còn, mình thấy bụng khó chịu nên đi khám. Khi ở viện bác sĩ không cho đi lại mà bắt dùng xe lăn và nói tình trạng thai nhi bị tuột xuống dưới rất thấp, có thể đẻ bất cứ lúc nào".

Bé Tôm (tên thật Hồ Hải Nguyên Long) khi ở phòng chăm sóc đặc biệt trong viện.

Trong thời gian nằm viện, chị Thảo Nguyên cũng được bác sĩ thông báo nếu sinh con ra thì em bé chỉ có 10 - 20% khả năng sống sót, và bắt người nhà ký giấy cam kết nếu có trường hợp xấu. Sau 4 ngày dưỡng thai, chị Thảo Nguyên trở dạ sinh, bé Tom ra đời chỉ nặng có 1,3kg và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Quãng thời gian này, có nhiều chuyện xảy ra khiến chị không thể quên được:

"3 ngày sau sinh mình được xuất viện. Hàng ngày mình đều cố gắng ăn uống thật nhiều để có sữa cho con và đưa ông nội mang xuống viện cho bé vào lúc 15h (mỗi ngày chỉ được vào thăm 1 lần).

Đến ngày thứ 4 bác sĩ gọi về nhà bảo mình xuống nhận con, ngắm con nhỏ xíu nằm gọn trên khe ngực, mình vừa hạnh phúc vừa thấy tội cho con biết chừng nào. Trong thời gian ở bệnh viện, con đã trải qua 2 lần sinh tử để giành lại sự sống do bị sặc sữa, cơ thể tím tái và ngưng thở đến gần 20 phút. Phải có bác sĩ cấp cứu con mới cất tiếng khóc và tỉnh lại, nhưng sức khoẻ không được như ban đầu nữa.

Chị Thảo Nguyên khi được gặp con sau 4 ngày sinh. Trong ảnh chị đang thực hiện phương pháp ấp Kangaroo với bé.

Hay như người lớn đặt ống sonde dạ dày để đưa thức ăn xuống 1,2 lần thôi là đã khó chịu lắm rồi, còn con thì phải đặt ống sonde để truyền sữa xuống dạ dày vì không thể tự mình bú mẹ được, phải đặt đi đặt lại tới 7 lần do con cứ bị tím tái và phải tháo ra đặt lại, (3 lần miệng, 4 lần mũi)".

Chia sẻ thêm về quá trình chăm sóc con khi ra viện, chị Thảo Nguyên cho biết: "Tom bị sinh non nên mắt bị yếu. Ở bệnh viện Từ Dũ 1 tháng 20 ngày bác sĩ cho con xuất viện, nhưng về nhà được 1 tuần thì phải tiếp tục tái khám mắt tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở viện mắt, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị ngay nếu không sau này sẽ không nhìn thấy gì và con lại được đưa vào phòng cách ly để tiến hành bắn laser điều trị. Tới chiều hôm sau khi lên nhận cháu, bà ngoại nghẹn ngào vì đôi mắt bé không mở lên nổi vì sưng và đau, chỉ nằm rên. Nhưng may mắn là con hồi phục rất nhanh.

Những khi ở nhà thì cả đêm mình không dám ngủ dù rất mệt để trông chừng vì sợ bé có thể ngưng thở bất cứ lúc nào. Suốt thời gian 2 tháng từ bệnh viện Từ Dũ rồi qua Nhi đồng mình như muốn trầm cảm và suy sụp tinh thần nhưng phải cố gắng thật nhiều vì con đang cần mình".

Hiện tại sức khỏe bé Tom đã ổn định hơn rất nhiều.

Chị Thảo Nguyên và con trai ở thời điểm hiện tại.

Sau 6 tháng, hiện giờ bé Tom đã nặng 6,4kg, sức khỏe cũng ổn định hơn trước nhiều: "Con vẫn phải tái khám mắt định kì đến 1 tuổi vì mắt được bắn laser trước đó, còn đâu mọi thứ đều ổn và con phát triển phát triển bình thường", chị Thảo Nguyên hạnh phúc cho biết.