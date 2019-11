Nuôi con sinh non nặng 1.2kg thành em bé bụ bẫm, hoạt bát: Bí quyết của mẹ Hải Phòng là đây

Hơn 1 tháng mất ăn mất ngủ, khóc ròng vì sợ mất con, đó chính là tâm trạng căng thẳng, hoang mang của vợ chồng chị Ngọc Anh (Hải Phòng) cách đây 5 tháng, khi chị sinh non bé Bảo An – con đầu lòng của anh chị ở tuần thứ 29.

Chị Ngọc Anh tâm sự, chị vốn có tiền sử sinh non, cổ tử cung quá ngắn nên trong quá trình mang thai rất khó giữ. Trước khi sinh bé Bảo An, chị đã từng mang thai 2 lần nhưng không giữ được vì đặc điểm tử cung của chị như thế. Vậy nên khi có bầu Bảo An, vợ chồng chị giữ gìn cẩn thận vô cùng. Mọi thứ đều theo chỉ định của bác sĩ. Vậy mà đến tuần 29, bé Bảo An (Shin) đã chào đời.

Cậu bé Shin chào đời khi mới được 29 tuần.

Lúc sinh ra Shin chỉ bé bằng chai Coca nhỏ

Chị Ngọc Anh tâm sự: "Giây phút đầu tiên nhìn thấy con mình đã bật khóc. Thằng bé quá nhỏ, nặng 1,2kg, nhìn chỉ bằng cái chai Coca nhỏ. Chăm sóc con cực lắm. Vì đẻ non nên cho con ăn rất khó, phải ăn từ từ từng chút một. Mà con lại hay nôn trớ.

Cơ địa mình ít sữa, con hầu như phải ăn sữa ngoài. Việc luyện cho con bú bình cũng là cả một chặng đường gian nan, không hề dễ như những đứa trẻ đủ ngày đủ tháng khác. Phải chọn đầu ti nhỏ nhất, lựa từng tí, vừa cho con ăn vừa thăm dò. Cho ăn ít, chia làm nhiều bữa bởi động trớ là con lại bị tím người, rất nguy hiểm.

Những ngày ấy vợ chồng mình sống trong nỗi căng thẳng, sợ hãi tột độ. Lúc nào cũng chỉ lo sẽ mất con. Chào đời quá sớm, Shin phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Vì vậy nhà mình hạn chế không cho người ngoài tới thăm. Thời gian đầu chỉ có vợ chồng mình với bà ngoại được tiếp xúc bé.

Mọi người luôn phải đảm bảo vệ sinh nhất có thể. Trước khi bế con, chân tay phải sửa sạch, sát trùng. Ra ngoài về phải thay hết đồ sạch sẽ mới được vào với con. Đặc biệt, phòng của Shin luôn phải thoáng. Hôm Shin ở viện về, vợ chồng mình mua luôn máy lọc không khí cho con.

Chăm con đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, 10 ngày sau khi chào đời Shin đã tăng được 4 lạng.

Shin còn bị giảm thân nhiệt mấy lần khiến gia đình rất hoảng, chẳng bao giờ dám rời mắt khỏi con. Cũng may trời thương, giờ bé đã phát triển khỏe mạnh bình thường. Nhìn con cứng cáp dần mỗi ngày, vợ chồng mình mới vơi đi nỗi căng thẳng".

Bé Shin được mẹ vệ sinh cá nhân buổi sáng

Nói thêm về quá quá trình chăm con sinh non, chị Ngọc Anh chia sẻ:

"Mọi thứ mình đều phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Vì đẻ non, hệ miễn dịch của Shin kém hơn những đứa trẻ khác rất nhiều nên mình phải chăm kỹ. Nhất là hệ hô hấp của con chưa hoàn thiện, mỗi khi trái gió trở trời bé hay bị khò khè. Khi ấy phải thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý để làm sạch đường hô hấp cho con.

Vì mình không có sữa, phải nuôi Shin bằng sữa ngoài nên mình luôn quan tâm tìm hiểu mỗi khi thay sữa cho con. Ngoài đọc các thông tin trên bao bì mình phải quan sát xem con ăn có ngon miệng không. Hàng tháng theo dõi cân nặng của con, mỗi khi thay bỉm phải xem phân của Shin đi hôm ấy có đẹp hay không. Nếu thấy không ổn là phải thay sữa.

Ngoài ra, theo chỉ định của bác sỹ, mình phải thường xuyên bổ sung vitamin giúp con tăng sức đề kháng và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Bé Shin bên bố mẹ

Giờ giấc ăn uống sinh hoạt của Shin mình cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Lúc mới sinh con chủ yếu ngủ, ăn rất ít. Giờ trộm vía Shin đã dài rộng hơn nên mình cũng bắt đầu hình thành nề nếp cho con.

Sang nào mình cũng đánh thức Shin vào 6h sáng, vệ sinh mặt mũi, thay bỉm xong, Shin sẽ được ăn sữa rồi lại ngủ tới 9h. Mình cho con ăn thêm cữ sữa nữa để cu cậu chơi tới 11h trưa. Lúc này Shin lại ăn và ngủ tới 2h chiều. Chơi với con tới 5h chiều mới cho con ăn. No bụng rồi, cu Shin ngủ một mạch tới 8h tối.

Khi bụng đói, chàng ta tự thức dậy để được mẹ cho ăn và chơi tới 11h đêm. Ăn no Shin ngủ say tít tới 4h sáng. Thấy con con ọ ẹ, mình lại pha thêm sữa cho con ăn. Ấm bụng chàng ta ngủ tiếp tới 6h, mẹ gọi mới dậy".

Trộm vía được bố mẹ chăm kỹ nên dù sinh non nhưng Shin rất ngoan, không quấy khóc gì. Đặc biệt ít ốm vặt: "Có lẽ vì bố mẹ làm bên thể thao nên Shin theo gen gia đình, ít khi ốm lắm. Giờ con được 5 tháng nặng 7kg, luôn luôn vui vẻ, nhanh nhẹn. Nhiều lúc ngồi ngắm con, nhớ lại những ngày đầu chăm con mà mình vẫn sợ vã mồ hôi hạt. Giờ thì ổn rồi, con rất hợp tác chịu ăn chịu chơi. Được như vậy mình hạnh phúc lắm", chị Ngọc Anh vui vẻ kể.