Mâu Thủy thú nhận "trị" các em nhỏ là sở trường, thích khi được làm "quản giáo" của các bé

Chiều 12/6, Á hậu Mâu Thủy cùng dàn sao Việt đã tham gia buổi họp báo công bố chương trình truyền hình thực tế về người mẫu nhí lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - Vietnam Model Kid. Trong chương trình này, Mâu Thủy - Quang Đại - Tuyết Lan - Hương Ly chính thức nhận về vai trò huấn luyện viên. Sau ồn ào tố ông bầu Phúc Nguyễn và Hoa hậu Phương Khánh chi 5 tỷ đồng thi Miss Earth, Mâu Thủy đã trở lại với dự án mới này.

Mâu Thủy.

Mâu Thủy cho biết trị em nhỏ có thể nói là một trong những sở trường của cô, nhiều lần trên trang cá nhân của mình, cô bày tỏ sự yêu thích khi được làm "quản giáo" của các bé. Ít ai biết trước khi có quyết định trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Mâu Thủy từng có ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. Cũng chính vì vậy, lần này trong vai trò là huấn luyện viên của Việt Nam Model Kid, cô như "cá gặp nước".

Nhận lời tham gia chương trình Việt Nam Model Kid là một trong những bất ngờ mà Mâu Thủy mang đến sau khi gây ra ồn ào tố qua tố lại với ông bầu Phúc Nguyễn. Trước đó, không ít người cho rằng Mâu Thủy đã cố tình tung ra scandal để đánh bóng tên tuổi.

Hương Ly - Quang Đại - Mâu Thủy - Tuyết Lan.

Việt Nam Model Kid là chương trình truyền hình thực tế được sản xuất bởi đơn vị nắm giữ bản quyền của Vietnam's Next Top Model và The Face Việt Nam hiện nay, do vậy tính chuyên môn lẫn format đầu tư đang rất được đánh giá cao. Dàn huấn luyện viên mùa đầu tiên bên cạnh Á hậu Mâu Thủy cũng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 còn có Á quân Tuyết Lan, Quán quân Hương Ly và nam người mẫu Quang Đại, tất cả 4 huấn luyện viên đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định sau chương trình Vietnam's Next Top Model.

Một số hình ảnh khác của chương trình.

Mâu Thủy chia sẻ: "Tôi sẽ không đào tạo một thế hệ người mẫu nhí như những cô chú người mẫu chuyên nghiệp đi làm, tôi muốn các bé hiểu hơn về nghề người mẫu, công việc và sự nghiêm túc trong nghề, kính trên, nhường dưới và sẵn sàng hỗ trợ nhau để tạo nên sự thành công của một show diễn thời trang, ngoài ra, tôi muốn các con có được những trải nghiệm mới mẻ nhưng những kí ức tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu thật sự khi trở thành thí sinh của team tôi nói riêng hay của cả chương trình nói chung".