Ông bầu Phúc Nguyễn chơi bài ngửa, tung tin nhắn tố Mâu Thủy “thiếu trung thực, đố kị và kém thông minh”

Ông bầu Phúc Nguyễn tiếp tục phản pháo Mâu Thủy chuyện bị cô tố ra giá 5 tỷ để có suất đi thi Miss Earth.

Theo đó, Phúc Nguyễn tung ra tin nhắn của Mâu Thủy nhắn cho anh. Nội dung tin nhắn cho thấy Mâu Thủy và ê kíp chủ động xin rút lui không tham dự Miss Earth vì không đủ khả năng tài chính.

Ông bầu Phúc Nguyễn hiện đang nắm trong tay bản quyền Miss Earth tại Việt Nam.

Gọi Mâu Thủy là "Á hậu thiếu trung thực, đố kị và kém thông minh", Phúc Nguyễn viết: "Anh buộc phải lên tiếng vì đang yên đang lành không ai đụng đến em, không ai còn nhớ đến em sau những MỘT NĂM cho đến khi em chuẩn bị làm huấn luyện viên một chương trình thực tế cần drama thu hút sự chú ý thì em lên báo TỐ anh (và sau đó là loạt bài PR), tố mất xuất đi thi ME (Miss Earth) vì "có người có thể chi nhiều hơn số tiền đó để đi thi nên kiếm cách đẩy mình ra" và một thành viên trong BTC thông báo cần số tiền 5 tỷ đồng". TIN NHẮN CỦA EM GỬI ANH CÒN NGUYÊN ĐÓ. Ai đọc rồi cũng sẽ hiểu sự THIẾU TRUNG THỰC của em!"

Ông bầu cũng chỉ trích Mâu Thủy: "Thời điểm tìm đại diện Việt Nam cho ME anh đánh giá rất cao em nên quyết định sẽ đầu tư "quy đổi thành công việc để trả dần chi phí bản quyền". Em thèm khát vị trí Hoa Hậu đến nỗi buộc anh phải cam kết, anh từ chối cam kết em yếu đuối nhắn tin cho anh "Yếu tố may rủi thật sự quá lớn. Nên thôi anh cho em xin rút khỏi dự án này". Mọi việc đều do em kém thông minh mà ra và bây giờ vẫn thế, em vẫn kém thông minh khi không dám đối chất và vụng về trong drama này."

Phúc Nguyễn còn nhắn nhủ Mâu Thủy nếu muốn họp báo để ba mặt một lời thì cứ nhắn cho anh.

Về phía Mâu Thủy, người đẹp vẫn quyết định giữ im lặng.