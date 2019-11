Cô nàng này giảm 12kg trong 4 tháng nhờ mạnh dạn “cai” trà sữa: Hiện tại dáng thon da đẹp, vòng eo còn 63cm

Nói về vấn đề ăn uống, chắc hẳn các chị em lúc nào cũng hào hứng hơn các anh em. Bao nhiêu món ngon rồi đồ ăn vặt hấp dẫn, rồi còn trà sữa - món đồ uống hầu như không một cô nàng nào không mê. Nhưng thực tế thì phàm là những món ăn vặt ấy lại rất nhiều đường, cơ thể dễ tích mỡ và "cái mồm làm hại cái thân" lúc nào không hay.

Thảo An cũng từng là một cô nàng nặng tới hơn 60kg, luôn tự ti với vóc dáng tròn đầy của mình. Cũng từng là một cô nàng đam mê trà sữa và đủ kiểu ăn vặt trên đời nhưng rồi chính cô lại nhận ra những ảnh hưởng của nó đến vóc dáng và hạ quyết tâm từ bỏ TRÀ SỮA để giảm cân giữ dáng. Và chỉ vẻn vẹn 4 tháng sau, Thảo An giảm thành công 12kg, vóc dáng hiện tại nhẹ nhàng thanh thoát với mức cân nặng 49kg mà không cần tập luyện hay dùng các loại thuốc giảm cân.

Vóc dáng của Thảo An khi ở mức cân nặng 61kg. Cô nàng lúc nào cũng kêu trời vì vóc dáng tròn đầy, bắp tay to, mặt tròn xoe và vòng eo bánh mì của mình.

Từ bỏ trà sữa và tất cả đồ uống có ga, nước ngọt đóng chai, đồ ăn nhanh... giảm cả đường trong khẩu phần ăn

Hành trình giảm cân của Thảo An bắt đầu từ việc "cai" trà sữa và tất cả những món ăn vặt có hại; những khi buồn miệng cô chỉ ăn sữa chua không đường và các loại hạt hoặc những món ăn vặt cô tự tay làm. Kiêng hoàn toàn trà sữa và đồ ngọt có sẵn là lưu ý đầu tiên mà Thảo An khuyên các chị em khi bắt tay vào quá trình giảm cân.

Chế độ ăn uống lành mạnh, chuyên đồ luộc hấp, ăn nhạt nhất có thể

Thảo An ăn đủ 3 bữa mỗi ngày theo chế độ Eat Clean, không nhịn hay bỏ bữa vì như vậy rất hại sức khỏe. Sáng cô hay ăn những món chế biến nhanh như cháo yến mạch, overnight oats, pancake yến mạch - tất cả đều tư tay cô làm hết.

Bữa sáng với yến mạch của Thảo An.

"Trưa và chiều mình ăn tuỳ theo hôm nay nhà ăn gì thì mình ăn đấy nhưng mình chế biến theo kiểu Eat Clean. Mọi người bảo ăn Eat Clean rất tốn kém nhưng thật ra đối với mình chẳng tốn kém gì, chỉ cần nhà ăn gì mình ăn đấy thôi" - Thảo An chia sẻ.

Bữa trưa và bữa tối của Thảo An.

"Đặc biệt sau 6 giời tối là mình không ăn gì nữa. Trong quá trình giảm cân điều quan trọng là chúng ta nên kiên trì. Có thể do mình may mắn có cơ địa dễ giảm nên nhanh như vậy! Nhưng các bạn lưu ý hãy hạn chế đồ ngọt, nhiều dầu mỡ, nếu cai được như mình thì càng tốt".



Chăm làm việc nhà cũng là một cách luyện tập để đốt calo

Ngoài ăn uống theo chế độ Eat Clean thì Thảo An kết hợp nhảy dây 20 phút mỗi buổi tối. Cô làm nội trợ, hàng ngày làm rất nhiều việc không tên nên đủ đốt được kha khá calo thừa. Đây cũng là một phương pháp luyện tập đặc biệt của cô nàng không cần tập gym hay yoga gì cả.

Thành quả: Giảm 12kg sau 4 tháng, vóc dáng thon gọn, da dẻ cũng đẹp mịn màng không hề có mụn ẩn

Khó ai có thể tin được Thảo An giảm 12 kg trong 4 tháng chỉ nhờ "cai" trà sữa và ăn uống lành mạnh. Mức cân dừng ở 49kg, vóc dáng của cô thon thả gọn gàng hơn hẳn trước kia. Gương mặt nhỏ nhắn nét nào ra nét ấy chứ không tròn xoe như trước. Vòng eo cũng giảm từ 75cm xuống còn 63cm, thân hình thấy rõ đường cong thắt eo hơn nên mặc đồ cũng đẹp hơn nhiều.

Không chỉ giảm cân thành công, da dẻ của Thảo An cũng có bước tiến vượt bậc. Mọi người giảm cân thì da dẻ xanh xao, nhợt nhạt nhưng Thảo An nhờ ăn uống lành mạnh mà da dẻ mịn màng, thậm chí còn hết sạch mụn, đến mụn ẩn cũng không còn. "Cai trà sữa và giảm cân thành công mang lại nhiều lợi ích hơn mình tưởng" - Thảo An chia sẻ.