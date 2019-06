Lý do người đàn ông sát hại bé 10 tuổi, giấu thi thể dưới chậu kiểng thoát án tử

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phan Văn Cường (56 tuổi) ngụ tại phường Đô Vinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận).



Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo cho biết, phát hiện cháu Đài bị thương, sợ gia đình cháu đánh đập và bắt bồi thường nên đã ra tay sát hại rồi giấu xác. Chuẩn bị bỏ trốn thì đối tượng bị cảnh sát mời lên làm việc rồi bắt giữ.

HĐXX nhận định, bị cáo muốn che giấu việc làm ngã chậu kiểng khiến cháu Đài bị thương mà nhẫn tâm sát hại nạn nhân mới 10 tuổi là quá ác độc và đáng lên án, cần xử lý nghiêm minh. Nhưng do đối tượng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận đồng thời đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên tuyên phạt bị cáo Phan Văn Cường mức án tù chung thân.

Bị cáo Phan Văn Cường tại phiên tòa ngày 28/6 (Ảnh: PN/PLO)

TTXVN dẫn theo cáo trạng, Phan Minh Cường làm nghề đúc chậu cây cảnh tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.



Khoảng 13h30 ngày 6/8/2018, trong khi dựng nghiêng một chậu xi măng có đường kính 1m để úp xuống sơn, Cường thấy cháu Nguyễn Lê Can Đài (SN 2008, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) đứng chơi gần đó nên nhờ cầm hai viên gạch đến kê chậu. Do mất thăng bằng, Cường trượt tay làm ngã chậu úp xuống khiến cháu Đài nằm ngã trong lòng chậu, vành chậu đè lên phần đầu bên trái.

Sau khi kéo được cháu Đài ra khỏi chậu, Cường bế cháu vào chòi nhưng lại không đưa đi cấp cứu. Thấy cháu Đài co giật, Cường lo sợ hậu quả nên lấy kéo nhọn đâm nhiều nhát khiến cháu Đài tử vong. Đối tượng sau đó giấu xác cháu Đài trong chậu cây cảnh. Gây án xong, Cường dọn dẹp hiện trường rồi bỏ đi uống trà.

Đến 17h cùng ngày, gia đình cháu Đài đi tìm con thì phát hiện thi thể cháu bị chậu cảnh úp lên. Phía gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu Đài chết do đa tổn thương phần mềm cơ thể, vỡ hộp sọ, rách màng cứng, giập não, tụ máu màng não, đứt khí quản, thực quản. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có tinh trùng trong dịch âm đạo.