Lời kể của thiếu nữ 15 tuổi nghi bị chủ tiệm tóc xâm hại: Ông ta dùng vũ lực, khống chế em rồi sàm sỡ

Chiều 22/6, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vừa tiếp nhận đơn thư của gia đình bé T.T.N.N (SN 2003, quê Bình Thuận, tạm trú quận 7, TP. HCM) về việc bé này nghi bị chủ tiệm cắt tóc dâm ô trong khi bé đi gội đầu tại đây.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ gia đình bé N., Hội đang làm các thủ tục pháp lý để làm việc với các đơn vị chức năng nhằm hỗ trợ bé và gia đình làm rõ sự việc.

Liên quan tới vụ việc của bé T.T.N.N nghi bị chủ tiệm tóc gần nhà sàm sỡ, quấy rối tình dục, PV đã gặp trực tiếp bé N. và gia đình của em để tìm hiểu thêm thông tin.

Em N. cùng chị gái vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng khi kể lại sự việc.

Theo bé N. (nạn nhân của vụ việc), vào ngày 7/6, em N. đến tiệm tóc A.L trong khu dân cư Jamona City (phường Phú Thuận, quận 7) để gội đầu. Tại đây, em N. được ông L.V.T. (SN 1963, chủ salon tóc, ngụ quận Tân Phú) trực tiếp gội đầu cho em.

Bé N. kể lại, lúc em tới tiệm thì còn 1 chị nhân viên nữa, nhưng lúc sau chị đó cũng về, chỉ còn lại em vào ông T. Sau khi gội đầu xong thì ông T. dùng hai tay massage phần vai cho em, vì em nghĩ mọi lần gội đầu xong đều được nhân viên massage nên em không phản ứng gì.

Tiệm cắt tóc được bé N. cho là nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên sau đó ông ta liền dùng hai tay luồn vào áo và sờ soạng phần ngực, sau đó quay qua kéo rèm che lại và dùng một tay đè ngang cổ bé N. Ông ta liền kéo áo bé N. xuống rồi liên tục hôn vào ngực mặc dù bé N. chống cự, chưa dừng lại ông ta tiếp tục kéo quần em xuống, bé N. dùng hai tay che vùng kín nhưng ông T. vẫn tự kéo quần mình xuống và định thực hiện hành vi giao cấu thì bé N. hoảng sợ và kháng cự.

"Lúc đó em rất hoảng sợ và ông ta còn dùng vũ lực nữa nên em không dám kháng cự mạnh, ông ta thì vừa thực hiện hành vi vừa nói những lời tục tĩu khiến em càng sợ hơn. Sau đó em cố thoát được ra và chạy về nhà gọi điện báo với chị gái về sự việc", bé N. kể lại trong sợ hãi.

Bé N. lo lắng và mệt mỏi tại cơ quan công an.

Chị T.T.N.P. (chị gái ruột của bé N.) cho biết, sau khi nghe em mình kể lại sự việc thì rất bức xúc và hoang mang, ngay lập tức đã trình báo với Công an phường Phú Thuận và cùng cơ quan chức năng đến nhà đối tượng này để làm rõ sự việc.

"Hai bên được mời về công an phường làm việc, sau đó công an phường cho biết là chuyển vụ việc lên công an quận tiếp nhận, tuy nhiên đến 3 ngày sau phía Công an quận 7 mới cho gọi tôi lên làm việc, và đưa em N. đi giám định pháp y. Càng khó hiểu hơn khi bộ áo quần em mặc hôm xảy ra sự việc là bằng chứng quan trọng lại không được công an đưa đi giám định, mặc dù tôi đã yêu cầu đưa đi", chị P. thắc mắc.

Chị P. bức xúc nói thêm: "Theo tôi tìm hiểu thì 9 ngày là sẽ có kết quả giám định, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi, nhiều lần tôi gọi điện xin kết quả thì phía Công an quận 7 nói rằng chưa có, và liên tục lảng tránh".



Ông T. cùng vợ cố đóng cửa, không chịu gặp gia đình bé N. để nói chuyện sau khi xảy ra sự việc.

Theo chị P., ông T. hiện cũng đang sống cùng khu chung cư với gia đình mở một tiệm tóc ở bên cạnh chung cư, trước đó chị có gặp vài lần và cảm thấy ông T. không phải là người tử tế nên từng cảnh báo hai người em gái của mình phải cảnh giác.



Liên quan đến sự việc trên, sáng 22/6, Công an quận 7 (TP.HCM) cũng cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc này.



Theo Công an quận 7, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã mời người bị hại và nghi can tới để lấy lời khai. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã đưa em N. đi giám định pháp y để phục vụ điều tra. Hiện vẫn đang chờ kết quả giám định để làm rõ vụ án.