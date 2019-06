Công an điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi tố bị ông chủ tiệm salon tóc ở Sài Gòn xâm hại tình dục khi gội đầu

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thiếu nữ 15 tuổi tố bị người đàn ông chủ tiệm salon tóc sàm sỡ, quấy rối tình dục gây xôn xao dư luận. Thông tin trên được một người xưng là người nhà của thiếu nữ chia sẻ lên mạng để kêu gọi cộng đồng lên tiếng, mong có thể tố cáo hành vi phạm tội của chủ salon tóc này.

Theo đơn trình báo đến cơ quan công an của người nhà nạn nhân, khoảng 20h30 ngày 7/6, em T.T.N.N (sinh ngày 30/7/2003 ở quê Bình Thuận, tạm trú quận 7, TP. HCM) đến tiệm tóc A.L trong khu dân cư Jamona City (phừng Phú Thuận, quận 7) để gọi đầu. Tại đây, em N. được người đàn ông tên L.V.T. (sinh năm 1963, chủ salon tóc, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) trực tiếp gội đầu cho em.

Thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hại gây xôn xao dư luận.

Đơn trình báo cho rằng đối tượng đã dùng hai tay sờ nắn ngực em T. trong lúc gội đầu. Do ông T. dùng vũ lực nên thiếu nữ này hoảng sợ và nằm im. này tiếp tục kéo áo, quần của em N. xuống rồi hôn lên ngực. Lúc này, thiếu nữ cố gắng kháng cự và dùng hai tay che vùng kín nhưng vẫn bị chủ tiệm salon tóc xâm hại tình dục.



Sau vụ việc, em N. về nhà kể lại sự việc trên cho chị gái biết. Quá bức xúc, chị T.T.N.P (chị gái của em N.) đã trình báo với công an phường Phú Thuận và cùng cơ quan chức năng đến nhà đối tượng này để làm rõ sự việc.

Ông chủ tiệm salon tóc thời điểm bị công an và người thân nạn nhân đến nhà làm rõ vụ việc.

Theo em N, thông thường tiệm salon tóc có nhân viên nữ gội đầu nhưng thời điểm đó nhân viên chuẩn bị về nên ông chủ tiệm nhận gội đầu cho em rồi có những hành vi như trong đơn tố cáo.



Liên quan đến sự việc, trao đổi thêm với chúng tôi qua số điện thoại của salon tóc, người phụ nữ xưng là vợ của ông T. đã phủ nhận mọi việc, cho rằng chồng mình chắc chắn không làm chuyện như thế đối với thiếu nữ 15 tuổi. Người này cho biết, mọi việc đang được công an điều tra nên không nói gì thêm.

Sáng ngày 22/6, đại diện Công an quận 7 (TP. HCM) cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo Công an quận 7, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người nhà em N., đơn vị đã mời người bị hại và nghi can để lấy lời khai, phục vụ điều tra. Sau khi làm việc với hai bên, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa đủ căn cứ để bắt tạm giam nghi can trong vụ việc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã đưa người bị hại đi giám định pháp y để phục vụ điều tra. Hiện Công an quận 7 vẫn đang chờ kết quả giám định để làm rõ vụ án. Dự kiến khoảng từ 1-2 tuần nữa mới có kết quả giám định từ cơ quan pháp y.