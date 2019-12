Vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì có quan hệ tình cảm với anh rể ở Thái Bình: Thêm nhiều tình tiết bất ngờ, hé lộ mưu đồ thâm độc của hung thủ

Ngày 29/12, liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tại Thái Bình tử vong sau khi uống cốc trà sữa của đồng nghiệp, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP.Thái Bình xác nhận trên báo VOV có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H. (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình). Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi đầu độc của mình.

Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang. Ảnh: báo Đất Việt

Liên quan đến vụ việc trên, theo nguồn tin riêng của báo Đất Việt cũng đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ.

Chất độc bỏ trong trà sữa là Natri Xyanua

Theo đó, Lại Thị Kiều Trang mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Ngày 2/12, Trang đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa, tuy nhiên mới đổ chất độc vào được 4 cốc thì hết.

Tiếp đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Do chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Khoảng 10h ngày 3/12, chị H. lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Thấy vậy, một số người đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Do thấy có dấu hiệu bất thường nên công an Thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, xác định Lại Thị Kiều Trang có liên quan đến cái chết của chị N.T.H.

Ngày 26/12, công an đã bắt giam Trang để điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi phạm gửi đi loại trà sữa mà chị họ từng uống

Theo điều tra ban đầu, mục đích đối tượng gửi liền một lúc 6 cốc trà sữa cho chị Y. là để chị Y. không nghi ngờ. Bản thân đối tượng sử dụng sim rác với mục đích ẩn danh, không để lại dấu vết nếu bị phát hiện.

Loại trà sữa mà Trang gửi đến bệnh viện "biếu" chị Y. từng là loại mà đối tượng đã dẫn chị Y. đi uống. Ảnh minh họa

Có thể nhận định rằng, đối tượng Lại Thị Kiều Trang gây án không đơn giản là vì yêu đương mù quáng mà có tính toán cẩn thận. Loại trà sữa mà Trang gửi đi cũng là loại mà đối tượng từng dẫn chị Y. đi uống.

2 mẹ con uống trà sữa nhưng may mắn thoát chết

Đáng chú ý, trước khi chị H. gặp nạn, đã có 2 mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện phổi Thái Bình uống 2 trong số 6 cốc trà sữa mà Lại Thị Kiều Trang gửi tới.

Tuy nhiên, 2 người này may mắn uống đúng 2 cốc trà sữa không có chất độc.

Trước đó, như tin tức báo chí đã đưa, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q. (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý, Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

