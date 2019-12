Lộ nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới suối với nhiều vết cứa ở cổ

Trước đó, ngày 26/11, anh Duy có xuống Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, chỉ làm được 3 ngày, người đàn ông này bắt xe khách bỏ về quê.



Tới sáng 29/11, anh Duy đi ăn sáng, còn vợ anh đi cạo mủ cao su. Khoảng 10h cùng ngày, con trai anh Duy thấy bố mài dao nhưng không biết để làm gì. Người đàn ông này sau đó được một số người dân sinh sống tại xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái) phát hiện tử vong dưới con suối với nhiều vết cứa trên cổ.

"Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, con dao tại hiện trường chính là của gia đình nạn nhân. Vết thương trên cơ thể nạn nhân chỉ là những vết cứa chứ không phải là chém. Từ đó cơ quan chức năng nhận định có tới 90% đây là vụ tự sát".

Trong quá trình điều tra, người thân nạn nhân cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc trên khoảng 2 ngày, giữa anh Duy và vợ cùng con gái có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, vào chiều 29/11, Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Duy (SN 1980, người địa phương).

Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có một số vết dao. Hiện nguyên nhân chính thức về vụ việc vẫn đang chờ Công an huyện Văn Chấn, Công an tỉnh Yên Bái điều tra, kết luận.