Nghi án cụ ông đi tập thể dục vào sáng sớm bị xe máy tông tử vong rồi vứt xác cách 8km để phi tang

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân xã Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bị xe cán tử vong. Ngay lập tực vụ việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa cho biết đã xuống hiện trường ngay lúc đó.

Tại hiện trường, mọi người thấy nạn nhân bị biến dạng do bị xe tông. Sau đó, qua xem camera an ninh ở gần hiện trường, phát hiện thấy một chiếc xe máy nghi chở ông C. đưa đi phi tang vào khoảng 5h25 cùng ngày.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên VTC vào trưa 3/12, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là Trần Tiến C. (SN 1960, trú tại làng Đào Đặng, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi nhận dạng được thi thể, cơ quan chức năng đã liên hệ với người nhà nạn nhân. Theo người nhà ông C., cho biết, vào khoảng 5h sáng 2/12, ông C. đi bộ tập thể dục ở đường liên xã nối Trung Nghĩa - An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên). Sau đó đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình nhận được tin phát hiện thi thể ông C. ở xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cách nhà khoảng 8km.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm: "Thường ngày, ông C. đi bộ cùng nhiều người khác ở gần nhà nhưng vào hôm qua thì ông đi một mình. Đến khoảng 7h, mọi người không thấy ông về nên đi tìm nhưng không thấy. Sau khi gia đình nhận được hung tin của ông C., họ phát hiện ở gần ngã tư đường liên xã cách nhà khoảng 300m có vệt máu và giáp ruộng có vệt xe".

Về vụ việc, lãnh đão UBND xã Chính Nghĩa cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế gây tai nạn.

"Theo tôi, có thể người gây tai nạn đã lái xe chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng khi phát hiện ông C. đã chết nên họ vứt xác của ông ấy lại, rồi bỏ đi", vị lãnh đạo này nói thêm.

Thi thể ông C. bị biến dạng.

Được biết, tại nơi phát hiện thi thể ông C. là tuyến đường nối Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường 5 mới. Nơi đây các phương tiện thường đi với tốc độ cao, khu vực này chưa có đèn đường và nhiều camera an ninh.

"Cách đây không lâu cũng có mấy vụ tai nạn xảy ra, tuy nhiên, sau đó tài xế bỏ trốn. Chúng tôi đang đề xuất huyện lắp đặt đèn đường và camera để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông", vị lãnh đạo chia sẻ.

Cơ quan chức năng cũng phát thông báo về vụ tai nạn. Nếu ai có thông tin khi tham gia giao thông tại tuyến đường qua xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) vào thời điểm khoảng hơn 5h ngày 2/12, xin vui lòng liên hệ với anh Trần Quý Tưởng theo số điện thoại 094.557.1243.